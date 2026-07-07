Iran-Krieg: Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus

Iran-Krieg:Trotz Waffenruhe: Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus
Ungeachtet der derzeit geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg ist ein Öltanker unweit der Straße von Hormus angegriffen worden. Noch hat sich niemand zu dem Angriff bekannt.
Die Crew eines Tankers in der Straße von Hormus hat einen Angriff auf ihr Schiff gemeldet. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Angaben der Schiffsbesatzung mit. Der Tanker sei rund acht Seemeilen vor dem omanischen Küstenort Lima von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden. Es gebe keine Berichte über Verletzte oder Gefahren für die Umwelt.
Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Montag vor der Küste Omans, rund acht Seemeilen östlich von Lima. "Ein Tanker meldete, dass er während der Fahrt in Richtung Süden auf der Backbordseite von einem unbekannten Projektil getroffen wurde, was einen Brand verursachte", teilte die UKMTO im Onlinedienst X mit.
Angriff auf Tanker: USA beschuldigen offenbar Iran
Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. Das Portal "Axios" berichtete unter Berufung auf zwei US-Beamte, die iranischen Revolutionsgarden hätten mindestens zwei Raketen auf Frachter abgefeuert. Einer der Beamten sagte demnach, zwei Schiffe seien durch den Beschuss stark beschädigt worden. Eine offizielle Reaktion der US-Regierung blieb zunächst aus.
Vor gut einer Woche hatte ein ähnlicher Vorfall zu militärischen Angriffen der USA gegen Iran geführt. Dabei seien unter anderem Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur angegriffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit.
USA fordern freie Durchfahrt - Iran wollen Kontrolle der Straße von Hormus
Die Wiederöffnung der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus ist ein zentrales Element des Rahmenabkommens, auf das sich Vertreter aus Washington und Teheran vor knapp drei Wochen verständigt hatten. Die USA fordern freie Durchfahrt für alle Schiffe ohne Gebühren. Nach Beginn der israelischen und amerikanischen Angriffe auf Iran im Februar hatte die iranische Seite mit Drohungen und Attacken den Schiffsverkehr in der Meerenge faktisch zum Erliegen gebracht.
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Erst am Donnerstag bekräftigte das iranische Militär erneut den Anspruch, dass die alleinige Kontrolle über die Straße von Hormus Iran gebühre. Alle Öltanker und Handelsschiffe seien verpflichtet, ausschließlich die von der Islamischen Republik festgelegte Route zu benutzen, hieß es in einer Erklärung der Militärführung, die iranische Medien verbreiteten. "Jede Missachtung dieser Vorgabe (...) wird mit einer unverzüglichen und entschlossenen Reaktion der Streitkräfte beantwortet", hieß es weiter.
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