Nach den Youth Olympic Games : Jens Pech: "50 Athleten, die begeistert waren"

von Peter Arnold 14.11.2026 | 15:24 |

"Eine große Portion Lebensfreude" nimmt Team D aus Dakar mit, sagt Chef de Mission Jens Pech nach dem letzten Wettkampftag. Auch das ein oder andere Hindernis habe es gegeben.