Nach Sieg gegen Oranje : Adler: Klopp "gibt ihnen das Vertrauen"

17.11.2026 | 12:37 |

Leidenschaftlich, mit Vollgas und voller Emotionen: Nach dem 5:0-Sieg gegen die Niederlande in der Nations League lobt ZDF-Experte René Adler Bundestrainer Jürgen Klopp.