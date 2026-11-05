Vor wenigen Jahren noch 4. Liga, jetzt sorgt Como 1907 nach dem 9:1 in der Champions League weiter für Aufsehen. Dahinter stecken Geld, ein Weltmeister und ein besonderer Plan.

Tore, Glamour, "Dolce Vita": Como 1907 spielt aufregenden Fußball direkt am Ufer des Comer Sees. Der besondere Plan der Bosse führt den Klub in Rekordzeit in die Champions League. 10.09.2026 | 16:25 min

Neun Tore in einem Champions-League-Spiel: Der italienische Klub Como 1907 hat mit einem 9:1 beim französischen RC Lens Fußballgeschichte geschrieben. Es ist der höchste Sieg eines Vereins in der Champions League seit der Einführung der Königsklasse im Jahr 1992.

Der griechische Nationalspieler und Stürmer des italienischen Vereins Anastasios Douvikas traf dreimal, auch der deutsche Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf steuerte ein Tor zum historischen Erfolg von Como 1907 bei.

Die Mittwochsspiele: AEK Athen - Real Madrid, FC Porto - SSC Neapel, PSV Eindhoven - FC Brügge, RC Lens - Como 1907, Slavia Prag - FC Arsenal, Viking Stavanger - Sabah FK. 04.11.2026 | 6:19 min

Vom Viertligisten auf Europas große Fußballbühne

Noch vor acht Jahren spielte der Klub aus Norditalien in der vierten Liga. Nach finanziellen Problemen und mehreren Abstiegen entwickelte sich der Verein seit 2019 zu einem der spannendsten Fußballprojekte Europas.

2024 kehrte Como in die Serie A zurück, nur zwei Jahre später folgte die erstmalige Qualifikation für die Champions League. In der Königsklasse steht der Debütant nach drei Siegen aus vier Spielen in der Tabelle auf Rang vier.

Doch wie konnte aus einem kleinen Verein vom Comer See innerhalb weniger Jahre ein ernstzunehmender Konkurrent für Europas Topteams werden?

Grund 1: Millionen aus Indonesien

Ein entscheidender Faktor ist wieder einmal das Thema Geld. Seit 2019 wird Como über die zur Hartono-Unternehmenswelt gehörende SENT Entertainment kontrolliert. Die Familie Hartono zählen zu den reichsten Familien Asiens. Und genau in dem Jahr ging es für Como 1907 wieder bergauf. Allein seit dem Wiederaufstieg in die Serie A investierte der norditalienische Verein rund 311 Millionen Euro in Transfers.

Das Geld fließt allerdings nicht nur in prominente Namen. Como setzt auf junge, technisch starke Profis mit Entwicklungspotenzial und baut zeitgleich seine Infrastruktur und Organisation aus.

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Grund 2: Ein Trainer mit klarer Idee

Das sportliche Gesicht dieses Projekts ist der Como-Trainer Cesc Fàbregas. Der ehemalige Welt- und Europameister aus Spanien steht für offensiven, technisch anspruchsvollen Fußball. Spieler wie Nico Paz und Martin Baturina sollen unter ihm ihr Potenzial entfalten.

„Er ist einfach ein absoluter Spitzentrainer.“ „ ZDF-Experte René Adler im ZDFsportstudio

Auch die Spieler schätzen den Spanier. Der deutsche Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf lobt an ihm seine taktischen Fähigkeiten und die Erfahrung als ehemaliger Weltklassespieler: "Für uns als Spieler ist es extrem gut, dass er jahrelang auf hohem Niveau gespielt hat." Fàbregas könne sich deshalb besonders gut in seine Mannschaft hineinversetzen. Außerdem ist Fàbregas Anteilseigner am Verein.

Blick auf Bellagio am Comer See in Italien. Quelle: Zoonar/Liane Matrisch

Grund 3: Fußballklub oder doch schon Hollywood?

Como will nicht nur auf dem Platz erfolgreich sein. Die Eigentümer verfolgen eine Strategie, die weit über den Fußball hinausgeht. Ihr Ziel: Aus dem Klub eine weltweit bekannte Lifestyle- und Entertainment-Marke machen.

„Wir wollen eine Marke schaffen wie Disney.“ „ Präsident von Como 1907 Mirwan Suwarso

Was zunächst ziemlich ambitioniert klingt, hat einen konkreten Hintergrund, denn: Der Comer See zählt zu den bekanntesten Luxusreisezielen Europas. Hollywoodstars wie George Clooney, der die berühmte Villa Oleandra am Westufer des Comer Sees besitzt, aber auch Mode und Tourismus gehören längst zum Image der Region in Norditalien.

Genau davon möchte der Verein profitieren. Mit einer eigenen Medienfirma setzen die Eigentümer auf eigene Inhalte, internationale Vermarktung und Geschichten abseits des Fußballplatzes. Der Klub soll dahingehend nicht nur durch seine Ergebnisse, sondern auch durch sein Umfeld interessant werden und bleiben.

„Schon als der Club noch nicht erfolgreich war, wurde viel Wert auf Storytelling und Inszenierung gelegt.“ „ Sportbusiness-Experte Henning Eberhardt im ZDF-Bolzplatz

Während Klubs wie Bayern München, Manchester United oder Real Madrid einen Großteil ihrer Einnahmen über Fernsehverträge, Sponsoren und den internationalen Verkauf ihrer Marke erzielen, versucht Como 1907 den Wert der gesamten Region Comer See kommerziell nutzbar zu machen. Fußball ist dabei nur ein Teil der Marke.

Ein Erfolgsmodell mit Risiken

Der wirtschaftliche und folglich auch sportliche Aufstieg hat allerdings seinen Preis. Die hohen Transferausgaben sorgen für erhebliche finanzielle Belastungen. Ob Como langfristig auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann, bleibt offen.

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Hinzu kommt die große Herausforderung, bei der immensen internationalen Vermarktung die eigenen Wurzeln nicht zu verlieren. Sportökonom Sascha Schmidt warnt davor, eine Marke zu überdehnen. Besonders wichtig sei, dass der Verein authentisch bleibe und auch die Menschen vor Ort weiterhin von der Entwicklung profitierten.

Sportlich funktioniert das Projekt bislang beeindruckend. Das 9:1 gegen Lens ist dafür der jüngste Beweis. Doch ob Como dauerhaft zu Europas Spitzenklubs gehören kann, hängt nicht nur von weiteren Siegen ab, sondern auch davon, ob der ambitionierte Plan hinter dem Aufstieg langfristig Früchte trägt.