Champions League: Como feiert 9:1-Rekordsieg gegen Lens

Como 1907 sorgt bei seiner ersten Teilnahme in der Champions League weiter für Furore. Beim französischen RC Lens gewannen die Norditaliener mit 9:1 (3:0).

Die Mittwochsspiele: AEK Athen - Real Madrid, FC Porto - SSC Neapel, PSV Eindhoven - FC Brügge, RC Lens - Como 1907, Slavia Prag - FC Arsenal, Viking Stavanger - Sabah FK. 04.11.2026 | 6:19 min

Debütant Como 1907 hat für einen spektakulären Rekordsieg in der Champions League gesorgt. Die Italiener gewannen beim RC Lens mit 9:1 (3:0).

Liverpool und Real als Rekordhalter abgelöst

Die bisherige Bestmarke für die 1992 reformierte Königsklasse hatten sich der FC Liverpool (2007 gegen Besiktas Istanbul) und Real Madrid (2015 gegen Malmö FF) mit 8:0-Siegen geteilt.

Tore, Glamour, "Dolce Vita": Como 1907 spielt aufregenden Fußball direkt am Ufer des Comer Sees. Der besondere Plan der Bosse führt den Klub in Rekordzeit in die Champions League. 10.09.2026 | 16:25 min

Como, das vom Spanier Cesc Fabregas trainiert wird, hatte diese Saison bereits RB Leipzig und Manchester United jeweils mit 4:1 bezwungen und liegt auf Platz vier der Tabelle.

Auch Marc-Oliver Kempf unter den Torschützen

Der griechische Stürmer Anastasios Douvikas eröffnete den Torreigen in der ersten Hälfte mit einem Doppelschlag und komplettierte seinen Dreierpack mit dem 6:0 in der 57. Minute. Auch der deutsche Verteidiger Marc-Oliver Kempf traf, Matteo Papaccioli setzte den Schlusspunkt (90.+2).

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Quelle: dpa