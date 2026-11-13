Umstrittener Nmecha-Jubel:Klopp: Habe kein Problem damit
Jürgen Klopp stört sich persönlich nicht am umstrittenen Kronen-Jubel von Nationalspieler Felix Nmecha. "Ich weiß, was es für Felix nicht bedeutet hat", sagte der Bundestrainer.
Jürgen Klopp stört sich persönlich nicht am umstrittenen Kronen-Jubel von Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha. Dies sagte der Bundestrainer unmittelbar vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien in Belgrad im RTL-Interview. "Ich hatte kein Problem mit dem Torjubel", sagte Klopp. Es gehe darum, was er aus der Sicht mancher Leute bedeute.
Der 59-Jährige hatte schon tags zuvor bei der DFB-Pressekonferenz erklärt, dass er mit Nmecha eine Übereinkunft zum Torjubel bei Länderspielen getroffen habe. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund würde nicht mehr den Kronen-Jubel zeigen, der in dieser Woche für viel Aufregung gesorgt hatte.
Klopp: "Er wird so nicht mehr jubeln"
"Wenn da draußen Diskussionen entstehen, dann müssen wir reagieren auf Dinge, über die wir vorher gar nicht nachgedacht haben. Das haben wir versucht, das haben wir gemacht", sagte Klopp vor dem Anpfiff. "Felix hat zu mir gesagt: Er wird so nicht mehr jubeln, einfach weil da draußen Diskussionen sind", so der Bundestrainer weiter.
Nmecha demonstrierte zuletzt mit dem umstrittenen Jubel beim BVB-Spiel gegen Elversberg (2:1) nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott. Die Symbolik wird aber von dem Netzwerk "Ballers in God" genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.
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