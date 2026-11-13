Youth Olympic Games:Beachhandballer holen Gold zum Abschluss
Die deutschen Beachhandballer haben sich bei den Youth Olympic Games das letzte Gold der Spiele gesichert. Gegen Brasilien setzte sich das Nachwuchsteam mit 2:0 durch.
Die Beachhandballer Thure Bielfeldt, Dave Biyah, Tayo Finnberg Rodriguez, Nikolas Knipping, Mads Krüger, Lennart Otte, Tim Perse, Lenn Reinhard, Luuk Seibert und Peter Szabady haben sich im Finale gegen Brasilien zum Jugendolympiasieger gekürt.
Bei ihrer ersten Teilnahme bei den Youth Olympic Games war die deutsche Nachwuchsmannschaft auf dem Weg ins Finale ungeschlagen geblieben und musste lediglich im Halbfinale gegen Gastgeber Senegal etwas zittern.
Insbesondere Lennart Otte zeigte sich im Tor immer wieder als Garant für den deutschen Erfolg. Vorne konnte Dave Biyah mit zahlreichen Treffern für deutsche Siege sorgen. Beachhandball feierte bereits 2018 in Buenos Aires seine Jugendolympia-Premiere.
Youth Olympic Games gehen mit Abschlussfeier zu Ende
Das Gold der Beachhandballer war die letzte Medaillenentscheidung der Spiele. Die Olympischen Jugendspiele Dakar 2026 enden offiziell mit der Abschlussfeier im Olympischen Jugenddorf in Diamniadio. Ab 18:55 Uhr ist die Abschlussfeier live in der ARD-Mediathek zu sehen.
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