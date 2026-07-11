"Rache ist die Forderung unseres Volkes":Irans Führung kündigt Rache für Tötung von Ali Chamenei an
Nach dem Begräbnis von Ajatollah Ali Chamenei schwört Irans Führung Rache. Sohn und Nachfolger Modschtaba Chamenei fordert laut Mitteilung Vergeltung, bleibt aber selbst unsichtbar.
Nach der Bestattung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei hat die Staatsführung Rache für seinen Tod geschworen. In einer im Staatsfernsehen verlesenen Mitteilung, die Chameneis Sohn und Nachfolger Modschtaba zugeschrieben wurde, hieß es:
In dem auf Freitag datierten Schreiben kündigte Chamenei an, das "Blut" seines Vaters und Vorgängers und aller "Märtyrer" der "beiden Kriege" gegen Israel und die USA zu rächen. Es gebe eine Liste mit den Namen der Zielpersonen. Weiter hieß es: "Diese Angelegenheit hängt weder von meiner persönlichen Existenz noch von der anderer Amtsträger ab. Ob wir nun da sind oder nicht, sie wird geschehen."
Ali Chamenei bei Luftangriff getötet
Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden. Mehr als fünf Wochen führten die USA und Israel daraufhin Krieg gegen Iran, bis Anfang April eine Waffenruhe vereinbart wurde.
Es kam trotz der Waffenruhe und einem Rahmenabkommen aber auch danach immer wieder zu gegenseitigen Angriffen, zuletzt vor wenigen Tagen.
Insbesondere der Streit über die Kontrolle der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus heizt den Konflikt zwischen den USA und Iran immer wieder aufs Neue an.
Spekulationen über Gesundheit von Modschtaba Chamenei
Seit seiner Ernennung zum neuen obersten Führer vor mehr als vier Monaten ist Modschtaba Chamenei nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Seither wird viel über seinen Verbleib und auch seinen Gesundheitszustand spekuliert.
US-Medienberichten zufolge soll er bei dem Luftangriff, bei dem sein Vater getötet wurde, schwer verletzt worden sein. Irans Staatsfernsehen bezeichnete ihn bereits vor Monaten als "Kriegsversehrten", nannte jedoch keine Einzelheiten.
Regelmäßig werden Mitteilungen über die Internetauftritte von Chamenei veröffentlicht. Videoaufnahmen oder Audiobotschaften gibt es jedoch weiterhin nicht.
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