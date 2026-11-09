Wadephul reist zu G7-Außenministertreffen in Paris

Außenminister Johann Wadephul (CDU) reist zu einem G7-Treffen in Paris. Im Fokus: die Lage im Nahen Osten und der Ukraine-Krieg. Auch US-Außenminister Marco Rubio wird erwartet.

Außenminister Johann Wadephul reist am Montag nach Paris. Quelle: Fabian Sommer / dpa

Zwei Tage lang wollen die Außenministerinnen und Außenminister aus den sieben großen Industriestaaten in Paris über die drängendsten internationalen Konflikte beraten. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA, dazu die EU: Das Treffen bietet aus deutscher Sicht Gelegenheit, in diesen Krisenzeiten europäische Interessen zu wahren.

"Das heißt für den Iran-Konflikt jetzt konkrete Verhandlungen und keine neue militärische Eskalation", betont Außenminister Johann Wadephul vor seiner Abreise nach Paris. Europa müsse zudem Teil des Lösungswegs beim russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine sein. Daher werde Deutschland zusammen mit Frankreich und Großbritannien die europäischen Positionen einbringen.

Ganz klar ist: Europa braucht keine neue Sicherheitsarchitektur, wie Russland uns glauben machen will, sondern schlicht die Wiederherstellung der bestehenden Sicherheitsarchitektur. „ Johann Wadephul, Bundesaußenminister

"Wir müssen auch mit Russland sprechen, auch wenn es sehr, sehr kontrovers ist", sagt Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande des G20-Außenministertreffens in Atlanta. 30.10.2026 | 6:30 min

Europäer drängen auf Beteiligung an Ukraine-Gesprächen

Es ist Diplomatie auf Hochtouren - nach den Beratungen Ende Oktober in Istanbul und dem G20-Treffen vor gut einer Woche in Atlanta, jetzt also G7 in Paris. Dort sind zudem weitere G7-Partnerländer vertreten: Saudi-Arabien, Ägypten, Südkorea, Kenia, Brasilien und die Ukraine.

Es ist das erste hochrangige internationale Treffen nach den Midterms in den USA, aus denen US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner geschwächt hervorgingen. Der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio dürfte mit Spannung erwartet werden.

Umso mehr, weil die USA ab Dienstag in Abu Dhabi erneut über Wege zum Frieden in der Ukraine sprechen wollen, mit Vertretern der Ukraine und Russlands. Die Europäer drängen auf Beteiligung an diesen Gesprächen. Am Vorabend des G7-Treffens kündigte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot an, dass Frankreich in Abu Dhabi anwesend sein werde. Auch Merz' Sicherheitsberater Günter Sauter ist schon vor Ort.

Außenminister Wadephul wirbt nach dem Treffen in Istanbul für Wege zu einem baldigen Ende der Konflikte. Ein Patentrezept gebe es nicht. 23.10.2026 | 0:26 min

Italien: G7 soll sich mit Hackerangriffen befassen

Italiens Außenminister Antonio Tajani drängt zudem darauf, jüngste Hackerangriffe einer mutmaßlich prorussischen Gruppe zum G7-Thema zu machen.

Wir befinden uns in einem hybriden Krieg. Deshalb habe ich die G7-Staaten gebeten, dieses Thema in den Mittelpunkt ihrer Debatte zu stellen. „ Antonio Tajani, Italiens Außenminister

Die Hacker hatten laut Tajani sensible persönliche Daten seiner Person und seiner Familie im Darknet veröffentlicht. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni stärkte Tajani den Rücken und machte prorussische Hacker für die Angriffe verantwortlich.