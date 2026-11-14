Nations League:Showdown gegen Niederlande: Klopps Wunsch geht in Erfüllung
von Frank Hellmann
Der Pflichtsieg gegen Serbien ist gelungen. Jetzt freut sich der Bundestrainer auf den Showdown gegen die Niederlande - um doch noch ins Viertelfinale der Nations League zu kommen.
Schon vor Tagen, als die deutsche Nationalmannschaft noch gar nicht ihr Quartier in Herzogenaurach bezogen hatte, schwärmte Jürgen Klopp in Frankfurt davon, wie sehr ihn zum Jahresabschluss die Nations-League-Aufgabe gegen die Niederlande am Montag (20:45 Uhr/ARD) reizt. "Ich habe eine Riesenlust darauf", verriet der Bundestrainer bereits mit der Nominierung am DFB-Campus.
Sieg gegen Niederlande bringt das Viertelfinale
Den Wunsch, dass dieser Klassiker im Berliner Olympiastadion eine hohe sportliche Relevanz erhält, hat sich die Nationalelf durch den überzeugenden Auswärtssieg gegen Serbien (3:1) erfüllt. Mit einem weiteren Erfolg hätte die DFB-Auswahl nach dem Stotterstart in der Gruppe doch noch das Viertelfinale der Nations League im März 2027 erreicht, was nicht nur weitere Erfahrungswerte, sondern auch eine bessere Ausgangsposition für die EM-Qualifikation mit sich brächte.
"Wir wollten dieses Endspiel in Berlin. Es wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse", sagte Klopp in Belgrad. "Wir freuen uns wie Bolle auf das Spiel gegen eine bärenstarke holländische Mannschaft." Die bereits fürs Viertelfinale qualifizierten "Oranjes" reisen nach einem Kantersieg gegen Griechenland (7:0) als Tabellenführer vollgepumpt mit Selbstvertrauen an.
Pressing greift von Anfang an - auch Torausbeute passt
Der 59-jährige Klopp ist überzeugt, dass seine erneuerte Nationalelf an solchen Herausforderungen als Gruppe wächst. Dass nach dem 2:0-Hinspielsieg auch ein hochverdienter Auswärtserfolg gegen schwache Serben heraussprang, lag an einer fokussierten Vorstellung seines Teams.
Die Deutschen pressten hoch und früh, die Intensität stimmte von der ersten Minute. Die Trainingseinheiten hinter blickdichten Planen im Frankenland haben sich offenbar gelohnt. Und anders als vor sechs Wochen in München passte diesmal auch die Torausbeute.
Brajan Gruda bekommt ein Sonderlob
Mit dem Eigentor von Srdjan Babic (3.) und dem Rechtsschuss von Florian Wirtz (14.) war eine einseitige Partie früh entschieden. Deshalb sollten einige Mängel in der zweiten Hälfte mitsamt dem 1:3-Anschlusstreffer kein größeres Thema werden. Zuvor hatte Debütant Brajan Gruda im Dauerregen beim dritten deutschen Tor (50.) für den Höhepunkt des ungemütlichen Abends gesorgt. Sein Solo geriet zur Augenweide.
Klopps Wertschätzung für den beim FSV Mainz ausgebildeten und aktuell von Brighton & Hove Albion an RB Leipzig ausgeliehenen Dribbler ist enorm. "Brajan ist ein außergewöhnliches Talent, er hat außergewöhnliche Fähigkeiten", lobte Klopp, der den 22-Jährigen gar nicht beschränken will.
Das Mittelfeld "hat wunderbar funktioniert"
Grudas Fähigkeiten kamen auch deshalb gut zur Geltung, weil die Balance im Mittelfeld passte. Joshua Kimmich als umsichtiger Organisator auf der Sechs, Aleksandar Pavlovic als ballsicherer Haltepunkt auf der Acht und Florian Wirtz als kreativer Geist auf der Zehn: Diese Anordnung hat Zukunft. "Das hat wunderbar funktioniert, es hat toll geklappt. Wenn man sich gegenseitig absichert, darf sich jeder bis zum Abschluss einschalten", analysierte der Bundestrainer. "Wir haben es sehr flexibel und gut gestaltet."
Felix Nmecha und Tom Bischof sind damit nicht außen vor, aber Klopp hat keinen Grund, sein Herzstück gegen die Niederlande auseinanderzureißen. Eine Änderung kündigt sich allerdings für Montag in der Abwehr an: Nico Schlotterbeck dürfte für Malick Thiaw in die Startelf rücken. Der Innenverteidiger von Newcastle United sah in seinem zehnten Länderspiel beim Gegentor nicht ganz glücklich aus.
Niederlande sind ein anderer Maßstab
Es war ein Fehler, der gegen einen am Ende durch zwei Platzverweise dezimierten Gegner wie Serbien nicht weiter ins Gewicht fiel. Doch die DFB-Elf sollte sich solche Fehler gegen die Niederlande nicht erlauben, um die gute Laune von Jürgen Klopp nicht zu gefährden.
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