"Ewiges Duell" gegen Kanada:Eishockey-WM der Frauen: USA holen zwölften WM-Titel
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Die USA haben bei der Eishockey-WM der Frauen den Titel verteidigt. Im Duell gegen den Dauerrivalen Kanada ließen sich die US-Frauen auch von einem Rückstand nicht beirren.
Die USA haben bei der Eishockey-WM der Frauen in Dänemark ihren Titel im "ewigen" Duell mit Kanada erfolgreich verteidigt. Im Endspiel in Herning gewannen die Olympiasiegerinnen gegen den nördlichen Nachbarn deutlich mit 6:2 (1:1, 2:0, 3:1).
Mit 13 Titeln ist Kanada Rekordtitelträger, die USA stehen nun aber bei zwölfmal Gold. Bei der 25. Austragung der Frauen-WM trafen beide Teams zum 24. Mal im Endspiel aufeinander. Nur die Ausgabe 2019, als die USA im Spiel um Gold Finnland schlugen und Kanada lediglich Dritter wurde, stellte eine Ausnahme dar.
USA holen Rückstand auf
Hilary Knight (17., 38.), Kelly Pannek (32., 42.), Lacey Eden (43.) und Hayley Scamurra (57.) trafen für die USA, die sich von einem Rückstand im Anfangsdrittel unbeeindruckt zeigten. Sarah Fillier (12., 44.) war für Kanada erfolgreich.
Bronze sicherte sich Schweden nach Penaltyschießen (2:1) gegen Finnland. Gegen den WM-Vierten war das deutsche Team im Viertelfinale mit 0:6 ausgeschieden.
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Quelle: SID, dpa
Das ZDF berichtete über das Thema am 13.11.2026 um 19 Uhr in den heute-Nachrichten.
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