Iran-Krieg: Schiffsverkehr in Straße von Hormus bricht ein

Nach der jüngsten Eskalation zwischen den USA und Iran passieren nur wenige Schiffe die Straße von Hormus. Die Meerenge ist für den Welthandel von großer Bedeutung.

Die Straße von Hormus ist für den Welthandel essenziell. 09.07.2026 | 0:32 min

Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus stark zurückgegangen.

Am Donnerstag durchquerten bis um 16.30 Uhr (MESZ) nur sechs Frachtschiffe die strategisch wichtige Meerenge im Persischen Golf, wie aus Daten des Dienstleisters Kpler hervorgeht. Am Mittwoch waren es demnach 21 Schiffe gewesen.

Auslöser für das erneute Aufflammen des Konflikts waren Angriffe auf Schiffe nahe der Straße von Hormus, die Washington Iran zuschreibt. Die USA griffen daraufhin nach Militärangaben mehr als 80 iranische Ziele nahe der Meerenge an. Der Iran reagierte nach eigenen Angaben mit Dutzenden Angriffen auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain.

Straße von Hormus: Schiffe schalten Transponder aus

Die meisten Schiffe, die seit Mittwoch die Meerenge passierten, hatten ihre Transponder ausgeschaltet oder wählten die nördliche Route, für die es einer Genehmigung Irans bedarf.

Die südliche Route entlang der Küste des Oman wurde kaum genutzt, Iran ist gegen die Nutzung dieser Passage. Zwei der drei Angriffe auf Schiffe zwischen Montag und Dienstag erfolgten nahe der Route.

Eine gemeinsame Recherche europäischer Rundfunkanstalten, darunter Tagesschau, France 24 und ZDFheute, hat mehr als 17 Millionen Kommentare auf Instagram und Facebook ausgewertet. 09.07.2026 | 1:32 min

Straße von Hormus ist wichtig für den Welthandel

Etwa ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen wurde vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs durch die Straße von Hormus transportiert. Iran hatte die Meerenge kurz nach Beginn der Angriffe der USA und Israels Ende Februar blockiert.

Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens für ein Ende des Kriegs im Juni hatte der Schiffsverkehr deutlich zugelegt, das Aufkommen lag aber noch deutlich unter dem Vorkriegsniveau.

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