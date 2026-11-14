Dakar 2026: Die 4. Youth Olympic Games im Senegal waren ein echtes Novum. Die erste olympische Veranstaltung auf dem afrikanischen Kontinent überhaupt. Was von den Spielen bleibt.

Nach zwei Wochen enden die Youth Olympic Games in Dakar - und damit auch Afrikas olympische Premiere. Quelle: ddp | Xinhua / Na Yuqi

Teranga überall. Im Kinderheim für ehemalige Straßenkinder in Saly oder bei der Einladung zum Tee (Ataya) in einer kleinen Gasse abseits des geschäftigen Treibens im Großraum Dakar. Teranga - deutsch für Gastfreundschaft - wird im Senegal großgeschrieben. Das Motto der Youth Olympic Games: "Dakar 2026 - Africa welcomes, Dakar celebrates."

"Eine große Portion Lebensfreude" nimmt Team D aus Dakar mit, sagt Chef de Mission Jens Pech nach dem letzten Wettkampftag. 14.11.2026 | 4:02 min

Trotz der großflächigen Plakatierung in den drei Gastgeberstädten Dakar, Diamniadio und Saly dürften die Menschen abseits davon nur wenig von den Olympischen Jugendspielen mitbekommen haben. Zu hart scheint in der großen Breite der Kampf ums tägliche Überleben. Den Stolz über die Spiele auf ihrem Kontinent spürt man dennoch fast überall.

Es geht nicht darum, hier alles gewinnen zu müssen, sondern darum, so viel wie möglich mitzunehmen und diese Erfahrungen zu sammeln. „ Zitat Sonja Greinacher, Olympiasiegerin 3x3 und IOC Role Model

Die deutschen Beachhandballer haben bei den olympischen Jugendspielen in Dakar Gold geholt. Im Finale setzte sich das Team gegen Brasilien durch. 13.11.2026 | 0:44 min

Rund 2.700 Athleten zwischen 14 und 17 Jahren aus 206 Nationalen Olympischen Komitees traten in den vergangenen beiden Wochen in 25 Sportarten an und ermittelten ihre Besten. Aus Deutschland waren 50 Jugendliche für den DOSB, den Deutschen Olympischen Sportbund, am Start. Mit eindrucksvollen sportlichen Leistungen. Sie alle haben sicher Vieles gelernt. Aus Siegen und aus Niederlagen. Und darüber hinaus vielleicht sogar noch mehr abseits ihrer Sportstätten.

Ich bin zuversichtlich, dass wir die olympischen Ringe auf afrikanischem Boden wiedersehen werden. „ Michael Mronz, deutsches IOC-Mitglied

Auch die YOG Dakar 2026 fühlten sich der Nachhaltigkeit verpflichtet. Sie haben dabei geholfen, überwiegend bereits vorhandene Anlagen vor Ort zu sanieren, um sie nach dem Event wieder der Allgemeinheit zugängig zu machen. Dies betrifft nicht nur sportliche, sondern auch bildungsrelevante Anlagen wie beispielsweise die als olympisches Dorf genutzten und nun renovierten Studentenwohnheime auf dem Universitätscampus von Diamniadio.

Bei den olympischen Jugendpielen im Senegal haben die deutschen 3x3-Basketballer Bronze geholt. Nachdem das Halbfinale gegen Senegal knapp verloren ging, bezwangen die Deutschen Lettland mit 21:17. 10.11.2026 | 1:13 min

Südafrika bewirbt sich für Olympia 2036

Und dass Dakar 2026 kein einmaliges olympisches Event auf afrikanischem Boden bleiben muss, zeigt Südafrika. Dort bewirbt man sich wie München gerade um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele von 2036.

Lange Zeit habe ich von der Gastfreundschaft (…) gehört. Doch als ich selbst dort war und es mit eigenen Augen sah, übertraf es all meine Erwartungen. „ Liedzeile aus Youssou Ndours "Ndar"

Der Sport hat wieder einmal länderübergreifend Menschen zusammengebracht und miteinander verbunden. Dakar ist damit ein Vorbild für die gesamte Welt. Auch in puncto Gastfreundschaft - Teranga. Das Wenige, was man hat, miteinander zu teilen. Sogar und gerade mit Fremden. Vielleicht ist das eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Jugendspiele von Dakar.

Mads Krüger konnte beim Gold-Triumph seines Beachhandball-Teams nicht mitspielen. Bei der Abschlussfeier wartete dafür eine besondere Aufgabe auf ihn. 13.11.2026 | 0:27 min

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