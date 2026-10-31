  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Iran droht USA mit "sofortigen, wirkungsvollen" Gegenschlägen

Iran warnt USA vor Angriffen:Chamenei droht mit "sofortigen, wirkungsvollen" Gegenschlägen

|

Mit "sofortigen, wirkungsvollen und geografisch uneingeschränkten" Gegenschlägen warnt Irans oberster Führer Chamenei die USA. Seine Armee weist er zu maximaler Abschreckung an.

Iranische Raketen und ein Transparent mit einem Porträt des iranischen Obersten Führers Ajatollah Modschtaba Chamenei auf einer Militärausstellung in Teheran, Iran, am 28.09.2026.

Der oberste religiöse Führer Irans Modschtaba Chamenei bereitet seine Armee auf möglich US-Angriffe vor.

Quelle: Vahid Salemi/dpa

Irans Oberster Führer Modschtaba Chamenei hat die USA vor neuen Angriffen auf sein Land gewarnt und mit Vergeltung gedroht.

Auf jede Art von Bedrohung muss eine sofortige, wirkungsvolle und geografisch uneingeschränkte Antwort folgen.

Modschtaba Chamenei in einer Erklärung vor führenden iranischen Militärkommandanten

Ziel sei eine maximale Abschreckung, berichteten iranische Medien übereinstimmend nach einem Treffen des Religionsführers mit Kommandeuren. Sollte "der Feind" Iran attackieren und neue Auseinandersetzungen provozieren, werde Teheran "den Zeitpunkt und die Bedingungen für ihr Ende festlegen".

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov visits Tehran

Irans Außenminister Araghtschi hofft auf eine diplomatische Lösung im Konflikt mit den USA.

20.10.2026 | 0:22 min

Iranische Armee warnt vor erneuten "regionalen Abenteuern" Trumps

Auch die iranische Armee warnte vor den Folgen neuer US-Angriffe. Sollte US-Präsident Donald Trump "erneut zu regionalen Abenteuern aufbrechen, werden die Flammen des Krieges zweifellos ein weitaus größeres geografisches Gebiet erfassen", erklärte Armeesprecher Mohammed Akraminia im Onlinedienst X.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte derweil, dass "die mächtigen iranischen Streitkräfte gegen diejenigen vorgehen werden, die es wagen, unserem Volk Schaden zuzufügen".

Iran-Krieg - Teheran

Eine staatlich beaufsichtigte Pressetour soll Irans Wirtschaft als widerstandsfähig zeigen. Doch dabei zeigen sich steigende Preise, fehlende Medikamente und Angst vor Repression.

19.10.2026 | 2:23 min

Chamenei nimmt US-Vermögenswerte ins Visier

Eine weitere Anweisung Chameneis lautet, die Zieldatenbank zu aktualisieren. Es sollten alle Arten von materiellen und immateriellen Vermögenswerten der USA und Israels in Reichweite der Streitkräfte erfasst werden.

Chamenei verfügt als oberster Führer über die weitreichendsten verfassungsrechtlichen Machtbefugnisse. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, bestimmt die grundlegende Politik und kontrolliert zentrale staatliche Institutionen. Der Präsident und die Regierung sind ihm in wesentlichen strategischen Fragen untergeordnet.

Modschtaba Chamenei ist der Nachfolger seines Vaters Ayatollah Ali Chamenei, der am ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen Iran am 28. Februar getötet worden war.

Leben nach dem Tod des Führers Ali Chameneis

In Iran fand im Juli ein Trauerzug für den getöteten Machthaber Ali Chamenei statt. Wie groß ist der Rückhalt für die neue Führung? ZDFheute live blickt in das abgeschottete Land.

06.07.2026 | 24:31 min

Delegation aus Katar für Gespräche in Teheran

Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf Iran begonnen. Nach dem Scheitern einer Vereinbarung zwischen Washington und Teheran im Juni waren die diplomatischen Bemühungen ins Stocken geraten. Am Freitag traf eine katarische Delegation in Teheran zu Gesprächen mit hochrangigen iranischen Vertretern ein. Katar vermittelt zwischen den Kriegsparteien.

Außerdem kontaktierte US-Vizepräsident JD Vance einem US-Medienbericht zufolge Irans Chef des Obersten Nationalen Sicherheitsrats. In dem Schreiben geht es dem "Wall Street Journal" zufolge eher um einen "möglichen Verhandlungsrahmen" als um Einzelheiten eines Friedensvorschlags. Teheran bestätigte den Erhalt des Briefes, gab bislang jedoch keine Antwort bekannt.

Medien: Trump trifft sich mit Nahost-Kommando

Gleichzeitig berichteten Medien, dass sich Trump bei einem seltenen persönlichen Treffen mit dem Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, unter anderem militärische Optionen in Iran darlegen lassen habe. Das "Wall Street Journal" werte das als mögliches Zeichen dafür, dass ein bedeutender Einsatz der US-Streitkräfte bevorstehen könnte.

US-Präsident Trump

Die USA und Iran greifen sich erneut gegenseitig an. Wie lange kann Trump den Krieg noch fortführen? Die Analyse bei ZDFheute live

13.07.2026 | 23:37 min
Quelle: AFP, dpa
Über den Iran-Krieg und den Nahost-Konflikt berichtet das ZDF fortlaufend in verschiedenen Sendungen, etwa auf ZDFheute im Beitrag "Iran hofft auf diplomatische Lösung" am 20.10.2026 um 12:10 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
IranDonald TrumpJD Vance

Mehr zu Iran und dem Iran-Krieg

  1. Das Innere der iranischen Atomanlage Fordo.

    Hochangereichertes Material:Iran beharrt auf Uranvorräten - "für die Nutzung im Inland"

    mit Video1:25
  2. Frachtschiff in Straße von Hormus

    Blockierte Häfen im Iran-Krieg:US-Militär attackiert erneut Schiff nach Verlassen des Irans

    mit Video0:21
  3. Archiv: Öltanker liegen in der Straße von Hormuz vor Bandar Abbas, Iran, vor Anker.

    Wer kontrolliert gerade die Meerenge?:Straße von Hormus: Öl-Transporte und Angriffe nehmen zu

    mit Video1:30
  4. Navid Irani

    Unterstützer setzen auf Öffentlichkeit :Iran: Fotograf in akuter Gefahr?

    von Christian Semm
    mit Video2:25