US-Luftfahrtbehörde verhängt landesweiten Flugstopp

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hält landesweit alle Flüge am Boden an. Aufgrund außergewöhnlicher Umstände und aus Sicherheitsgründen sei ein Startverbot verhängt worden.

Das Startverbot betrifft alle Flughäfen der USA. Quelle: AFP

In den USA hat die Luftfahrtbehörde FAA einen landesweiten Flugstopp verhängt. Ursachen seien außergewöhnliche Umstände und Sicherheitsgründe, teilte die FAA am Freitag mit. Alle Abflüge müssten am Boden bleiben.

Kommunikationsprobleme legen landesweiten US-Flugverkehr lahm

Ankommende internationale Flüge würden von Fall zu Fall geprüft. Es gebe schwerwiegende Kommunikationsprobleme, die alle Flugsicherungszentralen beträfen, teilte US-Verkehrsminister Sean Duffy mit. Die Techniker der FAA untersuchten den Vorfall. Man werde neue Informationen umgehend mitteilen.

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Heimatschutzminister Markwayne Mullin sagte wenig später am Weißen Haus, der Stopp sei als Vorsichtsmaßnahme verhängt worden. Es gebe bisher keine Hinweise auf eine Bedrohung oder eine Cyberattacke als Auslöser. Die konkrete Ursache der aktuellen Probleme blieb zunächst unklar. Mehrere Flugkontrollzentren hätten Kommunikationsprobleme gemeldet, hieß es in Medienberichten.

Der Nachrichtensender CNN berichtete unter Berufung auf einen Piloten, Maschinen, die gerade in der Luft seien, müssten zum Teil auf Notfrequenzen ausweichen. Es gab zunächst keine Angaben dazu, wie lange der Stopp andauern könnte.

Landesweite Flugstopps äußerst selten

Die FAA ordnet wegen Kommunikationsproblemen gelegentlich Startstopps für einzelne Fluggesellschaften an. Solche Maßnahmen dauern meist nur wenige Stunden oder weniger. Ein landesweites Startverbot für alle abfliegenden Maschinen ist dagegen äußerst selten.

Es ist erst der zweite seit den Anschlägen vom 11. September 2001. Den ersten gab es im Januar 2023, als die FAA alle Inlandsflüge für weniger als zwei Stunden aussetzte. Damals war der Auslöser der Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden.

Modernisierung der Kommunikationsnetze nötig

Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar für die Sanierung des veralteten Kommunikationssystems der FAA. Erst am Freitag ersuchten die FAA und das Weiße Haus den Kongress um 30,1 Milliarden Dollar für die Modernisierung der US-Flugsicherung.

In einem Schreiben an den Kongress hatte US-Verkehrsminister Duffy gemeinsam mit Haushaltsdirektor Russell Vought erklärt, das Geld werde unter anderem für widerstandsfähigere Kommunikationsnetze, moderne Hard- und Software sowie die Erneuerung von Kontrolltürmen benötigt.

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Quelle: dpa, Reuters, AFP, AP