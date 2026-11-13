EU einigt sich auf Verhandlungsteam für Ukraine-Gespräche

Die E5-Staaten sollen künftig Europa bei den Verhandlungen zur Ukraine vertreten - dazu zählt auch Deutschland. Zuvor war kritisiert worden, dass es keinen klaren Vertreter gibt.

EU einigt sich auf Verhandler für Ukraine-Gespräche - Deutschland dabei

Deutschland gehört zu den ausgewählten Ländern, die Europa bei Ukraine-Verhandlungen vertreten sollen. Quelle: Li Mangmang/Imago

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf geeinigt, wer Europa bei künftigen Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertreten soll: Das "europäische Verhandlungsteam für den Frieden in der Ukraine" werde "aus den Institutionen der Europäischen Union und den E5" bestehen, sagte EU-Ratspräsident António Costa am Freitag nach dem informellen EU-Gipfel in Dublin.

Bei den sogenannten E5-Ländern handelt es sich um Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Polen. Die Debatte über einen möglichen europäischen Verhandlungsführer sorgte zuletzt innerhalb Europas immer wieder für Diskussionen. Bei einem Treffen von rund 40 europäischen Staats- und Regierungschefs hatte sich am Donnerstag zunächst kein Konsens zu der Frage abgezeichnet.

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Merz: Deutschland ist bei Ukraine-Verhandlungen "gesetzt"

Die Bundesregierung begrüßte die Entscheidung. Sie sehe sich "in ihrer bisherigen Verhandlungspraxis bestätigt", teilte ein Regierungssprecher mit. Nun sei es "wichtig, sich auf die Inhalte einer Friedenslösung zu konzentrieren".

Zuvor hatte Bundeskanzler Friedrich Merz Zuversicht signalisiert, dass Deutschland künftig direkt an Ukraine-Friedensgesprächen mit Russland beteiligt sein wird. "Es soll erstmals in den nächsten Wochen jetzt konkrete Friedensgespräche geben, in denen Europa vertreten ist", sagte Merz am Rande des Treffens in Dublin.

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Er rechnete damit, dass der Kreis der Europäer, die diese Woche in Abu Dhabi dabei waren, beteiligt sein würde.

Deutschland ist dabei gesetzt, das ist völlig klar. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Man werde natürlich weiter die gemeinsamen europäischen Interessen vertreten, so Merz.

Die US-Gesandten Kushner und Witkoff hatten sich am Dienstag und am Mittwoch zunächst mit Vertretern aus Moskau und Kiew in Abu Dhabi getroffen. Die Europäer durften lediglich am Rande dabei sein, zu den Beratungen mit der russischen Delegation wurden sie nicht eingeladen.

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USA deuten auf Teilnahme Europas bei Ukraine-Gesprächen hin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte nach einem Treffen mit den US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in Dublin am Donnerstagabend verkündet, Europa werde bei künftigen Verhandlungen "eine Stimme haben".

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Kushner bestätigte, ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland sei nicht möglich, "ohne dass Europäer mit am Tisch sitzen". Er gehe davon aus, in Kürze den Zeitplan und weitere Einzelheiten bekanntgeben zu können.

Das informelle Treffen mit Kushner, Witkoff, Selenskyj und Sicherheitsberatern aus Deutschland, Italien, Frankreich, Irland und Polen sowie von EU-Institutionen fand am Rande eines europäischen Gipfeltreffens in Dublin statt.

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Kreml bestätigt keine Teilnahme Europas

Vom Kreml kamen am Freitag jedoch zweideutige Signale: "Soweit dem Außenministerium Russlands bekannt ist, wurde das genannte Thema im Rahmen der Gespräche mit Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau nicht beraten", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow stellte am Vorabend die Ankündigung in Frage. Russland habe bisher keine Entscheidung über die "Erweiterung des Gesprächsformats" getroffen, sagte er.

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Kritik an mangelnder Klarheit

Laut Kremlsprecher Peskow sei Russland "natürlich bereit", mit den Europäern zu sprechen, wenn diese "jemanden haben, der zumindest in irgendeiner Weise befugt ist, zu verhandeln". Auch die USA hatten kritisiert, dass die Europäer keinen klar definierten Verhandlungsführer haben und bislang nicht immer ganz koordiniert agierten. "Wenn Europa eine Person identifizieren könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein größerer Erfolg, als die Russen dazu zu bringen, es zu beteiligen", sagte Kushner am Mittwoch.

Auch innerhalb Europas hatten die Diskussionen zuletzt an Fahrt aufgenommen. Während kleinere Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen sich für die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas oder EU-Ratspräsident Costa aussprachen, wollten Mitgliedstaaten wie Deutschland und Italien selbst Unterhändler zu den Verhandlungen entsenden.