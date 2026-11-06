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Europa League: Hoffenheim und Leverkusen lassen Punkte liegen

Europa League:Hoffenheim und Leverkusen lassen Punkte liegen

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Nach einem späten Gegentreffer hat die TSG Hoffenheim trotz Überzahl einen Erfolg in der Europa League verpasst. Auch Leverkusen ließ gegen Marseille Punkte liegen.

Hoffenheims Oliver Baumann ist sichtlich enttäuscht: Ein später Gegentreffer kostet gegen Marseille den Sieg.

Hoffenheims Oliver Baumann ist sichtlich enttäuscht: Ein später Gegentreffer kostet gegen Marseille den Sieg.

Quelle: IMAGO / Action Plus

Hoffenheim und Bayer Leverkusen haben in der Europa League Punkte liegenlassen. Die TSG kam gegen Crystal Palace trotz Überzahl nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 1:1 (1:0). Leverkusen unterlag dem Olympique Marseille zuhause mit 0:1 (0:0) und kassierte im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug einen Dämpfer.

Kamada trifft in der Nachspielzeit für Crystal Palace

Hoffenheims Alexander Prass (7.) hatte gegen Crystal Palace früh zur Führung getroffen. Nach der Pause entglitt den Hoffenheimern dann aber die Kontrolle. Trotz des Platzverweises gegen Adam Wharton (77.) schockte der frühere Bundesligaprofi Daichi Kamada (90.+1) die TSG mit seinem Treffer in der Nachspielzeit.

Ozan Kabak (SG 1899 Hoffenheim) und Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen) kämpfen.

Niclas Füllkrug baut seine Torserie weiter aus und besorgt gegen Hoffenheim den wichtigen Führungstreffer. Am Ende siegt Bremen 2:0 und mischt weiter in der Spitzengruppe mit.

02.11.2026 | 6:39 min

Gouiri trifft gegen ideenlose Leverkusener

Leverkusen kam gegen Marseille schwer in die Partie. Die Gäste standen nach einer aggressiven Anfangsphase durchgehend extrem tief, verteidigten sauber, riskierten nichts und lauerten auf Fehler der Rheinländer.

Bei einem aus einem Fehler von Aleix García resultierenden Vorstoß traf Amine Gouiri sehenswert im Zuge einer Einzelaktion. Das Aufbäumen des Bundesligisten, der nun drei der letzten vier Pflichtspiele verloren hat, kam viel zu spät.

Tumulte auf dem Platz: Streit zwischen Leverkusen- und Stuttgart-Spielern!

Nach zuletzt zwei Liga-Pleiten gelingt dem VfB in Leverkusen ein 4:2-Erfolg. In einer hitzigen Partie mit zahlreichen Gelben Karten schnürt Demirovic einen Doppelpack.

02.11.2026 | 10:03 min
TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: dpa, sid
Das ZDF berichtet regelmäßig über die Europa League. Zuletzt berichtete das ZDF im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF am 16.10.2026 ab 05:30 Uhr.

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