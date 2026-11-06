Gladbach-Hoffnungsträger und DFB-Neuling: Das ist Wael Mohya

Mit gerade einmal 17 Jahren ist Wael Mohya bei Borussia Mönchengladbach vom Talent zum Senkrechtstarter gereift. Nun wartet mit der Nationalmannschaft die nächste große Bühne.

Glänzte beim 3:2-Sieg in Stuttgart mit einem Tor und einer Vorlage: Gladbachs Wael Mohya. Quelle: Hendrik Hamelau / ddp

Vom Hoffnungsträger im Abstiegskampf in den Kader der Nationalmannschaft: Für Wael Mohya geht der rasante Aufstieg weiter. Der 17-Jährige gilt trotz des schwachen Saisonstarts seiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga als der Senkrechtstarter. Der Lohn: Der Offensivspieler wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp für die DFB-Auswahl nominiert. Doch was zeichnet den Teenager überhaupt aus?

Der am 31. Dezember 2008 in Mettmann bei Düsseldorf geborene Deutsch-Marokkaner spielt seit seinem achten Lebensjahr für Borussia Mönchengladbach. Mit der U17 wurde er im Sommer 2025 deutscher Meister, einige Wochen später debütierte er am 13. Dezember im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:3) in der Bundesliga und stellte an diesem 14. Spieltag einen Vereinsrekord auf.

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Debüt-Tor gegen die Bayern

Mit gerade einmal 16 Jahren und 347 Tagen löste er Marko Marin als jüngsten Gladbacher Bundesliga-Spieler ab. Und bereits am 25. Spieltag der Vorsaison gelang Mohya sein erstes Bundesligator - gegen den FC Bayern.

Mittlerweile hat der Mittelfeldspieler 23 Ligaspiele für die "Fohlen" absolviert und vier Tore erzielt. Zuletzt glänzte er beim 3:2-Sieg in Stuttgart mit einem Tor und einer Vorlage. "Wael gibt uns natürlich viel mit seiner Lockerheit auf dem Feld. Er traut sich, egal, wie groß der Druck ist", sagte Sportchef Rouven Schröder im "Doppelpass" bei Sport1.

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Längst ist Mohya für die Gladbacher im Abstiegskampf zum Hoffnungsträger geworden. "Das muss man sich vorstellen, mit 17 Jahren da als Hoffnungsträger von Borussia, aber er geht gut damit um", sagte Schröder. Und auch Borussia-Coach Alexander Blessin lobte:

Er ist so cool und macht es einfach gut. Es macht Spaß, ihm zuzusehen. „ Alexander Blessin, Trainer Borussia Mönchengladbach

"Er macht es wirklich gut."

Bundestrainer Klopp sieht in Mohya ebenfalls ein außergewöhnliches Talent: "Es gibt ja nicht viele 17-Jährige, die aktuell Bundesliga spielen. Und das ist ja schon ein herausragendes Merkmal. Aber er macht es auch gut, er macht es wirklich gut." Ob der Teenager bereits in den anstehenden Nations-League-Partien in Serbien und gegen die Niederlande zum Einsatz kommt, ist offen.

Mohya selbst nimmt den zunehmenden Rummel gelassen. "Ich habe eine Familie um mich rum, die mich auf dem Boden hält", sagte der Youngster kürzlich in einem TV-Interview. Wohl wissend, dass seine Leistungen Begehrlichkeiten bei anderen Clubs wecken. Sein Vertrag gilt noch bis 2028.

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Rat von einem Weltmeister

Einen Ratschlag für die Zukunft bekam der Teenager vor kurzem von einem, der bei der Borussia selbst Fußballgeschichte geschrieben hat. Vereinspräsident und 1974-Weltmeister Rainer Bonhof sagte bei Sky: "Der soll sich bei uns die Sporen und die Erfahrung holen, die er braucht, um ganz durchzustarten. Da sind wir, glaube ich, für ihn im Moment die richtige Adresse."

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Quelle: dpa