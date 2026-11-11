Klopps System: Warum Karl und Co. eine zentrale Rolle spielen

Den offensiven Außen kommt im System von Jürgen Klopp eine besondere Bedeutung zu. Gegen Serbien deutet vieles auf eine Flügelzange mit Derry Scherhant und Brajan Gruda hin.

Warum Scherhant und Co. in Klopps System so wichtig sind

"Wir durften gestern 15 Minuten bei der Trainingseinheit zuschauen, da sah das sehr harmonisch aus", sagt ZDF-Reporterin Lili Engels. "Aber entscheidend ist am Ende natürlich auf dem Platz." 11.11.2026 | 2:05 min

Da sage noch einer, bei der deutschen Nationalmannschaft geht nichts durch die Mitte. Bei der abendlichen Einheit auf dem Home Ground in Herzogenaurach liefen die Nationalspieler beim Aufwärmen zwischen Anstoßkreis und -punkt hin und her, wo sich die Gemeinschaft zuvor versammelt hatte, um Scherhant ein Ständchen zu seinem 24. Geburtstag zu singen.

Am Mittwoch bedankte sich der Flügelspieler vom SC Freiburg aus dem Raum "Halftime" artig für den mehrsprachigen Vortrag, stellte aber klar: "Größtes Geschenk ist, dass ich dabei sein darf."

Bereits bei der Nominierung sagte Jürgen Klopp: "Derry Scherhant war die positive Überraschung des ersten Camps." Der Linksaußen brachte ein, was der Bundestrainer durchgängig einfordert: Volldampf. In beide Richtungen. Der Draufgänger dürfte im Nations-League-Auswärtsspiel gegen Serbien in Belgrad (Freitag, 20.45 Uhr) wieder in der Startelf stehen.

Jürgen Klopp holt Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug nach mehr als einem Jahr zurück in die Nationalmannschaft. Zum ersten Mal dabei ist der 17 Jahre alte Wael Mohya von Borussia M'gladbach. 05.11.2026 | 1:19 min

Ein Einsatz in Berlin wäre für Derry Scherhant ein Traum

Für den gebürtigen Berliner ist alles zuletzt rasend schnell gegangen. Erst im Sommer 2025 vom Zweitligisten Hertha BSC zum Europapokalteilnehmer SC Freiburg gewechselt, gilt er im Herbst 2026 als einer von Klopps Musterschülern.

Ich weiß wie es sich anfühlt, wenn man übersehen oder unterschätzt wird. „ Derry Scherhant

Bei seiner Vita wäre ein Einsatz im Klassiker gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion (Montag 20.45 Uhr/ARD) ganz besonders: "Ich bin da groß geworden, fünf Minuten vom Stadion aufgewachsen." Der Opa habe ihn zum Training gefahren, jetzt ein Länderspiel vor Familie und Freunde zu bestreiten, sei "megaemotional, lange weit weg, unvorstellbar".

Der nächste Länderspiel-Doppelpack steht an. Bundestrainer Jürgen Klopp ließ am Dienstag zweimal trainieren. Mit dabei: Niclas Füllkrug. 10.11.2026 | 0:38 min

Scherhant illustriert genau wie eine gut besuchte Autogrammstunde von Said El Mala und Brajan Gruda in einem Adidas-Store die Wertschätzung der Außenbahnspieler im Klopp-Kosmos, weil sie im 4-3-3-System Schlüsselstellen besetzen.

Jede Mannschaft kann das Spiel eng machen, die Spielmacher der heutigen Zeit spielen auf dem Flügel. „ Jürgen Klopp bei seiner Vorstellung als DFB-Coach

Lennart Karl komplettiert das Quartett seiner Kandidaten, die jung, dynamisch, lernwillig sind. Hier weht bei der DFB-Auswahl gerade der meiste frische Wind. Bereit zum Abheben.

Schlüsselposition im System Jürgen Klopp

Sie stellen die Pressingfalle und leiten die Umschaltsituationen ein. Besitzen sie wie einst unter Klopps Regie beim FC Liverpool die Klasse eines Mohamed Salah und Sadio Mané, entscheiden sie die Spiele mit Tempo, Tricks und Toren. Oft im Alleingang.

Nach dem starken Saisonstart wurde Niclas Füllkrug von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele nominiert. In der PK spricht er über sein Alter, seine Form und den Trainer. 11.11.2026 | 1:30 min

Deswegen bedauert der 59-Jährige ja auch, dass die erste Sturmreihe beim FC Bayern mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz keinen deutschen Pass hat. Er macht für die Nationalelf zwar Abstriche in der Qualität, aber nicht in der Philosophie.

Links plant Klopp mit einem echten Schienenspieler an der Linie, der entweder Scherhant oder El Mala heißt. Wobei der Shootingstar vom Sportclub auf ZDF-Nachfrage erklärte, dass sich der Ansatz durchaus unterscheide: "Die Spielweise kommt mir zugute, sehr hoch und sehr breit stehen." Er solle mutig sein, um Räume im Zentrum freizumachen.

Großes Lob für Lennart Karl

Rechts bevorzugt Klopp eher einen Dribbler, der auch Spielmacher Florian Wirtz entlastet. Bayerns Jungspund Karl hatte beim FSV Mainz 05 (2:1) aus der Zentrale mit Olise ständig die Position getauscht. Zeitgleich überragte Gruda, der für RB Leipzig gegen den FC Augsburg (5:2) den doppelter Einfädler gab.

Brajan Gruda zaubert bei RB Leipzigs Kantersieg gegen den FC Augsburg. In dieser Form ist der Dribbelkünstler auch für Jürgen Klopp wertvoll. 09.11.2026 | 0:21 min

Klopp hat den früheren Mainzer nach eigenem Bekunden seit ein "paar Jahren" auf dem Radar: Der 22-Jährige sei bereits vor seinem Wechsel in die Premier League "ein hochspannender Spieler bei Mainz 05" gewesen.

Er ist so was wie ein Straßenfußballer, einfach ein geiler Zocker, der sein Potenzial zwar noch nicht ausgeschöpft, aber ganz viele positive Zeichen gesendet hat. „ Jürgen Klopp über Gruda

Hörte sich so an, als könne sich Fußball-Deutschland in der Belgrader Betonschüssel auf den Auftritt der Flügelzange Scherhant und Gruda freuen.

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