Westjordanland: Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern

Nach tödlichen Vorfällen im Westjordanland spricht Israel von einem Angriff auf israelische Zivilisten. Palästinenser hingegen berichten, Siedler seien in ihr Dorf eingedrungen.

Mehrere Tote und Verletzte bei Gewalt im Westjordanland

Israelische Soldaten auf einer Straße in der Stadt Nablus im Westjordanland. Quelle: dpa

Bei gewaltsamen Zusammenstößen im Norden des von Israel besetzten Westjordanlands sind am Freitag zwei Israelis und vier Palästinenser getötet sowie mehrere Menschen verletzt worden. Die sechs Menschen kamen im Dorf Tell nahe der Siedlung Havat Gilad ums Leben.

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Unterschiedliche Angaben zum Vorfall im Dorf Tell

Zum Ablauf der tödlichen Konfrontation in Tell unterschieden sich die Darstellungen erheblich. Die Angaben beider Seiten konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Die israelische Armee sprach zunächst von einem Angriff auf israelische Zivilisten, die auf einer Wanderung gewesen seien. Später erklärte sie, es habe eine "gewaltsame Auseinandersetzung" zwischen mehreren Dutzend Palästinensern und israelischen Zivilisten gegeben.

Auf palästinensischer Seite erklärte der Ortsvorsteher von Tell, Walid Sidan, etwa 20 Siedler seien in das Dorf eingedrungen. Bewohner hätten versucht, ihre Häuser und ihr Eigentum zu verteidigen. Israelische Soldaten hätten anschließend gemeinsam mit den Siedlern das Feuer eröffnet.

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Israels Generalstabschef Ejal Samir sagte bei einem Besuch in Tell, jeder "Terrorist", der an dem Angriff beteiligt gewesen sei, werde "verfolgt". Die Armee kündigte an, zusätzliche Kräfte in die Region zu verlegen und den Urlaub von Soldaten im Westjordanland vorerst zu verschieben.

Gewalt auch an anderen Orten im Westjordanland

Auch aus anderen Orten im Norden des Westjordanlands wurde Gewalt gemeldet. In den Dörfern Farata und Sarra wurden nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds mehrere Menschen verletzt, teils durch scharfe Munition. Der Ortsvorsteher von Farata warf Siedlern vor, Olivenhaine angezündet zu haben. Die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilte den "Terrorismus" der israelischen Siedler.

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Netanjahu kündigt Razzien in palästinensischen Dörfern an

Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte Razzien in palästinensischen Dörfern an, in denen Kämpfer vermutet werden. Zudem sollten neue sogenannte landwirtschaftliche Siedlungsvorposten geschaffen und bestehende schneller "legalisiert" werden.

Sämtliche israelischen Siedlungen im Westjordanland sind nach internationalem Recht illegal. Die meist aus wenigen Wohnwagen oder Fertighäusern bestehenden Vorposten sind in der Regel auch nach israelischem Recht nicht genehmigt.

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Quelle: AFP, KNA, Reuters