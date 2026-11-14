Alexander Zverev startet in seine neunten ATP Finals. Trotz schwacher Bilanz gegen Topspieler und Müdigkeit nach einer langen Saison ist die neue Nummer eins optimistisch.

Bei den ATP Finals gelten Alexander Zverev (links) und Carlos Alcaraz als Top-Favoriten. Quelle: action press

Anders als bei ATP-Turnieren üblich saß Alexander Zverev am Freitag bei seiner Pressekonferenz nicht alleine hinter dem Pult. Eine neue Anordnung der Organisatoren bei den ATP Finals, dem Finalturnier der besten acht Spieler des Jahres, sorgte dafür, dass die jeweiligen vier Spieler einer Gruppe im Inneren der Inalpi Arena in Turin eine gemeinsame Pressekonferenz abhielten. Kritische Antworten oder Kampfansagen an die Gegner in direkter Konfrontation durften daher nicht erwartet werden.

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Gegen Shelton, Fils und Jódar: "Schwere" Gruppe

"Wir sollten niemanden respektlos behandeln", entgegnete Zverev einem Reporter, der nach Aussichten auf ein mögliches und mit Spannung erwartetes Duell gegen Carlos Alcaraz gefragt hatte. "Ich denke gerade nicht an Carlos Alcaraz. Ich denke an diese drei Gentlemen", sagte Zverev und blickte auf Ben Shelton, Arthur Fils und Rafael Jódar, die in der Gruppe "John McEnroe" im bei diesem Turnier traditionellen Gruppenmodus "Jeder-gegen-Jeden" um die zwei Halbfinalplätze gegen Zverev antreten.

Shelton, Zverevs Finalgegner bei den US Open, war schon einmal Gast in Turin. Für Jódar, der in Rekord-Geschwindigkeit in die Top zehn der Weltrangliste schoss, sowie Fils, der auf der Tour herausragend spielt, aber bei den physisch anstrengenden Grand Slams aus körperlichen Gründen stets früh ausschied, ist es die Premiere. Favorit Zverev sprach von einer "schweren" Gruppe.

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Nur zwei Gewinnsätze: Nachteil für Zverev?

Zverev ist seinen Kontrahenten vor allem über drei Gewinnsätze physisch überlegen, muss sich in Turin bei zwei Gewinnsätzen aber auf enge Partien am Ende einer langen Saison einstellen. Turin ist zudem Zverevs Chance, die unterdurchschnittliche Bilanz 2026 gegen Top-10-Spieler aufzubessern (3:9). Sechs Niederlagen erhielt Zverev durch Sinner (fünf) und Alcaraz, deren Fehlen er durch sehr gute Leistungen im Saisonverlauf ausnutzte.

Das Turnier auf Indoorboden hat die neue Nummer eins der Welt je einmal in London und einmal in Turin gewonnen. Zudem hat Zverev mit seiner neunten Teilnahme die mit Abstand meiste Erfahrung. So oft und konstant beim Jahresendturnier aufschlagen zu dürfen, ist eine ganz eigene Qualität. "Es ist egal, wie oft man dieses Event spielt. Es ist immer eine unglaubliche Ehre, unter den besten acht Spielern der Welt zu sein, Jannik Sinner mal ausgenommen. Das muss man erwähnen", erklärte Zverev mit Blick auf den weiter am Knie verletzt fehlenden Lokalmatador.

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Zwei Niederlagen nach Sprung an die Spitze

Zverev hatte sich den Traum von der Spitze der Weltrangliste durch den Viertelfinaleinzug in Wien Ende Oktober endgültig erfüllt. Danach schied er gegen Alex de Minaur aus und verlor beim Masters in Paris ebenfalls das erste Match gegen den länger verletzten Topspieler Lorenzo Musetti.

Die vergangenen zwei Wochen habe er nicht seine besten Resultate gehabt.

Aber ich war schon in Shanghai Anfang Oktober sehr offen darüber. Ich bin kein Roboter. Ich wurde müde körperlich. Ich habe 2026 auch viele Ziele erreicht. Das kann mental ebenfalls ermüden. „ Alexander Zverev

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Irritationen über Bericht

Für Irritationen sorgte am Freitagabend eine Veröffentlichung eines amerikanischen Newsletters. Dieser berichtete von einem mutmaßlichen Eingang einer juristischen Klage in Deutschland gegen Zverev aus dem September 2026. Grund dafür sei demnach eine unzutreffende Aussage Zverevs in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Équipe über das Ende eines Gerichtsverfahrens 2024, in dem Zverev sich außergerichtlich mit der Mutter seines Kindes einigte.

Die Publikation erschien erst nach den Presseverpflichtungen Zverevs in Turin und wurde dementsprechend nicht thematisiert. Generell, sagte Zverev, gehe er das Turnier in Turin mit Freude an. Er habe "sehr gute" Trainingseinheiten absolviert. Fans vor Ort sahen auf dem zugänglichen Trainingscourt unter anderem einen hochklassigen Mammut-Tiebreak gegen Alcaraz, auf den Zverev frühestens im Halbfinale treffen könnte. Gewinnen beide Topfavoriten ihre Gruppe, wäre ein Duell nur im Finale möglich.

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