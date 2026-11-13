Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss bei der WM ihre Koffer packen. Die DEB-Frauen scheiterten im Viertelfinale deutlich an Finnland.

Die Finnin Emmi Juusela und die Deutsche Tabea Botthof (rechts) kämpfen im WM-Viertelfinale im dänischen Esbjerg um den Puck. Die deutschen Eishockey-Frauen unterlagen Finnland deutlich mit 6:0. Quelle: Ida Marie Odgaard/dpa

Für die deutschen Eishockeyfrauen ist der Traum von der ersten WM-Medaille jäh geplatzt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod scheiterte im Viertelfinale mit 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) an Finnland und verpasste die nächste Überraschung im Turnier.

Deutsche Offensive viel zu harmlos

Der zweiten Halbfinalteilnahme in der über 35 Jahre währenden WM-Geschichte kamen die deutschen Frauen gegen den Favoriten vor nur 601 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nahe. In der Granly Hockey Arena im dänischen Esbjerg brachten Michelle Karvinen (14.) und Julia Schalin (17.) das spielerisch wie physisch überlegene Finnland zum Ende des ersten Drittels auf Kurs.

Starker Auftritt zum Abschluss der Vorrunde: Die deutschen Eishockey-Frauen gewinnen gegen die Schweiz und ziehen als Gruppenzweite ins WM-Viertelfinale ein. 11.11.2026 | 1:21 min

Die offensiv enttäuschende deutsche Mannschaft agierte im zweiten Abschnitt zwar stabiler, doch Viivi Vainikka (31.) erhöhte. Nach der letzten Pause legten Petra Nieminen (51.) und Krista Parkkonen per Doppelschlag nach (51.), Elisa Holopainen sorgte für den Schlusspunkt (60.).

"Große Ziele" des DEB-Teams weiter unerfüllt

Nach einer starken Gruppenphase mit drei Siegen aus vier Spielen war vor dem letztlich ungleichen Duell mit Finnland der Glaube im deutschen Team noch groß gewesen. "Wir sind Zweite in unserer Gruppe geworden, also wieso sollten wir nicht vom Halbfinale träumen?", hatte Vizekapitänin Laura Kluge gesagt.

Eishockey-WM 2027 : Russland droht Gastgeber Deutschland Russlands Eishockey-Verband droht Deutschland bei einem Ausschluss von der Weltmeisterschaft mit Schadenersatz. Putin erhebt Vorwürfe. mit Video 5:40

Doch auch im 23. Anlauf bei einer Endrunde wurde letztlich nichts aus den "großen Zielen", von denen auch Bundestrainer MacLeod gesprochen hatte. Die bislang einzige Halbfinalteilnahme war 2017 bei der WM in den USA gelungen. Damals hatte ebenfalls Finnland die deutsche Medaillenhoffnung zunichte gemacht.

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: SID