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ZDF-Mittagsmagazin

42:32-Sieg gegen Belgien: Handballer starten siegreich in EM-Qualifikation

42:32-Sieg gegen Belgien:Handballer starten siegreich in EM-Qualifikation

von Gari Paubandt

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Joris Gille (Belgien), Quinten Colman (Belgien), Miro Schluroff (Deutschland) und Niklas Theiss (Deutschland) in Action.

Die erste Pflichtaufgabe ist erfüllt: Die deutschen Handballer sind mit einem 42:32 (22:18)-Sieg gegen den krassen Außenseiter Belgien in die EM-Qualifikation gestartet. Bester Werfer war Marko Grgic mit sieben Toren.

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