Europa League: Hoffenheim und Leverkusen lassen Punkte liegen

Nach einem späten Gegentreffer hat die TSG Hoffenheim trotz Überzahl einen Erfolg in der Europa League verpasst. Auch Leverkusen ließ gegen Marseille Punkte liegen.

Hoffenheims Oliver Baumann ist sichtlich enttäuscht: Ein später Gegentreffer kostet gegen Marseille den Sieg. Quelle: IMAGO / Action Plus

Hoffenheim und Bayer Leverkusen haben in der Europa League Punkte liegenlassen. Die TSG kam gegen Crystal Palace trotz Überzahl nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 1:1 (1:0). Leverkusen unterlag dem Olympique Marseille zuhause mit 0:1 (0:0) und kassierte im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug einen Dämpfer.

Kamada trifft in der Nachspielzeit für Crystal Palace

Hoffenheims Alexander Prass (7.) hatte gegen Crystal Palace früh zur Führung getroffen. Nach der Pause entglitt den Hoffenheimern dann aber die Kontrolle. Trotz des Platzverweises gegen Adam Wharton (77.) schockte der frühere Bundesligaprofi Daichi Kamada (90.+1) die TSG mit seinem Treffer in der Nachspielzeit.

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Gouiri trifft gegen ideenlose Leverkusener

Leverkusen kam gegen Marseille schwer in die Partie. Die Gäste standen nach einer aggressiven Anfangsphase durchgehend extrem tief, verteidigten sauber, riskierten nichts und lauerten auf Fehler der Rheinländer.

Bei einem aus einem Fehler von Aleix García resultierenden Vorstoß traf Amine Gouiri sehenswert im Zuge einer Einzelaktion. Das Aufbäumen des Bundesligisten, der nun drei der letzten vier Pflichtspiele verloren hat, kam viel zu spät.

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Quelle: dpa, sid