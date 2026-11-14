Nach den Youth Olympic Games:Jens Pech: "50 Athleten, die begeistert waren"
von Peter Arnold
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"Eine große Portion Lebensfreude" nimmt Team D aus Dakar mit, sagt Chef de Mission Jens Pech nach dem letzten Wettkampftag. Auch das ein oder andere Hindernis habe es gegeben.
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