Nahost: Vermittler verurteilen Israels Angriffe im Gazastreifen

Zwischen Israel und der Hamas gilt eigentlich eine Waffenruhe, doch Israel fliegt weiter Angriffe im Gazastreifen. Die Vermittlerstaaten kritisieren das Vorgehen scharf.

Trump hat bekannt gegeben, dass die Hamas entwaffnet werden soll. Die Hamas sei dazu nur bereit, wenn sich Israel vorher zurückzieht - eine Pattsituation. 31.07.2026 | 2:40 min

Die Vermittlerstaaten im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen haben die jüngsten Angriffe Israels in dem abgeriegelten Gebiet scharf verurteilt.

In einer in der Nacht veröffentlichten gemeinsamen Erklärung Katars, Ägyptens und der Türkei hieß es, "diese Verstöße" gefährdeten den Weg zur Deeskalation und verschärften das Leid der Zivilbevölkerung. Israel müsse seinen Verpflichtungen aus dem Völkerrecht nachkommen und die Bedingungen des Waffenruheabkommens einhalten, um dessen Umsetzung nicht zu untergraben.

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Die Vermittler forderten erneut einen umfassenden Schutz der Zivilbevölkerung, medizinischer Einrichtungen und von Helfern. Ferner müsse die Lieferung humanitärer Hilfe und von medizinischen Gütern im gesamten Gazastreifen gewährleistet sein.

Monate nach Inkrafttreten des Waffenstillstands im Gazastreifen setzt Israel seine heftigen Angriffe fort. Die Lebensbedingungen der palästinensischen Bevölkerung bleiben weiterhin katastrophal. 28.07.2026 | 2:39 min

Gaza: Formell Waffenruhe seit Oktober 2025

Am Wochenende hatte Israel Berichten zufolge erneut Angriffe im Gazastreifen ausgeführt. Dabei wurden mehrere Palästinenser getötet. Die israelische Armee bestätigte Angriffe, bei denen ranghohe Kommandeure der Hamas getötet worden seien.

Palästinensischen Berichten zufolge traf unter anderem eine Rakete eine Wohnung in einem Gebäude in der Stadt Gaza. Dabei sei auch ein Kind getötet worden. Obwohl seit Oktober 2025 formell eine Waffenruhe im Gaza-Krieg herrscht, kommt es immer wieder zu tödlichen Konfrontationen und Angriffen.

Trump hat bekannt gegeben, dass die Hamas entwaffnet werden soll. Die Hamas sei dazu nur bereit, wenn sich Israel vorher zurückzieht - eine Pattsituation. 31.07.2026 | 2:40 min

Hamas lehnt Entwaffnung ab

Als Knackpunkt bei den Friedensgesprächen galt vor allem die in dem Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Entwaffnung der Hamas, die von den Extremisten bislang abgelehnt wurde.

Auch nach Vereinbarung einer Waffenruhe im Oktober kontrolliert Israel weiterhin mehr als die Hälfte des Gazastreifens.

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Quelle: dpa