Ukraine-Verhandlungen: Wer spricht für Europa?

Wer spricht für Europa?:EU-Treffen in Dublin offenbart wunde Punkte
von Hilke Petersen, Dublin
Europa ist auf Selbstfindungskurs. Und lässt sich von Putin treiben. Der kann sich offenbar vorstellen, in Friedens-Verhandlungen auch Europäer einzubeziehen. Doch wen bloß?
Gegen Mitternacht landen die reisenden US-Diplomaten Steve Witkoff und Jared Kushner auf dem einzigen irischen Militär-Flughafen südwestlich von Dublin. Sie kommen direkt aus dem Kreml, hatten zwei Stunden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelt. Und sich an ihr Versprechen gehalten, ihm den dringenden europäischen Wunsch zu vermitteln, am Tisch zu sitzen, wenn es das nächste Mal um Krieg und Frieden in der Ukraine gehen sollte. So wie zuletzt in Abu Dhabi. Da aber mussten die Europäer draußen bleiben, auf den Fluren.
Beim Stopover in Dublin unterrichten die Amerikaner den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er hat am Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilgenommen. Und versprüht Zuversicht bei der nächtlichen improvisierten Pressekonferenz.
"Es wird ein Mitspracherecht haben. Das ist wichtig für uns, denn der Krieg findet in Europa statt", sagt Selenskyj.
Russland ohne klare Zusage für Europa
Putins Sprecher Dmitri Peskow aber vernebelt gleich nach dem Moskauer US-Besuch die russischen Absichten wieder. Russland habe bisher keine Entscheidung über die "Erweiterung des Gesprächsformats" getroffen, sagt er.
Man sei aber "natürlich bereit", mit den Europäern zu sprechen, wenn diese "jemanden haben, der zumindest in irgendeiner Weise befugt ist, zu verhandeln". In Peskows Äußerungen schwingt auch die hämische Frage mit, an wen man sich denn wenden müsse, wenn man Europa meine. Eine Steilvorlage für die Russen.
EU-Ratspräsident verkündet Verhandlungsteam
Unter all dem Druck von außen - und aus den eigenen Reihen - enthüllt am Ende eines langen Treffens EU-Ratspräsident António Costa eine Einigung. Und ruft gleich eine ganze Gruppe von Sprechern und Sprecherinnen aus: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen. Dazu die Vertreter der EU-Institutionen.
Das Schaulaufen vor den unzähligen Kameras hatte zuvor klargemacht, wer im Bewerberfeld ist. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, frühere estnische Ministerpräsidentin, beschrieb sich qua Amt als Sprecherin:
EU-Ratspräsident Costa fand, die europäische Stimme müsse Team-Work sein: EU, europäische Nationen und Nato. Costa war der Favorit der kleinen EU-Staaten.
Merz sieht Deutschland als gesetzt
Und Kanzler Merz machte klar, dass er Deutschland als gesetzt ansieht, als größten Unterstützer der Ukraine und Teil der sogenannten E3, bestehend aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die hätten sich "bewährt" als Ukraine-Unterstützer. Er sehe keinen Bedarf, wegen möglicher Verhandlungen jetzt eine institutionelle Debatte zu führen.
Europa zwischen den Mächten
Ob auch Amerika Spiele spielt, das beschäftigt viele auf dem EU-Gipfel. Immerhin plant Präsident Donald Trump, in der kommenden Woche am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Putin über die Ukraine zu sprechen.
"Lasst uns gemeinsam für einen echten Frieden in der Ukraine arbeiten", appelliert Merz.
Doch wie verlässlich ist Amerika? Und wie gut sind die Russen im Stellen von Fallen, in die Europa blauäugig gehen könnte?
Nach all der Reisediplomatie und erschöpfenden Erörterungen, wer bei möglichen Friedensverhandlungen für die Europäer spricht, bleiben Zweifel.
Lettland: Niemand ist zu Frieden bereit
Lettlands Premierminister Andris Kulbergs glaubt, Europa werde "in eine Scheinsituation hineingezogen". Niemand sei zu Frieden bereit.
Es ist offen, ob Europa seine neuen Stimmen bald an einem Verhandlungstisch brauchen wird - und ob dann die ganze Gruppe dabei wäre. Putin hat sein Talent schon oft unter Beweis gestellt, die Schwachpunkte des Westens zu triggern. Während des Treffens in Dublin jedenfalls haben sie viel Zeit darauf verwendet.
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