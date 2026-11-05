Süper Lig: Warum Amed SK mehr ist als nur ein Fußballverein

David gegen Goliath heißt es in der Süper Lig, wenn der Sensations-Zweite Amed SK am Samstag bei Galatasaray antritt. Die Bedeutung des Spiels geht aber über den Sport hinaus.

Warum Amed SK mehr ist als nur ein Fußballklub

Der kurdisch geprägte Amed SK aus dem Südosten der Türkei musste in seiner Historie gegen viele Widerstände kämpfen. Nun ist der Klub aus Diyarbakır die Sensation der Süper Lig. 05.11.2026 | 16:28 min

Wie viele der Pfiffe, die der VfB Stuttgart am Dienstag beim 0:2 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul einstecken musste, seinem Kapitän Deniz Undav galten, war im Dauer-Pfeifkonzert der Gala-Fans kaum auszumachen.

Klar ist aber, dass es Undav bei Spielen im Geburtsland seines Vaters nie leicht hat. Zum einen, weil er sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden hat - zum anderen aber auch wegen seiner Sympathie für den Süper-Lig-Zweiten Amed SK, den Gegner von Tabellenführer Galatasaray am Samstag.

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Kurdisch geprägter Klub aus dem Südosten der Türkei

"Für seine offene Unterstützung hat Undav fast immer direkt Kritik geerntet, gerade auch in Spielen gegen türkische Mannschaften", sagt Moderator Janosch Bárhó in der ZDF-sportstudio-Sendung Bolzplatz.

Die Erklärung dafür ist der kurdische Hintergrund sowohl von Undav persönlich als auch des Aufsteigers aus der Stadt Diyarbakır im Südosten der Türkei, der gerade die Topvereine aus der Süper Lig herausfordert.

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Klubname hat hohe symbolische Bedeutung

Wie sehr Politik und Fußball beim Thema Amed SK verwoben sind, wird bereits beim Vereinsnamen deutlich. So sei Amed der kurdische Name für Diyarbakır, erklärt ZDF-Reporter Jörg Brase aus dem Studio Istanbul im Bolzplatz.

Der Klubname habe für die Kurden eine große symbolische Bedeutung. "Man geht davon aus, dass sich ungefähr jeder dritte Kurde in der Türkei als Fan von Amed SK bezeichnet. Und das ist hochpolitisch", so der ZDF-Journalist.

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Auch die Farben sind symbolisch aufgeladen

Nicht weniger politisch sind auch die Vereinsfarben Rot, Grün und Weiß. Die ursprünglich vom Klub gewünschte Kombination aus Rot, Grün und Gelb wurde vom türkischen Verband untersagt, weil diese Farben auch auf der kurdischen Flagge zu sehen sind.

Der senegalesische Kapitän Mbaye Diagne bekam sogar Besuch von der Polizei, nachdem er die ebenfalls aus den Farben Rot, Grün und Gelb bestehende Flagge seines Heimatlandes gezeigt hatte. Der Stern in der Mitte weckte für einige zudem Assoziationen zur unter anderem in Deutschland als Terrororganisation eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK.

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Amed SK steht für kulturelle Identität

"Den Verein mit der PKK in einen Topf zu werfen, das ist grundfalsch. Das sollte man nicht tun", sagt ZDF-Reporter Brase dazu. Der Verein stehe vielmehr für kulturelle Identität, "was für viele Kurden wahnsinnig wichtig ist".

Diese Identität verbindet sich aktuell mit einem schier unglaublichen sportlichen Erfolg. Als Aufsteiger in die höchste Spielklasse der Türkei hat sich Amed SK bislang zum ärgsten Konkurrenten von Galatasaray Istanbul entwickelt und liegt in der Tabelle vor anderen Großklubs wie Besiktas, Trabzonspor oder Fenerbahce.

Vertikaler und sehr erfolgreicher Fußball

Trainer Hasi Besnik hat um die Leistungsträger David Bates, Dia Saba oder Torjäger Gift Orban eine extrem schlagkräftige Truppe geformt. "Meiner Meinung nach spielen sie einen sehr attraktiven Fußball: sehr offensiv, direkt, vertikal, so schnell wie möglich", sagt Content Creator Ozan Celik im Bolzplatz.

Vor allem das eigene, 33.000 Zuschauer fassende Stadion ist mit sechs überzeugenden Heimsiegen zu einer echten Festung geworden. "Was hier an einem Spieltag im Stadion und in der Stadt abgeht, das ist wirklich der Wahnsinn", beschreibt Spieler Gökhan Gül im Bolzplatz die Stimmung.

Da zählt hier in der Stadt wirklich nur Amed SK. „ Gökhan Gül, Spieler von Amed SK

Spitzenspiel als Zeichen der Annäherung?

Da die Fans nach einer siebenjährigen Sperre durch den Verband seit 2023 auch auswärts wieder mitreisen dürfen, kann sich Gül auch beim Spitzenspiel auf ihre Unterstützung freuen. "Das ist immer etwas Besonderes, gegen die großen Klubs zu spielen“, sagt er. "Erster gegen Zweiter – das macht das Spiel natürlich umso heißer."

Noch wichtiger als das sportliche Ergebnis sei aber, dass "hier zwei Kulturen durch den Fußball näher zueinander finden", findet Content Creator Celik. Die etablierten Vereine hätten Amed SK alle zum Aufstieg gratuliert. "Und auch in der türkischen Fußball-Community habe ich den Eindruck, dass respektiert wird, was der Verein gerade abliefert."