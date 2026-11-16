ZDFsportstudio Update:Sport-Wochenende: Nations League und Weltcup-Sieg
von Tjard Häusling
Das Wochenende bot einiges an Spektakel: Deutschland schlug Serbien und Spanien verlor erstmals seit über zwei Jahren. Im Wintersport gewann Emma Aicher den Slalom-Weltcup.
Liebe Sport-Fans,
die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Freitag das Nations-League-Spiel gegen Serbien souverän 3:1 (2:0) gewonnen. Am Montagabend könnte die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp mit einem Sieg gegen die Niederlande das Ticket für das Viertelfinale im März ziehen.
Das deutsche Ski-Ass Emma Aicher hat ihren sechsten Weltcup gewonnen - den ersten im Slalom. Bayern bleibt in der Frauen-Bundesliga das Maß aller Dinge und Alexandra Popp ragt im rekordträchtigen Revierderby heraus.
Jetzt anmelden:Dein Newsletter zum SportAlle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
DFB vor kleinem Finale gegen Niederlande - Spaniens Serie reißt
Die deutsche Nationalmannschaft hat am Freitagabend verdient gegen Serbien gewonnen. Im strömenden Regen von Belgrad legte der DFB-Tross los wie die Feuerwehr und führte bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0. Den letzten deutschen Treffer erzielte Brajan Gruda nach einem Solo-Lauf sehenswert und krönte damit sein überzeugendes Länderspiel-Debüt.
Durch den Sieg der Deutschen - und weil im Duell der Gruppengegner die Niederlande Griechenland 7:0 abfertigten - kommt es am Montag gegen Oranje zu einem kleinen Endspiel um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Ein Sieg ist für den DFB für das Weiterkommen Pflicht.
Thomas Tuchels Engländern gelang am Sonntagabend etwas, was seit über zweieinhalb Jahren und 43 Spielen niemandem mehr gelungen war: In einer spektakulären Partie besiegten die Three Lions den amtierenden Welt- und Europameister Spanien. So lange war bis dato noch keine Nation ungeschlagen geblieben.
Aicher gewinnt erstmals Slalom im Weltcup
Die deutsche Skihoffnung Emma Aicher hat den sechsten Weltcup-Sieg ihrer Karriere eingeheimst. Im finnischen Levi fuhr die 23-Jährige ein nahezu makelloses Rennen und gewann erstmals im Slalom. Aichers starker Saisonstart weckt die Hoffnung auf den ersten Gesamtweltcup-Triumph einer Deutschen seit 2011.
BVB gewinnt Revier-Derby - Bayern weiter unangefochten
Borussia Dortmund hat das Revier-Derby gegen Schalke 04 deutlich mit 4:0 gewonnen. Vor einer Rekordkulisse von 17.555 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Regionalliga West, der dritthöchsten Spielklasse im Frauen-Fußball, war Alexandra Popp die Frau des Tages. Die deutsche Ikone traf dreifach und bereitete den letzten Treffer vor.
Fast genauso deutlich hat der FC Bayern München das Topspiel der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Das 4:1 (2:0) auf der Anzeigetafel bildete die Kräfteverhältnisse an diesem Abend gut ab: Die Bayern-Frauen zeigten einen dominanten Auftritt und führen die Tabelle der Bundesliga weiterhin ohne Punktverlust an.
Weitere Sportnachrichten vom Wochenende im Überblick
Euer Live-Sport für die Woche
- Donnerstag ab 18:40 Uhr: Women's Champions League mit Austria Wien gegen Bayern München
Sport-News gibt es im ZDF diese Woche im ZDF-Mittagsmagazin ab 12:00 Uhr und in den Nachrichtensendungen sowie rund um die Uhr auf ZDFheute.de, ZDFsportstudio.de und unseren Social-Kanälen sowie im täglichen WhatsApp-Update. Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Bleibt gesund und kommt gut durch die Woche!
Sportliche Grüße,
Tjard Häusling und die ZDFsportstudio-Redaktion
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren