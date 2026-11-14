Der Pflichtsieg gegen Serbien ist gelungen. Jetzt freut sich der Bundestrainer auf den Showdown gegen die Niederlande - um doch noch ins Viertelfinale der Nations League zu kommen.

Bundestrainer Jürgen Klopp nach dem Sieg in Serbien: "Riesenlust" auf das "Endspiel" gegen die Niederlande. Quelle: Marko Drobnjakovic/AP

Schon vor Tagen, als die deutsche Nationalmannschaft noch gar nicht ihr Quartier in Herzogenaurach bezogen hatte, schwärmte Jürgen Klopp in Frankfurt davon, wie sehr ihn zum Jahresabschluss die Nations-League-Aufgabe gegen die Niederlande am Montag (20:45 Uhr/ARD) reizt. "Ich habe eine Riesenlust darauf", verriet der Bundestrainer bereits mit der Nominierung am DFB-Campus.

Im vorletzten Länderspiel des Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft den ersten Auswärtssieg unter Jürgen Klopp eingefahren. Das DFB-Team besiegte Serbien klar. 13.11.2026 | 2:59 min

Sieg gegen Niederlande bringt das Viertelfinale

Den Wunsch, dass dieser Klassiker im Berliner Olympiastadion eine hohe sportliche Relevanz erhält, hat sich die Nationalelf durch den überzeugenden Auswärtssieg gegen Serbien (3:1) erfüllt. Mit einem weiteren Erfolg hätte die DFB-Auswahl nach dem Stotterstart in der Gruppe doch noch das Viertelfinale der Nations League im März 2027 erreicht, was nicht nur weitere Erfahrungswerte, sondern auch eine bessere Ausgangsposition für die EM-Qualifikation mit sich brächte.

"Wir wollten dieses Endspiel in Berlin. Es wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse", sagte Klopp in Belgrad. "Wir freuen uns wie Bolle auf das Spiel gegen eine bärenstarke holländische Mannschaft." Die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten "Oranjes" reisen nach einem Kantersieg gegen Griechenland (7:0) als Tabellenführer vollgepumpt mit Selbstvertrauen an.

Die Niederländer haben im Kampf um den Gruppensieg einen wichtigen Sieg gefeiert. In Amsterdam ließ die Elftal überforderten Griechen keine Chance. 14.11.2026 | 2:58 min

Pressing greift von Anfang an - auch Torausbeute passt

Der 59-jährige Klopp ist überzeugt, dass seine erneuerte Nationalelf an solchen Herausforderungen als Gruppe wächst. Dass nach dem 2:0-Hinspielsieg auch ein hochverdienter Auswärtserfolg gegen schwache Serben heraussprang, lag an einer fokussierten Vorstellung seines Teams.

Die Deutschen pressten hoch und früh, die Intensität stimmte von der ersten Minute. Die Trainingseinheiten hinter blickdichten Planen im Frankenland haben sich offenbar gelohnt. Und anders als vor sechs Wochen in München passte diesmal auch die Torausbeute.

DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp hat beim Sieg in Serbien "superviele positive Zeichen" gesehen und freut sich auf das "Endspiel" ums Viertelfinale der Nations League gegen die Niederlande. 14.11.2026 | 0:57 min

Brajan Gruda bekommt ein Sonderlob

Mit dem Eigentor von Srdjan Babic (3.) und dem Rechtsschuss von Florian Wirtz (14.) war eine einseitige Partie früh entschieden. Deshalb sollten einige Mängel in der zweiten Hälfte mitsamt dem 1:3-Anschlusstreffer kein größeres Thema werden. Zuvor hatte Debütant Brajan Gruda im Dauerregen beim dritten deutschen Tor (50.) für den Höhepunkt des ungemütlichen Abends gesorgt. Sein Solo geriet zur Augenweide.

Klopps Wertschätzung für den beim FSV Mainz ausgebildeten und aktuell von Brighton & Hove Albion an RB Leipzig ausgeliehenen Dribbler ist enorm. "Brajan ist ein außergewöhnliches Talent, er hat außergewöhnliche Fähigkeiten", lobte Klopp, der den 22-Jährigen gar nicht beschränken will.

Er kann noch variabler werden, aber ich werde den Teufel tun und ihm das Dribbling verbieten. Er kann auch noch an seinen defensiven Umschaltmomenten arbeiten. Aber er ist ein toller Junge und ein wundervoller Fußballer. „ Jürgen Klopp über Brajan Gruda

Bundestrainer Jürgen Klopp im Interview mit Lili Engels über die Partie in Serbien, den Torjubel von Felix Nmecha und die Geisterkulisse in Belgrad. 12.11.2026 | 6:14 min

Das Mittelfeld "hat wunderbar funktioniert"

Grudas Fähigkeiten kamen auch deshalb gut zur Geltung, weil die Balance im Mittelfeld passte. Joshua Kimmich als umsichtiger Organisator auf der Sechs, Aleksandar Pavlovic als ballsicherer Haltepunkt auf der Acht und Florian Wirtz als kreativer Geist auf der Zehn: Diese Anordnung hat Zukunft. "Das hat wunderbar funktioniert, es hat toll geklappt. Wenn man sich gegenseitig absichert, darf sich jeder bis zum Abschluss einschalten", analysierte der Bundestrainer. "Wir haben es sehr flexibel und gut gestaltet."

Felix Nmecha und Tom Bischof sind damit nicht außen vor, aber Klopp hat keinen Grund, sein Herzstück gegen die Niederlande auseinanderzureißen. Eine Änderung kündigt sich allerdings für Montag in der Abwehr an: Nico Schlotterbeck dürfte für Malick Thiaw in die Startelf rücken. Der Innenverteidiger von Newcastle United sah in seinem zehnten Länderspiel beim Gegentor nicht ganz glücklich aus.

Niederlande sind ein anderer Maßstab

Es war ein Fehler, der gegen einen am Ende durch zwei Platzverweise dezimierten Gegner wie Serbien nicht weiter ins Gewicht fiel. Doch die DFB-Elf sollte sich solche Fehler gegen die Niederlande nicht erlauben, um die gute Laune von Jürgen Klopp nicht zu gefährden.