Mit der Abschlussfeier der Youth Olympic Games geht Afrikas olympische Premiere in Dakar zu Ende. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry zieht ein positives Fazit.

Nach zwei Wochen enden die Youth Olympic Games in Dakar - und damit auch Afrikas olympische Premiere. Quelle: Sylvain Cherkaoui/AP

Im Senegal ist die olympische Flamme erloschen: Die Olympischen Jugendspiele in Dakar sind nach zwei Wochen sportlicher Wettkämpfe offiziell beendet. Bei der Abschlussfeier im Youth Olympic Village in Diamniadio trugen Taekwondo-Athletin Luna Fellinger und Beachhandballer Mads Krüger die Fahne für Team Deutschland.

13.11.2026 | 0:44 min

Erstmals war ein afrikanisches Land Gastgeber einer olympischen Veranstaltung. In Dakar traten in den vergangenen beiden Wochen rund 2.700 Athleten unter 18 Jahren in über 150 Wettkämpfen in 25 Sportarten an.

Kirsty Coventry, Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), zog zum Abschluss der Spiele ein positives Fazit. Die Erwartungen seien übertroffen worden, sagte die frühere simbabwische Schwimmerin in ihrer Abschlussrede:

Ihr habt der Welt gezeigt, wozu Senegal und Afrika fähig sind, und wie stark wir sein können, wenn Menschen sich für einen gemeinsamen Traum zusammenschließen. Ihr habt allen Grund, stolz zu sein. „ IOC-Präsidentin Kirsty Coventry

Gute Stimmung und organisatorische Herausforderungen

Ausgelassene Stimmung und die Begeisterung der Zuschauer prägten die Spiele. Teilnehmer berichteten von zufriedenen Athleten. Organisatorisch gab es kleine Schwierigkeiten, unter anderem beim Transport zwischen den drei Veranstaltungsorten und der Hitze in den Unterkünften. Zwei Schwimmwettbewerbe über 800 Meter mussten wegen zu hoher Wassertemperaturen im Schwimmbecken abgesagt werden.

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Team D beendete die Spiele mit insgesamt acht Medaillen. Mit dreimal Gold, zweimal Silber sowie dreimal Bronze belegte Deutschland den 14. von 205 Plätzen im Ranking der teilnehmenden Nationen. Die meisten Medaillen gingen an China, insgesamt 33 - davon 18 in Gold.

Die Jugendspiele dienen dem IOC als Experimentierfeld für Sportarten des olympischen Programms. Baseball5, Beachwrestling, Küstenrudern und die chinesische Kampfkunst Wushu waren erstmals dabei. Die Zukunft der Jugendspiele ist aber ungewiss. Für Januar 2028 sind Winterspiele in Italien geplant, die Vergabe für 2030 wurde derweil vorerst ausgesetzt.

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Quelle: dpa, SID