Youth Olympic Games im Senegal enden:Jugendspiele in Dakar 2026 - was bleibt
von Peter Arnold
|
Dakar 2026: Die 4. Youth Olympic Games im Senegal waren ein echtes Novum. Die erste olympische Veranstaltung auf dem afrikanischen Kontinent überhaupt. Was von den Spielen bleibt.
Teranga überall. Im Kinderheim für ehemalige Straßenkinder in Saly oder bei der Einladung zum Tee (Ataya) in einer kleinen Gasse abseits des geschäftigen Treibens im Großraum Dakar. Teranga - deutsch für Gastfreundschaft - wird im Senegal großgeschrieben. Das Motto der Youth Olympic Games: "Dakar 2026 - Africa welcomes, Dakar celebrates."
Trotz der großflächigen Plakatierung in den drei Gastgeberstädten Dakar, Diamniadio und Saly dürften die Menschen abseits davon nur wenig von den Olympischen Jugendspielen mitbekommen haben. Zu hart scheint in der großen Breite der Kampf ums tägliche Überleben. Den Stolz über die Spiele auf ihrem Kontinent spürt man dennoch fast überall.
Rund 2.700 Athleten zwischen 14 und 17 Jahren aus 206 Nationalen Olympischen Komitees traten in den vergangenen beiden Wochen in 25 Sportarten an und ermittelten ihre Besten. Aus Deutschland waren 50 Jugendliche für den DOSB, den Deutschen Olympischen Sportbund, am Start. Mit eindrucksvollen sportlichen Leistungen. Sie alle haben sicher Vieles gelernt. Aus Siegen und aus Niederlagen. Und darüber hinaus vielleicht sogar noch mehr abseits ihrer Sportstätten.
Auch die YOG Dakar 2026 fühlten sich der Nachhaltigkeit verpflichtet. Sie haben dabei geholfen, überwiegend bereits vorhandene Anlagen vor Ort zu sanieren, um sie nach dem Event wieder der Allgemeinheit zugängig zu machen. Dies betrifft nicht nur sportliche, sondern auch bildungsrelevante Anlagen wie beispielsweise die als olympisches Dorf genutzten und nun renovierten Studentenwohnheime auf dem Universitätscampus von Diamniadio.
Südafrika bewirbt sich für Olympia 2036
Und dass Dakar 2026 kein einmaliges olympisches Event auf afrikanischem Boden bleiben muss, zeigt Südafrika. Dort bewirbt man sich wie München gerade um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele von 2036.
Der Sport hat wieder einmal länderübergreifend Menschen zusammengebracht und miteinander verbunden. Dakar ist damit ein Vorbild für die gesamte Welt. Auch in puncto Gastfreundschaft - Teranga. Das Wenige, was man hat, miteinander zu teilen. Sogar und gerade mit Fremden. Vielleicht ist das eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Jugendspiele von Dakar.
Jetzt anmelden:Dein Newsletter zum SportAlle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Das ZDF berichtet seit dem 05. November 2026 regelmäßig über die Youth Olympic Games. Zuletzt berichtete das ZDF in der heute-Sendung vom 13. November 2026 ab 19 Uhr.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Sport-Nachrichten
FAQ
New England Patriots gegen Detroit Lions :Was man zum München-Spiel der NFL wissen muss
mit Video1:27