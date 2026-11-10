Ein Mittelstürmer muss mehr leisten, als nur Tore zu schießen. Rückkehrer Niclas Füllkrug erklärt, wie er der DFB-Elf helfen will - und warum das Alter keine Rolle spielen muss.

10.11.2026 | 0:38 min

Niclas Füllkrug wählte den Notausgang, als sich der Rückkehrer bei der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach mit einer typischen norddeutschen Begrüßung ("Moin") aufs Podium setzte. Einerseits fühlte es sich beim letzten Aufenthalt der DFB-Auswahl im fränkischen Stammquartier gleich wieder vertraut an, andererseits spürte der Mittelstürmer auch "eine krasse Veränderung", weil er in so viele "frische Gesichter" schaue.

Dass der 33-Jährige für die Nations-League-Spiele gegen Serbien in Belgrad (Freitag 20:45 Uhr/RTL) und gegen die Niederlande in Berlin (Montag 20:45 Uhr/ARD) von Jürgen Klopp eine Nominierung erhielt, erfreue ihn auch deshalb, weil er "unter einer der größten Persönlichkeiten im deutschen Fußball" vorspielen könne.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart ist Werder-Stürmer Niclas Füllkrug enttäuscht und möchte nicht über die Nationalmannschaft reden. 08.11.2026 | 3:38 min

Mit einem aufgeräumten Auftritt nährte der beim SV Werder wieder aufgeblühte Torjäger bei der ersten Pressekonferenz des Länderspiel-Doppelpacks die Hoffnung, dass alle Seiten vom Comeback profitieren. Er vereint, was jeder Mannschaft hilft: Torinstinkt, Teamgeist und Realitätssinn. Dazu kommt die positive Ausstrahlung. Aus seinem Naturell sind Publikumslieblinge geschnitzt.

Unter Jürgen Klopp fehlte ein Vollstrecker

Weil es bei den ersten vier Länderspielen unter Klopp-Regie eben nur drei Tore (mit drei verschiedenen Torschützen) gab, musste auch der Bundestrainer das Faustpfand der Erfahrung in Kombination mit der Form berücksichtigen. Insofern konnte der 59-Jährige gar nicht anders, als den besten Bundesliga-Torschützen zu berufen, der aktuell treffsicherer als Ballon d’Or-Sieger Harry Kane ist.

Interessant, dass der deutsche Hoffnungsträger eine Brücke zum englischen Weltklassestürmer baute. "Anspielbar sein, Bälle festmachen, Verantwortung in anderen Räumen zu übernehmen", seien genau wie bei Kane auch seine Aufgabe. "Es ist leicht, Stürmer nur über Tore zu definieren."

Zuletzt im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (0:1) habe er 77 Ballkontakte gesammelt, denn bei Werder würden ihn die Mitspieler ständig suchen und finden. Im Nationalteam werde er "dann vielleicht etwas mehr der Abschlussspieler sein".

Der VfB und Werder liefern sich ein intensives Duell, mit dem besseren Ausgang für Stuttgart. Bei Werders zweiter Saison-Niederlage endet auch die Serie von Stürmer Niclas Füllkrug. 09.11.2026 | 11:34 min

Miroslav Klose ist das doppelte Vorbild

Das Alter spiele dabei keine Rolle: Es brauche auf dieser Position "Erfahrung, Timing, Routine" - und weniger den Sprintertypen. Füllkrug erinnerte an sein früheres Vorbild Miroslav Klose, der mit 36 Jahren noch Weltmeister wurde - und erst mit 38 die Karriere beendete.

Alter ist für mich kein Thema. Ich muss mich selbst über mich erschrecken - ich fühle mich nicht wie 33. „ Niclas Füllkrug

Und wie sagte gerade Sportdirektor Rudi Völler, der mit 34 noch die WM 1994 spielte? "Es ist eine Frage der Fitness."

Dass in Füllkrugs Zeit bei West Ham United und AC Mailand immer mal wieder der Körper streikte, ist Fakt. Der Familienvater brauchte mit einer weiteren Luftveränderung im Sommer erst die Wohlfühloase an der Weser, um wieder in beste Verfassung zu gelangen. Werder sei nun einmal seit dem 14. Lebensjahr ein fußballerisches Zuhause.

Niclas Füllkrug über seine jüngste Entwicklung, seine Rolle bei seiner Rückkehr bei Werder Bremen und seine Ambitionen fürs DFB-Team. 24.10.2026 | 23:59 min

Im Angriff ist Kai Havertz erste Wahl

Über seine Rolle beim Nationalteam wollte und konnte Füllkrug nicht viel sagen. Klopp findet grundsätzlich, dass Kai Havertz alle Anlagen zu einem Weltklasseangreifer mitbringt, weshalb der Offensivallrounder vom FC Arsenal erneut beginnen dürfte.

Füllkrug bekommt die Rolle als Joker, die ihm mit dem Adler auf der Brust gut bekannt ist. In seinen 24 Länderspielen - das letzte im Juni 2025 bei der Nations-League-Finalrunde gegen Frankreich - schoss Füllkrug immerhin 14 Tore, obwohl er nur acht Mal in der Startelf stand.

Niclas Füllkrug erlebt gerade bei Werder seinen zweiten Frühling und steht an der Spitze der Torjäger-Liste. Reicht das für die Rückkehr ins DFB-Team unter Jürgen Klopp? 22.10.2026 | 9:23 min

Insbesondere bei der Heim-EM 2024 betätigte er sich als gut gelaunter Teilzeitarbeiter, der alles dem Erfolg unterordnete. Heute erinnerte er sich nicht nur an die schönen Momente nach den ersten EM-Siegen, sondern auch an den Abend, als das unglückliche Viertelfinal-Aus gegen Spanien zu beklagen war. In jener Nacht ahnte Füllkrug sicher nicht, dass er nun am selben Ort um die Teilnahme an der EM 2028 in Großbritannien spielt.

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