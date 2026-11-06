42:32-Sieg gegen Belgien : Handballer starten siegreich in EM-Qualifikation

von Gari Paubandt 06.11.2026 | 12:38 |

Die erste Pflichtaufgabe ist erfüllt: Die deutschen Handballer sind mit einem 42:32 (22:18)-Sieg gegen den krassen Außenseiter Belgien in die EM-Qualifikation gestartet. Bester Werfer war Marko Grgic mit sieben Toren.