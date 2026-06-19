Nahost-Krieg: Offenbar Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah

Israel und die Hisbollah legen nach US-Angaben mit sofortiger Wirkung ihre Waffen nieder. Bereits am Mittwoch hatten USA und Iran eine Waffenruhe vereinbart.

Israel und die Hisbollah greifen sich trotz Rahmenabkommen zwischen USA und Iran weiter gegenseitig an. ZDF-Korrespondent Thomas Reichart sieht die Gefechte als Gefahr für die Friedensbemühungen. 19.06.2026 | 1:09 min

Die israelische Regierung und die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich - US-Regierungsvertretern zufolge - auf eine sofort beginnende Waffenruhe geeinigt. Der Hisbollah nahestehende Quellen bestätigten die Vereinbarung, Details nannten sie nicht.

Eine offizielle Reaktion aus Israel lag zunächst noch nicht vor.

Die sofort beginnende Feuerpause sei von katarischen und US-Vermittlern ausgehandelt worden, nachdem sie mit den Regierungen Israels und Irans gesprochen hatten, sagte der US-Vertreter, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP. Ein Diplomat eines Golfstaates bestätigte die Vereinbarung der Waffenruhe.

Angriffe gefährdeten Rahmenabkommen zwischen USA und Iran

Heftige gegenseitige Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon hatten am Freitag das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran über ein Ende des Iran-Krieges nach dessen Unterzeichnung gefährdet.

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah ist ungelöst. Mirko Drotschmann erklärt, warum der Libanon geopolitisch wichtig sein könnte. 18.06.2026 | 16:35 min

Israel und die Hisbollah hatten sich gegenseitig vorgeworfen, eine im Rahmenabkommen vereinbarte Waffenruhe gebrochen zu haben. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben in der Nacht und am Freitagmorgen mehr als 150 Stellungen der Hisbollah aus der Luft an.

Vier israelische Soldaten wurden nach Militärangaben getötet. Vier weitere Soldaten wurden bei einem Drohnenangriff verletzt. Dem Gesundheitsministerium in Beirut zufolge wurden auf libanesischer Seite 21 Menschen getötet und weitere 39 verletzt.

Israels Armee hat erneut Ziele im Libanon angegriffen - trotz der Vereinbarung zwischen den USA und Iran, die Kämpfe dort zu beenden. Zuvor soll die Hisbollah Raketen auf Israel abgefeuert haben. 19.06.2026 | 0:27 min

Vereinbarung sieht sofortige Waffenruhe vor

Die USA und Iran hatten am Mittwoch eine Rahmenvereinbarung über ein Ende des Iran-Krieges unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht unter anderem eine sofortige Waffenruhe in der gesamten Region vor, einschließlich des Libanon. Allerdings waren weder Israel noch die Hisbollah-Miliz an den Verhandlungen beteiligt.

Die Hisbollah hatte den Libanon Anfang März mit Angriffen auf Israel in den Iran-Krieg hineingezogen. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele im Libanon und rückte zudem mit Bodentruppen im Süden des Landes vor.

Die für Freitag geplanten Gespräche zwischen den USA und Iran werden laut Schweizer Regierung "verschoben". US-Vizepräsident Vance hatte seine Reise in die Schweiz bereits zuvor abgesagt. 19.06.2026 | 0:27 min

Quelle: AFP, dpa, Reuters