Sport und Bewegung sind wichtige Bestandteile der Diabetes-Behandlung. Doch was müssen Betroffene beachten und wie gelingt ein sicherer Einstieg?

Wer Diabetes hat, muss regelmäßig seine Blutzuckerwerte messen. Auch bei Prädiabetes ist die Überprüfung des Blutzuckers wichtig. Quelle: Imago / imagebroker

Hobbysportler stehen vor anderen Herausforderungen als Profis wie Alexander Zverev. Während Leistungssportler zur Beratung und Betreuung oftmals Expertenteams haben, müssen Betroffene im Alltag meist eigenständig lernen, wie ihr Körper auf Belastungen reagiert.

Was Freizeitsportler beachten sollten

"Wer mit Insulin Sport treibt, sollte immer schnell wirksame Kohlenhydrate dabeihaben, etwa Traubenzucker, und Trainingspartner über den Diabetes informieren“, erklärt Ernährungsexpertin Eva Maria Hund vom Deutschen Institut für Sporternährung.

Auch ungewohnte oder besonders lange Belastungen können Werte stärker beeinflussen als erwartet. Die Ernährungswissenschaftlerin empfiehlt deshalb, neue Trainingsformen vorsichtig auszuprobieren und die Reaktion des Körpers genau zu beobachten.

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Für Menschen mit Typ-2-Diabetes steht häufig weniger die Gefahr einer Unterzuckerung als vielmehr die Herausforderung im Vordergrund, Bewegung langfristig in den Alltag zu integrieren. Unterstützung bieten unter anderem Diabetesschulungen, behandelnde Ärzte und qualifizierte Ernährungsfachkräfte.

Bewegung als wichtiger Teil der Behandlung

Menschen mit Typ-1-Diabetes benötigen lebenslang Insulin, bei Typ-2-Diabetes spielt hingegen Bewegung und der allgemeine Lebensstil eine zentrale Rolle.

Regelmäßiges Sport treiben verbessert die Insulinempfindlichkeit der Muskeln. Kraft- und Ausdauertraining helfen, den Blutzucker zu stabilisieren und das Herz-Kreislauf-Risiko zu senken.

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Vom Deutschen Institut für Sporternährung werden minimal 2 1/2 Stunden moderate Bewegung pro Woche empfohlen; beispielsweise zügiges Gehen oder Radfahren, ergänzt durch zwei Einheiten Krafttraining. Regelmäßige Bewegung kann das Risiko für Typ-2-Diabetes deutlich senken.

Und Sport wirkt doppelt: Er kann eine Erkrankung vorbeugen und gleichzeitig ihre Behandlung unterstützen. Regelmäßiges Training verbessert die Blutzuckerkontrolle und kann helfen Medikamente einsparen zu können. Therapieänderungen sollten jederzeit ärztlich begleitet werden.

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Moderne Technik erleichtert das Leben mit Diabetes

Kontinuierliche Glukosemesssysteme erfassen Werte rund um die Uhr und warnen automatisch vor drohenden Unterzuckerungen. Moderne Insulinpumpen können die Insulinabgabe teilweise automatisiert anpassen.

Die Technik nimmt einem die Verantwortung nicht ab, macht den Umgang mit Diabetes aber deutlich einfacher und sicherer.“ „ Eva Maria Hund, Ernährungsexpertin Deutsches Institut für Sporternährung

Gleichzeitig weist die Ernährungsexpertin darauf hin, dass Sensoren nicht direkt im Blut messen, sondern in der Gewebeflüssigkeit. Bei schnellen Veränderungen, wie sie beim Sport häufig auftreten, können die angezeigten Werte leicht verzögert sein.

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Warum Früherkennung so wichtig ist

Das Motto des Weltdiabetestags am 13. November 2026 lautet „Early Action on Diabetes“. Im Mittelpunkt stehen die frühzeitige Diagnose und die Verringerung vermeidbarer Risiken.

Warnzeichen eines Typ-1-Diabetes können starker Durst, häufiges Wasserlassen, Müdigkeit und unerklärlicher Gewichtsverlust sein. Typ-2-Diabetes entwickelt sich dagegen oft schleichend und bleibt häufig lange unbemerkt.

Viele Betroffene haben Angst vor einer Unterzuckerung beim Sport. Das Risiko betreffe aber vor allem Menschen mit Insulintherapie oder bestimmten blutzuckersenkenden Medikamenten. Für Erkrankte mit Typ-2-Diabetes sei dieses Risiko dagegen gering. „Für sie überwiegen die Vorteile der Bewegung bei Weitem“, erklärt die Ernährungsexpertin.

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Wer unsicher sei, könne zunächst mit Spaziergängen, lockeren Radtouren oder leichtem Krafttraining beginnen und die Belastung schrittweise steigern. Dabei könne Sport, richtig geplant und begleitet, ein wichtiger Teil der Behandlung werden.

Wer Erfahrungen sammelt, lernt seinen Körper besser kennen und gewinnt Sicherheit. Der finale Rat lautet: „Lieber regelmäßig moderat trainieren als selten und dann sehr intensiv.“