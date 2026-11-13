Umstrittener Nmecha-Jubel: Klopp: Habe kein Problem damit

Jürgen Klopp stört sich persönlich nicht am umstrittenen Kronen-Jubel von Nationalspieler Felix Nmecha. "Ich weiß, was es für Felix nicht bedeutet hat", sagte der Bundestrainer.

Der Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha steht wegen seines Torjubels und Verbindungen zu dem Netzwerk "Ballers in God" in der Kritik. ZDFheute live erklärt, was dahintersteckt. 13.11.2026 | 10:00 min

Jürgen Klopp stört sich persönlich nicht am umstrittenen Kronen-Jubel von Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha. Dies sagte der Bundestrainer unmittelbar vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien in Belgrad im RTL-Interview. "Ich hatte kein Problem mit dem Torjubel", sagte Klopp. Es gehe darum, was er aus der Sicht mancher Leute bedeute.

Ich weiß mittlerweile, was es für Felix nicht bedeutet hat. Damit habe ich auch kein Problem mit dem Torjubel. „ Bundestrainer Jürgen Klopp

Der 59-Jährige hatte schon tags zuvor bei der DFB-Pressekonferenz erklärt, dass er mit Nmecha eine Übereinkunft zum Torjubel bei Länderspielen getroffen habe. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund würde nicht mehr den Kronen-Jubel zeigen, der in dieser Woche für viel Aufregung gesorgt hatte.

Bundestrainer Jürgen Klopp im Interview mit Lili Engels über die Partie in Serbien, den Torjubel von Felix Nmecha und die Geisterkulisse in Belgrad. 12.11.2026 | 6:14 min

Klopp: "Er wird so nicht mehr jubeln"

"Wenn da draußen Diskussionen entstehen, dann müssen wir reagieren auf Dinge, über die wir vorher gar nicht nachgedacht haben. Das haben wir versucht, das haben wir gemacht", sagte Klopp vor dem Anpfiff. "Felix hat zu mir gesagt: Er wird so nicht mehr jubeln, einfach weil da draußen Diskussionen sind", so der Bundestrainer weiter.

Mir hat Felix Nmecha ganz klargemacht, dass alles, was darüber gesagt wurde, nicht seinem Gedankengut entspricht. Dann ist es für mich in Ordnung. „ Bundestrainer Jürgen Klopp

Nmecha demonstrierte zuletzt mit dem umstrittenen Jubel beim BVB-Spiel gegen Elversberg (2:1) nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott. Die Symbolik wird aber von dem Netzwerk "Ballers in God" genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.

Vor dem Nations League Spiel gegen Serbien, konnte ZDF-Reporterin Lili Engels mit Bundestrainer Jürgen Klopp sprechen. Er blickt optimistisch auf das Spiel und spricht über Luxusprobleme und Torjubel. 13.11.2026 | 2:29 min

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Quelle: dpa