Siegt die DFB-Elf vor leeren Rängen und wer schnappt sich das Revierderby? Außerdem gibt es wieder Ärger im Eishockey. Der Blick aufs Sportwochenende.

Zweimal mit dem DFB-Team gefordert: Bundestrainer Jürgen Klopp. Quelle: dpa

Liebe Sport-Fans,

für Bundestrainer Jürgen Klopp und die deutsche Nationalmannschaft wird der Freitagabend in Belgrad (20:45 Uhr) zu einem echten Charaktertest - und das unter eher kuriosen Vorzeichen.

Wegen einer UEFA-Strafe gegen den serbischen Verband findet das Duell in der Nations League im Rajko-Mitić-Stadion weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - einige deutsche Fans sind dennoch im Stadion.

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Sportlich steht nach den Experimenten der ersten vier Spieltage einiges auf dem Spiel: Mit fünf Punkten liegt die DFB-Auswahl aktuell auf Rang drei der Gruppe, drei Zähler hinter den Niederlanden und Griechenland. Mit einem Sieg gegen Serbien - das Hinspiel gewann Deutschland souverän mit 2:0 - würde die Nationalmannschaft am Montag in Berlin gegen die Niederlande ein echtes Endspiel um das Weiterkommen erzwingen.

Tipp: Die DFB-Pressekonferenz mit Bundestrainer Klopp können Sie am Sonntag live ab 17:40 Uhr im ZDF-Streamingportal verfolgen.

Nmecha will auf "Kronen-Jubel" verzichten

Der Bundestrainer durfte sich zum Auftakt seines zweiten Lehrgangs als DFB-Chefcoach übrigens nicht nur mit Fußball beschäftigen. Der "Kronen-Jubel" von Felix Nmecha sorgte für viel Gegenwind. Dieser wird mit dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" assoziiert, das unter anderem wegen angeblicher Homophobie in der Kritik steht. Nun erklärte Klopp, dass Nmecha jedenfalls in der Nationalmannschaft auf den Jubel verzichten wird.

Bundestrainer Jürgen Klopp im Interview mit Lili Engels über die Partie in Serbien, den Torjubel von Felix Nmecha und die Geisterkulisse in Belgrad. 12.11.2026 | 6:14 min

Darüber hinaus gibt es am Wochenende noch mehr Nations-League-Spiele. Unter anderem spielt Frankreich, das gegen Italien jüngst die erste Niederlage unter Nationaltrainer Zinedine Zidane hinnehmen musste, gegen die Türkei.

Tipp: Ausgewählte Highlights der Nations League gibt es im ZDF-Streamingportal, auf zdfheute.de und in der ZDFheute-App zu sehen.

Topspiel in Wolfsburg

Im Vereinsfußball der Frauen wartet unterdessen ebenfalls ein echtes Spitzen-Wochenende auf alle Fans. Am Samstag (17:55 Uhr) steigt in der Frauen-Bundesliga das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten aus Wolfsburg und dem Ligaprimus FC Bayern München.

Mit einem Sieg könnten die "Wölfinnen" sogar an den Bayern vorbeiziehen - die jedoch in dieser Saison bisher noch keinen Punktverlust hinnehmen mussten. Die Highlights des Spiels gibt es direkt nach Abpfiff im ZDF-Streamingportal und auf zdfheute.de.

Revierderby in der Regionalliga der Frauen

Einen Tag später gibt es dann echte Fußballromantik. Im "Stadion Rote Erde", in dem die Männer von Borussia Dortmund bis 1974 ihre Heimspiele austrugen, treffen die Frauen des BVB auf die Spielerinnen des FC Schalke 04. Es ist vielleicht das prestigeträchtigste Derby im deutschen Fußball - dieses Mal im Rahmen eines Regionalliga-Spiels.

Das Revierderby bei den Frauen zwischen Dortmund und Schalke findet vor einer Rekordkulisse statt. Quelle: ZDF

Das "kleine" Revierderby ist außerdem ein absolutes Spitzenspiel - Tabellenführer BVB, bei dem seit diesem Sommer auch Olympiasiegerin Alexandra Popp aufläuft, gegen den Tabellenzweiten aus Gelsenkirchen. Die Tickets sind übrigens alle längst vergriffen - es verspricht ein echter Fußball-Leckerbissen zu werden.

Slalom beim Ski Alpin, Zoff beim Eishockey

Vom grünen Rasen geht es direkt in den hohen Norden: In Levi steht im alpinen Ski-Weltcup das große Slalom-Wochenende an. Am Samstag (ab 10 Uhr) jagen zunächst die Frauen und am Sonntag (ab 10 Uhr) die Männer durch den Stangenwald - und kämpfen dabei neben Weltcup-Punkten auch um die wohl außergewöhnlichste Trophäe im Wintersport: eine eigene Rentier-Patenschaft.

Während es auf der Piste also um die nächsten Weltcup-Punkte geht, spitzt sich der Konflikt in einem anderen Wintersport zu. Nachdem Russland zur Eishockey-WM im kommenden Jahr durch den internationalen Sportgerichtshof CAS wieder zugelassen wurde, kokettierte Gastgeber Deutschland mit der Rückgabe der Titelkämpfe, weitere Teams kündigten einen Boykott von Spielen gegen Russland an.

Selbst die Bundesregierung hat sich in die Debatte um Russlands mögliche Wiederaufnahme bei der Eishockey-WM eingeschaltet. Frank Lutz, DEB-Vorsitzender, nimmt zur Causa Stellung. 08.11.2026 | 5:40 min

Nun droht Russlands Verbandsboss Wladislaw Tretjak nach einer Sitzung mit Kremlchef Wladimir Putin Deutschland bei einem Ausschluss mit Schadenersatzforderungen und einer Turnier-Verlegung.

Zuvor hatte die Bundesregierung erklärt, eine Heim-WM mit Russland sei "faktisch nicht möglich". DEB-Chef Frank Lutz warnt vor einem großen wirtschaftlichen Risiko und fordert vom Weltverband IIHF eine schnelle Klärung.

Beeindruckende Bilder aus der Antarktis

Während in Wolfsburg und Belgrad die Stadien beben, sucht Stephanie Case ihre Herausforderung am kältesten Ende der Welt. Beim Antarctic Ice Ultra stellt sich die Ultraläuferin und Menschenrechtsanwältin eisigen Minusgraden, schneidendem Wind und gnadenlosem Untergrund. Eine Geschichte über die unendliche Willenskraft einer außergewöhnlichen Athletin.

Stephanie Case hat als erste Frau einen 100-Meilen-Lauf in der Antarktis geschafft. Bei minus 25 Grad setzt sie ein Zeichen für Mütter. 12.11.2026 | 0:39 min

Wir begleiten euch durch dieses ereignisreiche Sport-Wochenende. Alle wichtigen Ergebnisse, Highlights und Geschichten gibt es wie immer bei ZDFheute.de, bei ZDFsportstudio.de und auf unseren Social-Kanälen sowie im täglichen WhatsApp-Update. Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Und keine Sorge: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.

In dem Sinne verabschieden wir uns von euch, wie wir uns in der Redaktion gern verabschieden (egal an welchem Wochentag): Sche Wocheend!

Sportliche Grüße,

Sebastian Ungermanns und die ZDFsportstudio-Redaktion