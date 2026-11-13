Die deutschen Beachhandballer haben sich bei den Youth Olympic Games das letzte Gold der Spiele gesichert. Gegen Brasilien setzte sich das Nachwuchsteam mit 2:0 durch.

Großer Jubel bei den deutschen Beachhandballern. Das Nachwuchsteam holt souverän Gold im Finale gegen Brasilien. Quelle: ZDF

Die Beachhandballer Thure Bielfeldt, Dave Biyah, Tayo Finnberg Rodriguez, Nikolas Knipping, Mads Krüger, Lennart Otte, Tim Perse, Lenn Reinhard, Luuk Seibert und Peter Szabady haben sich im Finale gegen Brasilien zum Jugendolympiasieger gekürt.

Bei ihrer ersten Teilnahme bei den Youth Olympic Games war die deutsche Nachwuchsmannschaft auf dem Weg ins Finale ungeschlagen geblieben und musste lediglich im Halbfinale gegen Gastgeber Senegal etwas zittern.

12.11.2026 | 0:30 min

Insbesondere Lennart Otte zeigte sich im Tor immer wieder als Garant für den deutschen Erfolg. Vorne konnte Dave Biyah mit zahlreichen Treffern für deutsche Siege sorgen. Beachhandball feierte bereits 2018 in Buenos Aires seine Jugendolympia-Premiere.

Youth Olympic Games gehen mit Abschlussfeier zu Ende

Das Gold der Beachhandballer war die letzte Medaillenentscheidung der Spiele. Die Olympischen Jugendspiele Dakar 2026 enden offiziell mit der Abschlussfeier im Olympischen Jugenddorf in Diamniadio. Ab 18:55 Uhr ist die Abschlussfeier live in der ARD-Mediathek zu sehen.

Nächstes Erfolgserlebnis für den deutschen Basketball: Bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar konnte die DBB-Auswahl die Bronzemedaille ergattern. 09.11.2026 | 1:13 min

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Quelle: ZDF, Teamdeutschland.de