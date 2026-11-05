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ZDF-Mittagsmagazin

Nations League: Klopp nominiert Füllkrug und Mohya

Klopp nominiert Füllkrug und Mohya

von Alexander Kramer

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Niklas Füllkrug (Werder Bremen, 10)

Jürgen Klopp holt Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug nach mehr als einem Jahr zurück in die Nationalmannschaft. Zum ersten mal dabei ist der 17 Jahre alte Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach.

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