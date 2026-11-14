  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

Jens Pech: "50 Athleten, die begeistert waren"

Nach den Youth Olympic Games:Jens Pech: "50 Athleten, die begeistert waren"

von Peter Arnold

|
Jens Christoph Pech, Chef de Mission des deutschen Teams bei den Olympischen Jugendspielen 2026, bei einem Interview mit dem ZDF.

"Eine große Portion Lebensfreude" nimmt Team D aus Dakar mit, sagt Chef de Mission Jens Pech nach dem letzten Wettkampftag. Auch das ein oder andere Hindernis habe es gegeben.

ZDFsportstudio Newsletter

Jetzt anmelden:Dein Newsletter zum Sport

Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Sport

Mehr News aus dem Sport