Ukraine-Verhandlungen: Wer spricht für Europa?

Europa ist auf Selbstfindungskurs. Und lässt sich von Putin treiben. Der kann sich offenbar vorstellen, in Friedens-Verhandlungen auch Europäer einzubeziehen. Doch wen bloß?

Bei den letzten Ukraine-Gesprächen musste Europa zuschauen. Jetzt will man an den Verhandlungstisch - und hat sich dafür auf Repräsentanten geeinigt. Quelle: ddp

Gegen Mitternacht landen die reisenden US-Diplomaten Steve Witkoff und Jared Kushner auf dem einzigen irischen Militär-Flughafen südwestlich von Dublin. Sie kommen direkt aus dem Kreml, hatten zwei Stunden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelt. Und sich an ihr Versprechen gehalten, ihm den dringenden europäischen Wunsch zu vermitteln, am Tisch zu sitzen, wenn es das nächste Mal um Krieg und Frieden in der Ukraine gehen sollte. So wie zuletzt in Abu Dhabi. Da aber mussten die Europäer draußen bleiben, auf den Fluren.

Laut US-Unterhändler Kushner soll der russische Präsident Putin zu Verhandlungen mit der EU über ein Ende des Ukraine-Kriegs bereit sein. 13.11.2026 | 1:57 min

Beim Stopover in Dublin unterrichten die Amerikaner den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er hat am Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilgenommen. Und versprüht Zuversicht bei der nächtlichen improvisierten Pressekonferenz.

Beim nächsten Treffen wird Europa am Verhandlungstisch sitzen – nicht nur am Rande. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

"Es wird ein Mitspracherecht haben. Das ist wichtig für uns, denn der Krieg findet in Europa statt", sagt Selenskyj.

Die Europäische Politische Gemeinschaft in Dublin sprach über Präsident Putins neue Offerte - und geriet darüber in Differenzen. 12.11.2026 | 2:27 min

Russland ohne klare Zusage für Europa

Putins Sprecher Dmitri Peskow aber vernebelt gleich nach dem Moskauer US-Besuch die russischen Absichten wieder. Russland habe bisher keine Entscheidung über die "Erweiterung des Gesprächsformats" getroffen, sagt er.

Man sei aber "natürlich bereit", mit den Europäern zu sprechen, wenn diese "jemanden haben, der zumindest in irgendeiner Weise befugt ist, zu verhandeln". In Peskows Äußerungen schwingt auch die hämische Frage mit, an wen man sich denn wenden müsse, wenn man Europa meine. Eine Steilvorlage für die Russen.

Bei der Frage, wer mit am Ukraine-Verhandlungstisch sitzt, habe es "sehr viel Uneinigkeit" gegeben, berichtet ZDF-Korrespondentin Hilke Petersen. 13.11.2026 | 4:37 min

EU-Ratspräsident verkündet Verhandlungsteam

Unter all dem Druck von außen - und aus den eigenen Reihen - enthüllt am Ende eines langen Treffens EU-Ratspräsident António Costa eine Einigung. Und ruft gleich eine ganze Gruppe von Sprechern und Sprecherinnen aus: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen. Dazu die Vertreter der EU-Institutionen.

Das Schaulaufen vor den unzähligen Kameras hatte zuvor klargemacht, wer im Bewerberfeld ist. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, frühere estnische Ministerpräsidentin, beschrieb sich qua Amt als Sprecherin:

Ich bin diejenige, die Europa bei der Außen- und Sicherheitspolitik repräsentiert. Ich weiß, dass die Russen mich nicht wollen, aber wir haben auch kein Mitspracherecht, wer Russland repräsentiert. „ Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte

Europas Regierungschefs wollen bei Ukraine-Friedensgesprächen mitverhandeln. In Dublin berieten sie über eine gemeinsame Linie. 12.11.2026 | 1:35 min

EU-Ratspräsident Costa fand, die europäische Stimme müsse Team-Work sein: EU, europäische Nationen und Nato. Costa war der Favorit der kleinen EU-Staaten.

Merz sieht Deutschland als gesetzt

Und Kanzler Merz machte klar, dass er Deutschland als gesetzt ansieht, als größten Unterstützer der Ukraine und Teil der sogenannten E3, bestehend aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die hätten sich "bewährt" als Ukraine-Unterstützer. Er sehe keinen Bedarf, wegen möglicher Verhandlungen jetzt eine institutionelle Debatte zu führen.

Zunächst müssen wir Frieden erst einmal erreichen. Und hier muss Moskau sein Spiel auf Zeit beenden. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Bei "maybrit illner" forderte Armin Laschet (CDU) mehr Gespräche mit Moskau. Es sei "eine Selbstverständlichkeit, dass ein deutscher Kanzler auch mit Putin redet". 13.11.2026 | 1:22 min

Europa zwischen den Mächten

Ob auch Amerika Spiele spielt, das beschäftigt viele auf dem EU-Gipfel. Immerhin plant Präsident Donald Trump, in der kommenden Woche am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Putin über die Ukraine zu sprechen.

"Lasst uns gemeinsam für einen echten Frieden in der Ukraine arbeiten", appelliert Merz.

Unsere Botschaft an die USA: Spielt weiter im Team Europa. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Doch wie verlässlich ist Amerika? Und wie gut sind die Russen im Stellen von Fallen, in die Europa blauäugig gehen könnte?

Nach all der Reisediplomatie und erschöpfenden Erörterungen, wer bei möglichen Friedensverhandlungen für die Europäer spricht, bleiben Zweifel.

Trump scheine sich wohl dabei zu fühlen, gemeinsam mit Putin über das Schicksal Europas zu entscheiden, so Ex-US-General Ben Hodges. 12.11.2026 | 29:05 min

Lettland: Niemand ist zu Frieden bereit

Lettlands Premierminister Andris Kulbergs glaubt, Europa werde "in eine Scheinsituation hineingezogen". Niemand sei zu Frieden bereit.

Jemand will einfach nur den Winter nutzen, um der Zivilbevölkerung der Ukraine noch mehr Schaden zuzufügen. „ Andris Kulbergs, Premierminister Lettland

Es ist offen, ob Europa seine neuen Stimmen bald an einem Verhandlungstisch brauchen wird - und ob dann die ganze Gruppe dabei wäre. Putin hat sein Talent schon oft unter Beweis gestellt, die Schwachpunkte des Westens zu triggern. Während des Treffens in Dublin jedenfalls haben sie viel Zeit darauf verwendet.