Nach Midterms: Trump will bald Entscheidung zu Iran-Krieg treffen

Nach der Wahlniederlage der Republikaner beschäftigt sich Trump mit der Frage, ob er den Krieg mit Iran wiederaufnehmen soll. Die Bemühungen der Vermittler laufen auf Hochtouren.

US-Präsident Donald Trump denkt über seine nächsten Schritte im Iran-Krieg nach. Quelle: epa

US-Präsident Donald Trump will über die Frage einer möglichen Wiederaufnahme des Krieges gegen Iran bald entscheiden. Erklärtes Ziel seines im Februar gemeinsam mit Israel begonnenen Krieges ist es, Iran am Bau einer Atombombe zu hindern.

"Wollen wir noch weitergehen" mit den Angriffen, damit "so etwas nie wieder passieren wird?", sagte Trump Reportern im Weißen Haus. "Ich würde den Rest des Landes lieber nicht zerstören, wenn möglich, aber vielleicht muss ich es tun", sagte der Präsident und fügte hinzu, das würden diese "bald genug" erfahren.

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Iran gibt sich kämpferisch

Iran hatte sich zuvor am Tag nach den Zwischenwahlen mit der herben Niederlage für Trumps Republikaner kämpferisch gegeben. "Iran anzugreifen, bringt keinen Sieg", schrieb Außenamtssprecher Ismail Baghai auf der Plattform X auf Englisch. Iran könne nicht durch Drohungen eingeschüchtert werden.

Trump sagte derweil nach einem Treffen mit seinen Sicherheitsberatern, die USA kontrollierten in Bezug auf Iran "alles, was wir kontrollieren wollten. Und nun werden wir eine Entscheidung treffen", sagte er.

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Bericht: Vorbereitungen für mögliche Kampfhandlungen laufen

Das US-Nachrichtenportal "Axios" zitierte einen US-Beamten, wonach das zuständige US-Regionalkommando Centcom derzeit die Vorbereitungen für eine mögliche Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen in Iran vorantreibe. Allerdings habe es noch keine neuen Anweisungen aus Washington erhalten.

Während Trump über seinen nächsten Schritt nachdenkt, waren zuletzt wieder mehrfach Vermittler zu Gesprächen in Teheran. Auch der US-Präsident hatte jüngst von möglichen Verhandlungserfolgen in dem Konflikt gesprochen.

Quelle: dpa