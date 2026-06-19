Nahost-Krieg: Offenbar Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah

Krieg in Nahost:US-Vertreter: Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah
Israel und die Hisbollah legen nach US-Angaben mit sofortiger Wirkung ihre Waffen nieder. Bereits am Mittwoch hatten USA und Iran eine Waffenruhe vereinbart.
Die israelische Regierung und die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich - US-Regierungsvertretern zufolge - auf eine sofort beginnende Waffenruhe geeinigt. Der Hisbollah nahestehende Quellen bestätigten die Vereinbarung, Details nannten sie nicht.
Eine offizielle Reaktion aus Israel lag zunächst noch nicht vor.
Die sofort beginnende Feuerpause sei von katarischen und US-Vermittlern ausgehandelt worden, nachdem sie mit den Regierungen Israels und Irans gesprochen hatten, sagte der US-Vertreter, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP. Ein Diplomat eines Golfstaates bestätigte die Vereinbarung der Waffenruhe.
Angriffe gefährdeten Rahmenabkommen zwischen USA und Iran
Heftige gegenseitige Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon hatten am Freitag das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran über ein Ende des Iran-Krieges nach dessen Unterzeichnung gefährdet.
Israel und die Hisbollah hatten sich gegenseitig vorgeworfen, eine im Rahmenabkommen vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben in der Nacht und am Freitagmorgen mehr als 150 Stellungen der Hisbollah aus der Luft an.
Vier israelische Soldaten wurden nach Militärangaben getötet. Vier weitere Soldaten wurden bei einem Drohnenangriff verletzt. Dem Gesundheitsministerium in Beirut zufolge wurden auf libanesischer Seite 21 Menschen getötet und weitere 39 verletzt.
Vereinbarung sieht sofortige Waffenruhe vor
Die USA und Iran hatten am Mittwoch eine Rahmenvereinbarung über ein Ende des Iran-Krieges unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht unter anderem eine sofortige Waffenruhe in der gesamten Region vor, einschließlich des Libanon. Allerdings waren weder Israel noch die Hisbollah-Miliz an den Verhandlungen beteiligt.
Die Hisbollah hatte den Libanon Anfang März mit Angriffen auf Israel in den Iran-Krieg hineingezogen. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele im Libanon und rückte zudem mit Bodentruppen im Süden des Landes vor.