42:32-Sieg gegen Belgien:Handballer starten siegreich in EM-Qualifikation
von Gari Paubandt
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Die erste Pflichtaufgabe ist erfüllt: Die deutschen Handballer sind mit einem 42:32 (22:18)-Sieg gegen den krassen Außenseiter Belgien in die EM-Qualifikation gestartet. Bester Werfer war Marko Grgic mit sieben Toren.
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