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Traum von WM-Medaille für deutsches Eishockey-Team geplatzt

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vor 32 Minuten
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Endstation Viertelfinale:Traum von WM-Medaille für DEB-Team geplatzt

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Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss bei der WM ihre Koffer packen. Die DEB-Frauen scheiterten im Viertelfinale deutlich an Finnland.

Die Finnin Emmi Juusela und die Deutsche Tabea Botthof (rechts) kämpfen um den Puck am 13.11.2026 in Esbjerg, Dänemark.

Die Finnin Emmi Juusela und die Deutsche Tabea Botthof (rechts) kämpfen im WM-Viertelfinale im dänischen Esbjerg um den Puck. Die deutschen Eishockey-Frauen unterlagen Finnland deutlich mit 6:0.

Quelle: Ida Marie Odgaard/dpa

Für die deutschen Eishockeyfrauen ist der Traum von der ersten WM-Medaille jäh geplatzt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod scheiterte im Viertelfinale mit 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) an Finnland und verpasste die nächste Überraschung im Turnier.

Deutsche Offensive viel zu harmlos

Der zweiten Halbfinalteilnahme in der über 35 Jahre währenden WM-Geschichte kamen die deutschen Frauen gegen den Favoriten vor nur 601 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nahe. In der Granly Hockey Arena im dänischen Esbjerg brachten Michelle Karvinen (14.) und Julia Schalin (17.) das spielerisch wie physisch überlegene Finnland zum Ende des ersten Drittels auf Kurs.

Die deutsche Torhüterin Sandra Abstreiter (M) feiert mit ihren Teamkolleginnen nach dem Spiel.

Starker Auftritt zum Abschluss der Vorrunde: Die deutschen Eishockey-Frauen gewinnen gegen die Schweiz und ziehen als Gruppenzweite ins WM-Viertelfinale ein.

11.11.2026 | 1:21 min

Die offensiv enttäuschende deutsche Mannschaft agierte im zweiten Abschnitt zwar stabiler, doch Viivi Vainikka (31.) erhöhte. Nach der letzten Pause legten Petra Nieminen (51.) und Krista Parkkonen per Doppelschlag nach (51.), Elisa Holopainen sorgte für den Schlusspunkt (60.).

"Große Ziele" des DEB-Teams weiter unerfüllt

Nach einer starken Gruppenphase mit drei Siegen aus vier Spielen war vor dem letztlich ungleichen Duell mit Finnland der Glaube im deutschen Team noch groß gewesen. "Wir sind Zweite in unserer Gruppe geworden, also wieso sollten wir nicht vom Halbfinale träumen?", hatte Vizekapitänin Laura Kluge gesagt.

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Doch auch im 23. Anlauf bei einer Endrunde wurde letztlich nichts aus den "großen Zielen", von denen auch Bundestrainer MacLeod gesprochen hatte. Die bislang einzige Halbfinalteilnahme war 2017 bei der WM in den USA gelungen. Damals hatte ebenfalls Finnland die deutsche Medaillenhoffnung zunichte gemacht.

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Quelle: SID
Das ZDF berichtete über das Thema am 13. 11. 2026 um 19 Uhr in den heute-Nachrichten.

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