USA greifen Iran an – Trump bringt "Pickaxe Mountain" ins Spiel

Kurz nach einer Ankündigung von Trump greifen die USA Iran an - es ist die dritte Nacht in Folge. In einem Interview spricht der US-Präsident von einem bestimmten Ziel.

Trump sprach in einem Interview vom ominösen "Pickaxe Mountain". Quelle: epa

Das US-Militär hat in der dritten Nacht hintereinander nach eigenen Angaben erneut iranische Ziele attackiert. Um 16:45 US-Ostküstenzeit (22:45 Uhr MESZ) hätten die Streitkräfte die neue Angriffswelle gestartet, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X mit.

Diese Angriffe würden die Fähigkeit Irans weiter einschränken, unschuldige Zivilisten und die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu attackieren, hieß es.

Die amerikanischen Luftangriffe hätten nicht ausgereicht, Iran “in die Knie zu zwingen”, analysiert Sicherheitsexperte Prof. Fischer. Eine Rückkehr zum Verhandlungstisch hält er für möglich. 13.07.2026 | 9:49 min

Trump kündigt Angriffe auf "Pickaxe Mountain" an

US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor weitere Angriffe auf Iran angekündigt. Das US-Militär werde heute Abend und morgen hart zuschlagen, sagte er am Montagnachmittag (Ortszeit) in einem Radiointerview. Iran könne nichts dagegen tun.

Trump suggerierte in dem Interview auch, dass die USA eine tief unter der Erde gelegene Einrichtung angreifen könnten, die auch als "Pickaxe Mountain" bekannt ist. Über ihren Zweck wird auch wegen der Nähe zur Atomanlage Natans schon länger spekuliert.

Eine These lautet, dass der Iran dort eine geheime Anlage zur Anreicherung von Uran errichten wolle, das für den Bau von Atomwaffen verwendet werden könnte. Pickaxe sei "ein mögliches Ziel" für einen "großen, fetten" Angriff, sagte Trump. Wahrscheinlich werde es "relativ bald" passieren.

Das US-Militär hat Dutzende Ziele in Iran angegriffen. Unter anderem standen Luftabwehrsysteme und Radarstationen im Visier. Iran reagierte mit Angriffen auf US-Militärstützpunkte. 13.07.2026 | 0:26 min

Iran reagiert mit Angriff auf Tanker - ein Toter

Iran griff anschließend nach Angaben der Vereinigten Arabischen Emirate zwei Tanker des mit den USA verbündeten Golfstaats in der Straße von Hormus an.

Wie das Verteidigungsministerium der Emirate in der Nacht auf der Plattform X bekanntgab, wurden die Schiffe bei der Durchquerung auf der südlichen Schifffahrtsroute innerhalb der omanischen Hoheitsgewässer von zwei Marschflugkörpern getroffen. Dabei sei ein indisches Besatzungsmitglied getötet worden, zudem seien acht verletzt worden, vier davon schwer.

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Bei den Verletzten handele es sich um sechs indische und zwei ukrainische Staatsangehörige, hieß es weiter. Zudem seien Brände auf beiden Tankern ausgebrochen, schließlich aber unter Kontrolle gebracht worden. Der Angriff stelle einen "schwerwiegenden Verstoß und klaren Bruch des Völkerrechts" dar, erklärte das Verteidigungsministerium. Die Emirate behielten sich vor, auf diese Eskalation zu reagieren.

Die USA haben in den vergangenen Tagen gezielt iranische Infrastruktur angegriffen, was auch zu Energieknappheit und Stromausfällen führt, berichtet ZDF-Korrespondent Jörg Brase. 13.07.2026 | 11:45 min

Sorge um Wiederaufflammen des Kriegs

US-Streitkräfte hatten in den vergangenen Tagen nach einer vorübergehenden Kampfpause wiederholt iranische Ziele angegriffen. Das Militär begründete dies mit Attacken des Irans auf Schiffe in der Straße von Hormus.

Iran reagierte auf die US-Angriffe wiederum mit Vergeltungsangriffen - etwa auf Golfstaaten, in denen die USA wichtige Militärstützpunkte haben. All das befeuerte in der Region die Sorge vor einem Wiederaufflammen des Kriegs - zumal Trump die Waffenruhe mit Teheran vor wenigen Tagen für beendet erklärt hatte.

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Quelle: dpa, Reuters