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Straße von Hormus: Einsatz der Bundeswehr? Laut Pistorius "offen"

Straße von Hormus:Einsatz der Bundeswehr bei Hormus laut Pistorius "offen"

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Ob die Bundeswehr in der Straße von Hormus eingesetzt wird, ist laut Verteidigungsminister Pistorius noch nicht klar. Entscheidende Voraussetzungen seien noch nicht erfüllt.

This photo taken on June 20, 2026 shows the Strait of Hormuz near Khasab, a small town in northern Oman.

Zwei Tage nach Abschluss der Absichtserklärung hat Israel erneut den Libanon angegriffen. Iran wirft den USA vor, den Krieg nicht zu beenden und sperrt erneut die Straße von Hormus.

20.06.2026 | 1:20 min

Ein baldiger Bundeswehreinsatz zur Sicherung der für Energielieferungen wichtigen Straße von Hormus ist laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius keine ausgemachte Sache.

Es sei völlig offen, ob der Bundestag dazu noch vor der Sommerpause ein Mandat erteilen werde, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der ARD. Es sei unklar, ob die Verhandlungen in der Schweiz wirklich zu einem stabilen Waffenstillstand im Nahost-Krieg führen könnten. Dieser sei die Voraussetzung für einen Einsatz deutscher Soldaten. Zum anderen brauche ein Mandat des Bundestags auch einen internationalen Rahmen.

Die Karte zeigt die Straße von Hormus, eine Meerenge zwischen Oman, den VAE und Iran. Etwa ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und verflüssigten Gases (LNG) muss durch die Straße von Hormus.

Pistorius gibt Trump Schuld für Hormus-Krise

Pistorius sagte, eine Öffnung der Meerenge sei im europäischen Interesse und im Interesse der deutschen Energieversorgung. "Dort einen Beitrag zu leisten, dass die Schiffe wieder sicher passieren können, nicht sich an Kampfhandlungen zu beteiligen, ist in unserem Interesse." Deutsche Soldaten könnten Experten zufolge vor allem zur Minenräumung eingesetzt werden. Die Bundesregierung hatte zugesagt, ein Minenjagdboot und ein Versorgungsschiff zur Verfügung zu stellen. Beide Schiffe sind bereits im östlichen Mittelmeer.

Die Grafik erklärt, welche Arten bei Seeminen gibt. Treibminen, Ankerminen und Grundminen

Der Verteidigungsminister wies US-Präsident Donald Trump die Verantwortung für die anhaltende Krise um die Straße von Hormus zu. Letztlich habe er "den Korken in die Straße von Hormus reingedrückt", sagte Pistorius in der Sendung. "Aber wir haben ein Interesse daran, ihn wieder rauszuholen", fügte er hinzu.

Die Fahrzeugkolonne von US-Vizepräsident JD Vance trifft zum Beginn der Gespräche zwischen den USA und dem Iran im Bürgenstock Resort in der Schweiz ein.

In der Schweiz sollen neue Gespräche zwischen den USA und Iran beginnen. Delegationen beider Länder sind vor Ort. Wegen anhaltender Kämpfe im Libanon warnt Teheran vor einem Scheitern.

21.06.2026 | 0:24 min

Iran sperrt Straße von Hormus

Wichtige Teile der weltweiten Öl- und Gaslieferungen gehen durch die Straße von Hormus, eine Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Diese ist seit dem US-israelischen Angriffen auf den Iran seit Ende Februar weitgehend blockiert.

Der Iran fordert eine Umsetzung der seit Freitagnachmittag geltenden Waffenruhe zwischen der mit ihm verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel. Da die Waffenruhe aber nicht eingehalten werde, bleibe die Straße von Hormus gesperrt, erklärte der Iran.

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Quelle: AFP, Reuters
Über die Lage in der Straße von Hormus berichtete das heute journal am 20.06.2026 ab 22:45 Uhr.
Themen
BundeswehrBoris PistoriusStraße von HormusNahost-KonfliktIran

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