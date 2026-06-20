Iran sperrt wieder die Straße von Hormus

Die für den Welthandel so wichtige Meerenge wird laut iranischem Militärkommando erneut gesperrt. Der Grund: die israelischen Angriffe auf den Libanon.

Schiffe können die Straße von Hormus wieder nicht passieren. Quelle: dpa

Iran sperrt die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr. Als Grund nannte das Militärkommando im Staatsfernsehen israelische Angriffe im Libanon und eine Böswilligkeit der USA.

Diese hätten "eindeutig gegen ihre Verpflichtung verstoßen", den Krieg zu beenden. "Sollte die Aggression anhalten, sind weitere Schritte geplant", hieß es weiter.

Der Vereinbarung zwischen USA und Iran fehle momentan jede Grundlage, da die Verlässlichkeit und das gegenseitige Vertrauen fehlten, sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 19.06.2026 | 1:39 min

Iran und USA wollten Blockade aufheben

Iran hatte die Meerenge nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe Ende Februar praktisch blockiert, durch die zu Friedenszeiten etwa ein Fünftel des weltweit geförderten Rohöls verschifft wird, aber auch große Mengen verflüssigten Erdgases und Düngemittel. Die USA wiederum sperrten die Durchfahrt von und zu iranischen Häfen.

In einer diese Woche unterzeichneten Rahmenvereinbarung sagten beide Seiten zu, die Blockaden aufzuheben. Die ersten Schiffe fuhren bereits wieder durch die Meerenge. Das Abkommen sieht auch ein sofortiges Ende des Krieges "an allen Fronten, auch im Libanon" vor, außerdem die Gewährleistung der "territorialen Integrität und Souveränität" des Libanons.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AFP, AP, dpa