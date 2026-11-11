Expertin zu Ukraine-Gesprächen:Major: "Ich erwarte keinen großen Durchbruch" in Abu Dhabi
Die Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi laufen. Sicherheitsexpertin Claudia Major dämpft im ZDF-Morgenmagazin die Erwartungen: Russland sehe keinen Anlass für Kompromisse.
In Abu Dhabi sollen heute die Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA fortgesetzt werden. Claudia Major, Sicherheitsexpertin beim German Marshall Fund, erwartet davon wenig. Die Position der russischen Delegation habe sich nicht grundlegend geändert. "Es ist gut, dass gesprochen wird, aber ich erwarte keinen großen Durchbruch", sagte sie im ZDF-Morgenmagazin.
Russlands Vorstoß "aus der Mottenkiste"
Moskau und auch die USA hatten zuletzt eine sogenannte neue europäische Sicherheitsarchitektur ins Spiel gebracht. Major hält das für ein Ablenkungsmanöver. "Das ist ein ganz altes russisches Thema, was immer wieder aus der Mottenkiste kommt", sagte sie. Zunächst müsse es darum gehen, den Krieg zu beenden. Über die großen Fragen des Zusammenlebens in Europa könne man danach sprechen, die Regeln und Institutionen gebe es ohnehin schon, Russland habe sich aus ihnen verabschiedet.
Konkret ließe sich nach Majors Einschätzung über sektorale Waffenstillstände reden: über die Getreidelieferungen im Schwarzen Meer, von denen weltweit viele Menschen profitieren würden, oder über eine Feuerpause auf die Energie-Infrastruktur. Darüber werde aber nicht gesprochen:
Major: Russland sieht keinen Grund zum Einlenken
Die Lage habe sich aus Sicht Moskaus nicht so verändert, dass es zu Kompromissen bereit wäre. Aus russischer Sicht, so Major, "ist es immer noch attraktiver weiterzukämpfen, weil Russland glaubt, diesen Krieg noch zu seinen Zielen entscheiden zu können, als aufzuhören".
Die Ukraine gehe dagegen in den fünften Kriegswinter. Kiew habe sich bereit gezeigt, die Frontlinie einzufrieren und überhaupt an den Gesprächen teilzunehmen. Russland fordere dagegen den gesamten Donbass und einen Rückzug der Ukraine. Damit sei "die Kompromissbereitschaft ungleich verteilt".
Die USA vom Unterstützer zum Moderator
Dem US-Präsidenten Donald Trump nehme sie ab, dass er den Krieg beenden wolle. Er stehe in seinen verbleibenden zwei Amtsjahren unter Druck, ein Ergebnis vorzuweisen. Die USA hätten ihre Rolle verändert: Sie seien früher eher Unterstützer der Ukraine gewesen, nun eher Moderator zwischen beiden Seiten.
Die Europäer sitzen bei den Verhandlungen dagegen gar nicht mit am Tisch, auch wenn sie sich zuvor mit der ukrainischen Delegation und US-Gesandten getroffen hatten. "Die Europäer sind nicht mit am Tisch, obwohl es eigentlich um unsere Sicherheit geht", sagte Major.
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