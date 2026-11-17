Nach Sieg gegen Oranje:Adler: Klopp "gibt ihnen das Vertrauen"
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Leidenschaftlich, mit Vollgas und voller Emotionen: Nach dem 5:0-Sieg gegen die Niederlande in der Nations League lobt ZDF-Experte René Adler Bundestrainer Jürgen Klopp.
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