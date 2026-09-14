Am Sonntag gastiert die NFL zum dritten Mal in München. Das Wichtigste zum Duell zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions im Überblick.

Was man zum München-Spiel der NFL wissen muss

Der deutsch-amerikanische Wide-Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions ist einer der Protagonisten des diesjährigen Munich Games in der NFL. Quelle: AP

Knapp die Hälfte der regulären Saison in der National Football League (NFL) ist absolviert. Mit Beginn der heißen Phase im Kampf um die Playoff-Plätze steigt an diesem Sonntag (15. November) wieder eine Partie in München. Ab 15:30 (MEZ) stehen sich in der Arena des FC Bayern die New England Patriots und die Detroit Lions gegenüber. Alle Infos zum Munich Game gibt es hier im Überblick.

Wieso trägt die NFL ein Saisonspiel in München aus?

Die Begegnung in München ist Teil der International Game Series, mit der die NFL ihre weltweiten Vermarktungspläne immer stärker vorantreibt. So viele Spiele außerhalb der USA wie in dieser Saison gab es noch nie.

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Das Duell am Sonntag ist das dritte in München. Dazu gab es in den vergangenen Jahren auch Partien in Frankfurt und Berlin. Weitere internationale Partien in dieser Saison fanden in Melbourne, London, Rio de Janeiro, Paris und Madrid statt. Am 22. November folgt noch eine Begegnung in Mexiko Stadt.

Internationale Games der NFL 2026 Melbourne: San Francisco 49ers - Los Angeles Rams 27:7

Rio de Janeiro: Baltimore Ravens - Dallas Cowboys 34:31

London: Indianapolis Colts - Washington Commanders 30:13

London: Philadelphia Eagles - Jacksonville Jaguars 17:19

London: Houston Texans - Jacksonville Jaguars 34:31

Paris: Pittsburgh Steelers - New Orleans Saints 16:10

Madrid: Cincinnati Bengals - Atlanta Falcons 34:17

München: New England Patriots - Detroit Lions

Mexiko Stadt: Minnesota Vikings - San Francisco 49ers

Welche Teams spielen in München gegeneinander?

Die Ansetzung in diesem Jahr ist sehr attraktiv. Auf der einen Seite steht mit den New England Patriots eines der auch in Deutschland populärsten NFL-Teams überhaupt. Im Februar spielte der sechsfache Champion mit Quarterback Drake Maye zuletzt im Super Bowl.

Gegner sind die Detroit Lions um Star-Receiver Amon-Ra St. Brown. Die Lions stehen nach ihren bisherigen acht Saisonspielen bei einer Bilanz von 6:2, die Patriots bei einer Begegnung mehr bei 5:4.

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Was macht das Spiel aus deutscher Sicht besonders interessant?

Mit Wide-Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions zählt ein Akteur mit einem deutsch-amerikanischen Background zu den größten Stars der Partie. Der Sohn einer Leverkusenerin und eines US-Amerikaners ist in der Offensive der Lions einer der wichtigsten Spieler neben Quarterback Jared Goff und Runningback Jahmyr Gibbs.

In einem Sky-Interview verriet St. Brown, wie sehr er sich auf seinen ersten Auftritt im Heimatland seiner Mutter freut, und erwähnte dabei nicht zuletzt einige Klassiker der deutschen Küche. Zudem ist St. Brown auch noch Fan des FC Bayern München.

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Wie sieht das Rahmenprogramm in München aus?

Die NFL ist auch in der Stadt sehr präsent. Einige Teams mit Marketingrechten für Deutschland bieten in Gasthäusern Anlaufpunkte für die Fans. Anhänger der Patriots können sich im Paulaner im Tal und im Augustiner Stammhaus treffen, die der Lions im Hofbräuhaus. Am Samstag findet im P1 Club eine Pre-Game-Party statt, die Lions veranstalten ein Fanfest auf dem Odeonsplatz.

Country-Sänger Drew Baldridge singt die US-Nationalhymne, die bayerische Blasmusikgruppe LaBrassBanda spielt die deutsche. In der Halbzeitpause tritt die US-Rockband Cage The Elephant auf.

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Gibt es noch Karten und wie kann ich das Spiel sonst sehen?

Die Arena in München ist ausverkauft. Der Sender RTL überträgt die Begegnung am Sonntag aber live. Kickoff ist um 15:30 Uhr.

Wie funktioniert der Modus in der NFL?

32 Teams kämpfen 18 Wochen lang um einen Platz in den Playoffs. 14 Mannschaften - je sieben aus der National Football Conference (NFC) und der American Football Conference (AFC) - kommen in die Playoffs.

Das jeweils beste Team aus AFC und NFC erreicht per Freilos direkt das Viertelfinale (Divisional Play-offs), die übrigen sechs müssen in die Wildcard-Runde (16. bis 19. Januar 2027).

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Wer ist Titelfavorit?

Vor Beginn der Saison waren sich die Experten einig, dass es mit den Los Angeles Rams einen absoluten Topfavoriten gibt. Inzwischen hat sich das Bild etwas gewandelt, steht das Team aus Kalifornien nach neun Spielen doch nur bei einer Bilanz von 5:4. Einen besonders starken Eindruck haben bislang die San Francisco 49ers, die Chicago Bears oder auch die Buffalo Bills hinterlassen. Titelverteidiger sind die Seattle Seahawks.

Das Sofi-Stadium in Los Angeles: Hier spielen die Rams und die Chargers. Quelle: AP

Wo steigt das Finale?

Der Super Bowl 61 (LXI) findet am 14. Februar 2027 im kalifornischen Inglewood statt. Das SoFi Stadium ist die Heimstätte der Los Angeles Rams und Chargers. Es ist schon das zweite Mal, dass das Endspiel in dem milliardenteuren Stadion ausgetragen wird.