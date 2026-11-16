Das Wochenende bot einiges an Spektakel: Deutschland schlug Serbien und Spanien verlor erstmals seit über zwei Jahren. Im Wintersport gewann Emma Aicher den Slalom-Weltcup.

Brajan Gruda für Deutschland in der UEFA Nations League gegen Serbien. Quelle: ddp | AA

Liebe Sport-Fans,

die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Freitag das Nations-League-Spiel gegen Serbien souverän 3:1 (2:0) gewonnen. Am Montagabend könnte die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp mit einem Sieg gegen die Niederlande das Ticket für das Viertelfinale im März ziehen.

Das deutsche Ski-Ass Emma Aicher hat ihren sechsten Weltcup gewonnen - den ersten im Slalom. Bayern bleibt in der Frauen-Bundesliga das Maß aller Dinge und Alexandra Popp ragt im rekordträchtigen Revierderby heraus.

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DFB vor kleinem Finale gegen Niederlande - Spaniens Serie reißt

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Freitagabend verdient gegen Serbien gewonnen. Im strömenden Regen von Belgrad legte der DFB-Tross los wie die Feuerwehr und führte bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0. Den letzten deutschen Treffer erzielte Brajan Gruda nach einem Solo-Lauf sehenswert und krönte damit sein überzeugendes Länderspiel-Debüt.

Im vorletzten Länderspiel des Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft den ersten Auswärtssieg unter Jürgen Klopp eingefahren. Das DFB-Team besiegte Serbien klar. 13.11.2026 | 2:59 min

Durch den Sieg der Deutschen - und weil im Duell der Gruppengegner die Niederlande Griechenland 7:0 abfertigten - kommt es am Montag gegen Oranje zu einem kleinen Endspiel um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Ein Sieg ist für den DFB für das Weiterkommen Pflicht.

Ich habe das immer geliebt, gegen solche Mannschaften zu spielen. Mein Leben lang als Trainer. Wenn jemand gesagt hat, die spielen Fußball, dann ist bei mir sofort die Party losgegangen. „ Jürgen Klopp vor dem Spiel gegen die Niederlande

Vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Berlin gibt Bundestrainer Jürgen Klopp die letzten Informationen vor der Partie. 15.11.2026 | 27:47 min

Thomas Tuchels Engländern gelang am Sonntagabend etwas, was seit über zweieinhalb Jahren und 43 Spielen niemandem mehr gelungen war: In einer spektakulären Partie besiegten die Three Lions den amtierenden Welt- und Europameister Spanien. So lange war bis dato noch keine Nation ungeschlagen geblieben.

Aicher gewinnt erstmals Slalom im Weltcup

Die deutsche Skihoffnung Emma Aicher hat den sechsten Weltcup-Sieg ihrer Karriere eingeheimst. Im finnischen Levi fuhr die 23-Jährige ein nahezu makelloses Rennen und gewann erstmals im Slalom. Aichers starker Saisonstart weckt die Hoffnung auf den ersten Gesamtweltcup-Triumph einer Deutschen seit 2011.

BVB gewinnt Revier-Derby - Bayern weiter unangefochten

Borussia Dortmund hat das Revier-Derby gegen Schalke 04 deutlich mit 4:0 gewonnen. Vor einer Rekordkulisse von 17.555 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Regionalliga West, der dritthöchsten Spielklasse im Frauen-Fußball, war Alexandra Popp die Frau des Tages. Die deutsche Ikone traf dreifach und bereitete den letzten Treffer vor.

Wohl dem, der eine Alexandra Popp in seinen Reihen hat: Die Ex-Nationalspielerin entscheidet das Revierderby gegen Schalke mit drei Treffern zugunsten von Borussia Dortmund. 15.11.2026 | 0:17 min

Fast genauso deutlich hat der FC Bayern München das Topspiel der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Das 4:1 (2:0) auf der Anzeigetafel bildete die Kräfteverhältnisse an diesem Abend gut ab: Die Bayern-Frauen zeigten einen dominanten Auftritt und führen die Tabelle der Bundesliga weiterhin ohne Punktverlust an.

Weitere Sportnachrichten vom Wochenende im Überblick

Euer Live-Sport für die Woche

Donnerstag ab 18:40 Uhr: Women's Champions League mit Austria Wien gegen Bayern München

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