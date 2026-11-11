Ukraine-Krieg: Selenskyj zieht Bilanz der Gespräche in Abu Dhabi

Vertreter der Ukraine und Russlands verhandeln unter US-Vermittlung über eine Beendigung des Krieges. Europäische Staaten sitzen bei den Gesprächen nicht direkt mit am Tisch.

Vor den Ukraine-Verhandlungen in Abu-Dhabi überziehen sich Russland und die Ukraine weiter gegenseitig mit Bombardements. Die Aussicht auf einen Waffenstillstand ist gering. 10.11.2026 | 2:34 min

Erstmals seit Februar verhandeln die Ukraine und Russland über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Am ersten Tag der unter Vermittlung der USA geführten Gespräche in Abu Dhabi ging es nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor allem um einen Gefangenenaustausch.

Man würde gern 1.000 gegen 1.000, möglicherweise 1.500 gegen 1.500 tauschen, einen großen Austausch. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Die US-Delegation werde "mit dieser Agenda" nach den Verhandlungen nach Russland reisen, sagte Selenskyj. Die russische Seite habe zudem die Territorialfrage angesprochen. "Das ist eine Frage auf der Ebene der Staatschefs", betonte Selenskyj. Dennoch hätten seine Unterhändler ein Mandat zur Diskussion dieses Themas.

Über die laufenden Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in Abu-Dhabi berichten die ZDF-Korrespondenten Sebastian Ehm aus Abu-Dhabi und Isabelle Schaefers aus Brüssel. 10.11.2026 | 3:10 min

Anwesenheit der Europäer war wichtig für Selenskyj

Am zweiten Gesprächstag, dem "Haupttag", werde es um Maßnahmen zur Deeskalation im Energiebereich und im Schwarzen Meer, einen Gefangenenaustausch sowie ein mögliches Dreiertreffen der Präsidenten der Ukraine, Russlands und der USA gehen, erklärte Selenskyj. Die Ukraine und ihre Partner seien bereit, konstruktiv "an Deeskalationsschritten, der Entwicklung wirksamer Sicherheitsgarantien und der Annäherung an einen echten Frieden zu arbeiten".

Wir wollen, dass es eine einheitliche Position der EU, der USA und der Ukraine gibt. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Selenskyj betonte, wie wichtig ihm die Anwesenheit der Europäer am Verhandlungsort gewesen sei. Vor Beginn der Verhandlungen hatten sich in Abu Dhabi zunächst die westlichen Verbündeten mit dem ukrainischen Verhandlungsteam getroffen. An dem Treffen nahmen Vertreter aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, der Nato und der Europäischen Union teil.

Auch europäische Regierungen sind in Abu Dhabi, nehmen aber nicht direkt an den Verhandlungen teil. 10.11.2026 | 1:47 min

Erfolgsaussichten der Gespräche unklar

Ziel sei es, einen dauerhaften Frieden zu erreichen, sagte der ukrainische Verhandlungsführer und Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow. Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski erklärte, es brauche ein Ende des Krieges im Interesse des ukrainischen und des russischen Volkes.

Die USA werden wie vor der achtmonatigen Verhandlungspause von dem Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner vertreten. Kushner sagte, viele der nun vorliegenden Vorschläge hätten die USA gemeinsam mit den Europäern und Ukrainern erarbeitet.

Trump stellt ein mögliches Ukraine-Abkommen mit Russland in Aussicht. Es könnte nach seinen Worten ganz Europa umfassen. Melania Trump warb zuvor für eine dauerhafte Waffenruhe. 06.11.2026 | 0:28 min

Bisher kaum Bewegung bei Verhandlungen

Während sich die Ukraine und Russland schon mehrfach auf Gefangenenaustausche geeinigt haben, gibt es ansonsten kaum Bewegung zwischen den Kriegsparteien. Nach ukrainischen Angaben gab es seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mindestens 78 Gefangenenaustausche, bei denen insgesamt knapp 10.000 Ukrainer freikamen.

Bei den letzten direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine im Februar in Genf war ein Austausch von jeweils 500 Gefangenen vereinbart worden, der im März in zwei Etappen umgesetzt wurde.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: dpa, AFP