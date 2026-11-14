NFL-Spiel in München:Wieso American Football in Deutschland immer beliebter wird
von Tobias Bluhm
Das NFL-Spiel in München bringt Football-Fans aus aller Welt zusammen. Egal, welches Team sie unterstützen, beschwören fast alle von ihnen: den Zusammenhalt.
Es ist schon ein paar Jahrzehnte her, dass Dave Carter zum ersten Mal nach Deutschland kam. Als US-Soldat verbrachte er neun Jahre unter anderem in Mainz, Hanau, Stuttgart und Augsburg, ehe er nach Colorado in die USA zurückkehrte. Dass nun ausgerechnet sein liebstes Football-Team, die Detroit Lions, in Deutschland spielt, ist für Carter deswegen eine besondere Freude.
"So etwas ist im Leben einzigartig!", sagt er. "Für mich ist es sehr schön zu sehen, wie sich die Dinge seit den 1980ern, als ich hier Lastwagen gefahren bin, verändert haben. Es sieht alles so modern aus! Und die Stimmung ist einfach unbeschreiblich."
NFL-Fieber übernimmt Münchens Innenstadt
Begeisterte Eindrücke wie diese bekommt man dieser Tage häufig in München zu hören. Die NFL hat die Innenstadt auf links gedreht: Ein großflächiges Fan-Fest auf dem historischen Odeonsplatz wurde von den Lions organisiert, inklusive Corndogs und Burger-Braterei. Ihre Gegner, die New England Patriots, haben das legendäre Augustiner-Stammhaus zum "Boston in Bavaria"-Stammtisch erklärt.
Dort freut sich Kellnerin Ines Schipper über die vielen Sportfans. "Es ist total cool. Sie sind lustig, trinken, sind höflich und nett. Genau so was wünscht man sich von den Fans!"
Hinter dem Boom steckt eine Milliarden-Strategie
Für die NFL geht es beim jährlichen Deutschland-Spiel allerdings um weit mehr als trinkfreudige Fans und gute Laune: Der München-Gastauftritt ist Teil einer viele Milliarden Dollar teuren Markenstrategie. Längst ist die "National Football League" mehr als eine nationale Sportliga: Elf Mannschaften halten derzeit Marketing-Rechte in Deutschland, vergleichbare Pakete gibt es für Märkte wie Argentinien, Irland, Ghana oder die Schweiz.
Melbourne: San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 27:7
Rio de Janeiro: Baltimore Ravens - Dallas Cowboys 34:31
London: Indianapolis Colts - Washington Commanders 30:13
London: Philadelphia Eagles - Jacksonville Jaguars 17:19
London: Houston Texans - Jacksonville Jaguars 34:31
Paris: Pittsburgh Steelers - New Orleans Saints 16:10
Madrid: Cincinnati Bengals - Atlanta Falcons 34:17
München: New England Patriots - Detroit Lions
Mexiko Stadt: Minnesota Vikings - San Francisco 49ers
Die steigende Beliebtheit im Ausland führt auch zu immer mehr internationalen Begegnungen. Allein in dieser Saison gibt es reguläre Spiele in London, Madrid, Melbourne, Mexiko-Stadt, Paris und Rio de Janeiro. Und an diesem Wochenende mit dem "Munich Game" eben auch eines in Deutschland, dem laut NFL größten europäischen Markt nach Fangemeinde.
Deutscher Superstar St. Brown als Publikumsmagnet
Das liegt teilweise auch am deutschen Aushängeschild in der Football-Liga: Amon-Ra St. Brown, Wide Receiver der Detroit Lions. Seine bis einschließlich der Saison 2028 laufende Vertragsverlängerung hat ein Gesamtvolumen von rund 120 Millionen Dollar, dennoch ist das München-Spiel für ihn etwas Besonderes. Seine Mutter stammt aus Leverkusen, er selbst hat ebenfalls einen deutschen Pass.
"Ich habe den Eindruck, dass sich Fans wirklich für diesen Sport begeistern", sagt St. Brown. "Ob das daran liegt, dass es anders als Fußball ist oder dass es einfach etwas ganz Neues für sie ist."
Football als Familienangelegenheit
In der Allianz Arena werden bei ebendieser familiären Atmosphäre rund 70.000 Fans erwartet. "Football is family. Das ist hier einfach Programm", sagt NFL-Fan Daniela Bär. "Egal, von welchem Klub du Fan bist: Es ist einfach eine Mega-Stimmung. Wir sind sehr gerne hier."
Dave Carter, der ehemalige US-Soldat aus Colorado, wird das Spiel übrigens gemeinsam mit seiner Tochter aus Hessen besuchen. Für sie ist der NFL-Gastauftritt in München also erst recht: eine Familienangelegenheit.
Tobias Bluhm ist Redakteur im ZDF-Landesstudio München.
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