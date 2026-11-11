Russland und Ukraine einigen sich auf Gefangenenaustausch

Moskau und Kiew haben nach russischen Angaben einen groß angelegten Austausch von Kriegsgefangenen vereinbart. Die US-Gesandten reisen nun weiter zu Putin nach Moskau.

US-Gesandter Jared Kushner bei den Gesprächen in Abu Dhabi. Quelle: AP | Altaf Qadri

Russland und die Ukraine haben bei ihren Gesprächen über Wege zur Beendigung des Krieges offenbar einen groß angelegten Gefangenenaustausch beschlossen. Nach russischen Angaben gibt es ein entsprechendes Abkommen.

Die "konkreten" Details zu der Vereinbarung würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, sagte der Chef der russischen Delegation, Wladimir Medinski, am Mittwoch in Abu Dhabi. Über die Zahl der Gefangenen und den Ablauf werde später informiert, sagte Medinski bei einer Pressekonferenz im Anschluss.

Bei den Verhandlungen in Abu Dhabi wurden Gefangenenaustausche vereinbart. "Das ist gut für die Menschen, die frei kommen, aber für den Friedensprozess nicht der große Wurf", so ZDF-Reporter Sebastian Ehm. 11.11.2026 | 2:30 min

Tausch könnte mehr als 1.000 Gefangene umfassen

Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über den geplanten Austausch von jeweils 1.000 bis 1.500 Gefangenen informiert. Der russische Generalstab sprach von mehr als 1.000 Gefangenen, die in den kommenden zwei bis drei Wochen von jeder Seite übergeben werden sollen.

Nach Angaben des US-Gesandten Jared Kushner soll die Zahl der Gefangenen am Donnerstag endgültig festgelegt werden. Es soll der bislang größte Austausch zwischen den beiden Kriegsparteien werden.

Der Austausch von Kriegsgefangenen ist einer der wenigen Bereiche, in denen Russland und die Ukraine seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 noch zusammenarbeiten.

"Seit Beginn des Krieges gab es regelmäßig Verhandlungen", sagt Sicherheitsexpertin Claudia Major zu den Ukraine-Verhandlungen. "Aus russischer Sicht ist es immer noch attraktiver weiterzukämpfen". 11.11.2026 | 4:58 min

Erste Verhandlungen seit Februar

Die zweitägigen Gespräche unter Vermittlung der USA hatten am Dienstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen und wurden am Mittwochnachmittag Ortszeit beendet. Es waren die ersten Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien seit Februar. Die Verhandlungen am zweiten Tag waren deutlich kürzer als die am Dienstag. Medinski lobte dabei die Rolle der US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner als positiv.

Im Zentrum des Treffens hätten Sicherheitsfragen gestanden, sagte Medinski. Demnach ging es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für Russland nach Beendigung des Krieges. Die Sicherheit des einen dürfe nicht zulasten des Schutzbedürfnisses des anderen Landes gehen.

Russland hatte den Krieg gegen die Ukraine nach eigenen Aussagen unter anderem auch deshalb begonnen, weil es sich durch ein Streben der Ukraine nach einer Nato-Mitgliedschaft in seiner Sicherheit bedroht sieht.

Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA kommen zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg zusammen. Man solle nicht auf Wunder hoffen, sagt Sicherheitsexperte Nico Lange. 09.11.2026 | 3:49 min

"Die Gespräche werden sicherlich weitergehen", sagte Medinski. Es gebe aber keinen Grund für ein Treffen mit Europäern. Moskau habe "keine einzige Friedensinitiative oder keinen einzigen Friedensvorschlag aus europäischen Ländern" bekommen. Zur Anwesenheit von europäischen Vertretern bei den Gesprächen sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, die russische Seite habe keinen Kontakt zu ihnen gehabt.

Kushner und Witkoff reisen nach Moskau

Kushner und Witkoff reisen nach Angaben Kushners am Donnerstag weiter zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. "Steve und ich werden morgen nach Moskau reisen, um Präsident Putin zu treffen, um eine Bestandsaufnahme dessen zu machen, was heute besprochen wurde, und zu versuchen, Fortschritte zu erzielen", sagte Kushner am Mittwoch nach Abschluss der Gespräche. Danach wolle er mit Witkoff Selenskyj in Dublin treffen, "um ihn zu briefen und einige der Ideen, die wir vorgebracht haben, zu vertiefen".

Mitglieder der ukrainischen Delegation trafen nach Angaben aus ukrainischen Delegationskreisen nach Abschluss der Gespräche europäische und US-Vertreter. Selenskyj wird in Dublin am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) erwartet, die als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine gegründet wurde. Im Anschluss findet am Freitag ein Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs statt.

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Quelle: dpa, AFP, Reuters