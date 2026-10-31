Iran droht USA mit "sofortigen, wirkungsvollen" Gegenschlägen

Iran warnt USA vor Angriffen:Chamenei droht mit "sofortigen, wirkungsvollen" Gegenschlägen
Mit "sofortigen, wirkungsvollen und geografisch uneingeschränkten" Gegenschlägen warnt Irans oberster Führer Chamenei die USA. Seine Armee weist er zu maximaler Abschreckung an.
Irans Oberster Führer Modschtaba Chamenei hat die USA vor neuen Angriffen auf sein Land gewarnt und mit Vergeltung gedroht.
Ziel sei eine maximale Abschreckung, berichteten iranische Medien übereinstimmend nach einem Treffen des Religionsführers mit Kommandeuren. Sollte "der Feind" Iran attackieren und neue Auseinandersetzungen provozieren, werde Teheran "den Zeitpunkt und die Bedingungen für ihr Ende festlegen".
Iranische Armee warnt vor erneuten "regionalen Abenteuern" Trumps
Auch die iranische Armee warnte vor den Folgen neuer US-Angriffe. Sollte US-Präsident Donald Trump "erneut zu regionalen Abenteuern aufbrechen, werden die Flammen des Krieges zweifellos ein weitaus größeres geografisches Gebiet erfassen", erklärte Armeesprecher Mohammed Akraminia im Onlinedienst X.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte derweil, dass "die mächtigen iranischen Streitkräfte gegen diejenigen vorgehen werden, die es wagen, unserem Volk Schaden zuzufügen".
Chamenei nimmt US-Vermögenswerte ins Visier
Eine weitere Anweisung Chameneis lautet, die Zieldatenbank zu aktualisieren. Es sollten alle Arten von materiellen und immateriellen Vermögenswerten der USA und Israels in Reichweite der Streitkräfte erfasst werden.
Chamenei verfügt als oberster Führer über die weitreichendsten verfassungsrechtlichen Machtbefugnisse. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, bestimmt die grundlegende Politik und kontrolliert zentrale staatliche Institutionen. Der Präsident und die Regierung sind ihm in wesentlichen strategischen Fragen untergeordnet.
Modschtaba Chamenei ist der Nachfolger seines Vaters Ayatollah Ali Chamenei, der am ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen Iran am 28. Februar getötet worden war.
Delegation aus Katar für Gespräche in Teheran
Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf Iran begonnen. Nach dem Scheitern einer Vereinbarung zwischen Washington und Teheran im Juni waren die diplomatischen Bemühungen ins Stocken geraten. Am Freitag traf eine katarische Delegation in Teheran zu Gesprächen mit hochrangigen iranischen Vertretern ein. Katar vermittelt zwischen den Kriegsparteien.
Außerdem kontaktierte US-Vizepräsident JD Vance einem US-Medienbericht zufolge Irans Chef des Obersten Nationalen Sicherheitsrats. In dem Schreiben geht es dem "Wall Street Journal" zufolge eher um einen "möglichen Verhandlungsrahmen" als um Einzelheiten eines Friedensvorschlags. Teheran bestätigte den Erhalt des Briefes, gab bislang jedoch keine Antwort bekannt.
Medien: Trump trifft sich mit Nahost-Kommando
Gleichzeitig berichteten Medien, dass sich Trump bei einem seltenen persönlichen Treffen mit dem Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, unter anderem militärische Optionen in Iran darlegen lassen habe. Das "Wall Street Journal" werte das als mögliches Zeichen dafür, dass ein bedeutender Einsatz der US-Streitkräfte bevorstehen könnte.
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