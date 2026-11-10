Seit Dienstagmorgen finden Gespräche zwischen der Ukraine und Russland statt - unter Vermittlung der USA, zwei Tage lang. Dabei soll es wohl auch um Sicherheitsgarantien gehen.

Es "könnte einen Gefangenenaustausch" geben oder einen "Waffenstillstand im Schwarzen Meer", so ZDF-Reporter Sebastian Ehm zu den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi. Unwahrscheinlich sei ein Energie-Waffenstillstand. 10.11.2026 | 3:33 min

Über acht Monate ist es her - nun sitzen sie wieder an einem Tisch: US-Präsident Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Delegationen der Ukraine und Russlands. Zwei Tage soll es dauern, bis Ergebnisse vorliegen sollen. Präsident Trump hat die Erwartungen im Vorfeld hochgeschraubt und von einem "großen schönen Abkommen" gesprochen. Beobachter erwarten hingegen nicht den großen Durchbruch eines Kriegsendes.

Europäer vor Ort, aber nicht am Verhandlungstisch

Wie auch beim letzten trilateralen Treffen sind die Europäer nicht unmittelbar mit am Verhandlungstisch. Doch diesmal sind sie in unmittelbarer Nähe. Streng abgeschirmt, an einem geheimen Ort: Deutschland, Frankreich, Italien, Vertreter Großbritanniens, der EU und der US-Militärexperte Alexus Grynkewich.

Trump stellt ein mögliches Ukraine-Abkommen mit Russland in Aussicht. Es könnte nach seinen Worten ganz Europa umfassen. Melania Trump warb zuvor für eine dauerhafte Waffenruhe. 06.11.2026 | 0:28 min

Für Deutschland ist Günter Sautter, der sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers, vor Ort. Merz hatte gestern im ZDF heute journal aber hohe Erwartungen gedämpft: "Ich habe keine übermäßig großen Erwartungen, es ist ein Prozess, der aber Fortschritte macht, an dem aber vor allen Dingen, und das ist das Gute, […] auch mit Zustimmung von Russland, auch mit Zustimmung der Vereinigten Staaten von Amerika, die Europäer beteiligt sind."

Den Europäern geht es um eine gemeinsame Verpflichtung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Vereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg. Bundesaußenminister Wadephul forderte eine Öffnung der Verhandlungen. Es sei nicht möglich, ohne Europa eine Lösung des Kriegs zu finden. Er hat im Vorfeld vor einer "russischen Verhandlungsshow" gewarnt.

In Abu Dhabi beraten Russland, die Ukraine und die USA über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs. Bundeskanzler Merz betonte im ZDF heute journal die Bedeutung der Europäer. 10.11.2026 | 0:28 min

Russlands Forderungen, Trumps Erfolgsdruck

Russlands Interessen und Maximalforderungen haben sich auch nach mehr als vier Jahren Krieg kaum geändert. Putin drängt auf eine Entmilitarisierung der ukrainischen Streitkräfte, dauerhafte Neutralität der Ukraine und die vollständige Abtretung der Regionen im Donbass, auch der bisher militärisch nicht eingenommenen Gebiete.

Die Russen sehen sich nach wie vor am längeren Hebel, trotz hoher Verluste im Krieg. Obwohl laut einer heutigen Umfrage des wichtigsten nichtstaatlichen Meinungsforschungsinstituts Russlands, "Lewada", in Moskau 65 Prozent der Russen Friedensverhandlungen mit der Ukraine befürworten, ist der innenpolitische Druck für Putin gering. Eine starke Opposition hat er in 27 Jahren Macht komplett ausgeschaltet.

Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA kommen zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg zusammen. Man solle nicht auf Wunder hoffen, sagt Sicherheitsexperte Nico Lange. 09.11.2026 | 3:49 min

Und solange Trump im Weißen Haus den Druck nicht erhöht, gar militärische Hilfen für die Ukraine drosselt, besteht kaum Handlungsdruck für den Kreml.

Immerhin ist die russische Delegation um Unterhändler Wladimir Medinski, den Berater des Präsidenten - immer wieder durch ausschweifende historische Abrisse in den Verhandlungen aufgefallen - nun erweitert worden. Putin hat auch Vertreter des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und der beiden Geheimdienste FSB und GRU nach Abu Dhabi geschickt. Das deute darauf hin, dass es bei den Verhandlungen wohl um mehr geht als die Ukraine-Frage, so die russische Nachrichtenagentur Tass.

Und Donald Trump? Der will sein Wahlkampfversprechen einlösen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Einen vorzeigbaren Erfolg hätte der amerikanische Präsident bitter nötig, denn seine Beliebtheit im Land hat durch den Iran-Krieg und die damit gestiegenen Energiepreise erheblich eingebüßt. Die Quittung kam kürzlich bei den Midterms, den US-amerikanischen Zwischenwahlen.

Kanzler Merz sichert der Ukraine unverminderte Unterstützung zu und will den Druck auf Russland erhöhen. Das teilte er bei der Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit. 03.11.2026 | 31:12 min

Erwartungen der Ukraine niedrig

Beobachter in Kiew erwarten auch bei diesem Treffen kein Ende des militärischen Konflikts. Im Vorfeld lehnte der ukrainische Präsident Selenskyj Gebietsabtretungen an Russland ab.

Die Ukrainer hoffen aber auf punktuelle Einigungen, zum Beispiel regionale Feuerpausen für humanitäre Hilfen, wie kürzlich in der südukrainischen Frontstadt Oleschky oder eine Teilwaffenruhe bei Seeangriffen, um Getreideausfuhren zu sichern. Doch welche Rolle Amerika bei den Verhandlungen einnimmt, ist für die Ukrainer ein Vabanque-Spiel. Sie fürchten, dass die USA wirtschaftliche Deals mit Russland vorantreiben oder gar Zugeständnisse bei Gebietsabtretungen fordern könnten.

Mit einem großen Durchbruch, einem Waffenstillstand in der Ukraine, rechnet man weder in Kiew noch in Europa. Doch das Minimalziel, nämlich die Dynamik der Verhandlungen aufrechtzuerhalten, das werden die Gespräche in Abu Dhabi wohl bringen.

Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi : Merz: Friedensverhandlungen "nicht ohne Europäer" Am Dienstag beginnen Gespräche zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung. Kanzler Merz betonte, dass die Verhandlungen nicht ohne europäische Beteiligung stattfinden. mit Video 0:28

Manuela Conrad ist ZDF-Reporterin für das Berichtsgebiet Russland, Kaukasus und Zentralasien.