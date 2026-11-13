Nations League: DFB-Elf mit wichtigem Sieg gegen Serbien

In Belgrad hat sich die DFB-Elf mit 3:1 gegen Serbien durchgesetzt. Damit bleibt die Qualifikation für das Nations-League-Viertelfinale möglich.

Der Einzug ins Nations-League-Viertelfinale ist für die Deutsche Nationalmannschaft mit dem 3:1-Sieg gegen Serbien weiterhin möglich. Quelle: Christian Charisius/dpa

Im prasselnden Dauerregen von Belgrad hat die Fußball-Nationalmannschaft Jürgen Klopp das erhoffte erste "Finale" seiner noch jungen Bundestrainer-Karriere gegen die Niederlande beschert. Spielend leicht setzen sich die von Florian Wirtz und dem frech aufspielenden Neuling Brajan Gruda angetriebene deutsche Auswahl vor der Mini-Kinderkulisse im Rajko-Mitić-Stadion mit 3:1 (2:0) gegen Serbien durch.

Durch den ersten Auswärtssieg unter Chefcoach Klopp kann die DFB-Elf nach dem Stotterstart in der Nations League am Montag im Berliner Olympiastadion aus eigener Kraft doch noch den Einzug in die K.-o.-Phase schaffen.

Nach einem Eigentor von Srdan Babic (3. Minute) und dem Treffer von Wirtz (14.) war die Grundlage für den Sieg schnell gelegt. Debütant Gruda (50.) legte nach der Pause schnell nach. Babic (56.) machte mit dem Tor für Serbien seinen frühen Fauxpas nur ergebnistechnisch wett. Vanja Dragojevic sah in der 75. Minute nach einem bösen Foul an Joshua Kimmich noch die Rote Karte.

Der Vorbericht zum Spiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien in Belgrad. 13.11.2026 | 1:10 min

Erster Jubel nach Eigentor

Bei strömendem Regen in Belgrad ging Deutschland bereits mit dem ersten Eckstoß in Führung: Maximilian Mittelstädt brachte den Ball in den Strafraum, wo Babic einen Kopfball von Kai Havertz ins eigene Tor lenkte. In der 14. Minute erhöhte Wirtz aus kurzer Distanz auf 2:0. Während Deutschland auf den dritten Treffer drängte, kam Serbien erst in der 42. Minute nach einem Freistoß erstmals in die Nähe des deutschen Tores.

Nach der Pause zeigten sich die Gastgeber zwar aktiver - doch es war das DFB-Team, das schon in der 50. Minute wieder jubelte. Beim Linksschuss von Gruda aus 15 Metern war Serbiens Keeper Vanja Milinkovic-Savic chancenlos. Dann meldeten sich die Serben zurück: Marc-André ter Stegen parierte Stefan Gudeljs Kopfball, war beim Nachschuss von Babic aus kurzer Distanz jedoch machtlos (56.). Treffer für die Gastgeber!

Beim Kopfball von Aleksandar Mitrovic (72.) musste ter Stegen konsequent zupacken. Aber die Qualität der DFB-Elf war insgesamt erdrückend. Ein Tor von Kimmich (65.) zählte wegen einer Abseitsstellung von Havertz nicht. Derry Scherhant (70.) traf den Pfosten.

Comeback für Füllkrug

In der Schlussphase - der Regen hatte endlich nachgelassen - kam es zum Comeback von Niclas Füllkrug. Der aktuell beste Bundesliga-Torjäger spielte erstmals seit Juni 2025 wieder für die DFB-Elf. In der Schlussminute zielte der Joker nur knapp vorbei - vielleicht klappt es ja am Montag gegen die Niederlande. Mit einem Sieg gegen die Oranje würde Deutschland definitiv im März 2027 im Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs spielen.

Bei einem deutschen Remis im Holland-Klassiker dürfte Griechenland am Montag nicht gegen Serbien punkten, sonst reicht es nicht. Bei einer Niederlage gegen Holland wäre die DFB-Elf als Gruppendritter definitiv raus. Der lange drohende Abstieg aus der Top-Liga ist aber praktisch vom Tisch.

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Quelle: dpa