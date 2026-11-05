Klopp nominiert Füllkrug und Mohya

von Alexander Kramer 05.11.2026 | 16:33 |

Jürgen Klopp holt Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug nach mehr als einem Jahr zurück in die Nationalmannschaft. Zum ersten mal dabei ist der 17 Jahre alte Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach.