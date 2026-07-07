Iran-Krieg: Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus

Ungeachtet der derzeit geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg ist ein Öltanker unweit der Straße von Hormus angegriffen worden. Noch hat sich niemand zu dem Angriff bekannt.

Trotz Waffenruhe: Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus

Der Vorfall ereignete sich vor der Küste Omans, rund acht Seemeilen östlich von Lima. (Archivbild) Quelle: 26-3057173

Die Crew eines Tankers in der Straße von Hormus hat einen Angriff auf ihr Schiff gemeldet. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Angaben der Schiffsbesatzung mit. Der Tanker sei rund acht Seemeilen vor dem omanischen Küstenort Lima von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden. Es gebe keine Berichte über Verletzte oder Gefahren für die Umwelt.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Montag vor der Küste Omans, rund acht Seemeilen östlich von Lima. "Ein Tanker meldete, dass er während der Fahrt in Richtung Süden auf der Backbordseite von einem unbekannten Projektil getroffen wurde, was einen Brand verursachte", teilte die UKMTO im Onlinedienst X mit.

Schiffen wird geraten, mit Vorsicht zu fahren und verdächtige Aktivitäten zu melden. „ UKMTO

Angriff auf Tanker: USA beschuldigen offenbar Iran

Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. Das Portal "Axios" berichtete unter Berufung auf zwei US-Beamte, die iranischen Revolutionsgarden hätten mindestens zwei Raketen auf Frachter abgefeuert. Einer der Beamten sagte demnach, zwei Schiffe seien durch den Beschuss stark beschädigt worden. Eine offizielle Reaktion der US-Regierung blieb zunächst aus.

Durch den Krieg sei das Regime noch militärischer geprägt und repressiver geworden, berichtet ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa aus Teheran bei ZDFheute live. 06.07.2026 | 7:12 min

Vor gut einer Woche hatte ein ähnlicher Vorfall zu militärischen Angriffen der USA gegen Iran geführt. Dabei seien unter anderem Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur angegriffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit.

USA fordern freie Durchfahrt - Iran wollen Kontrolle der Straße von Hormus

Die Wiederöffnung der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus ist ein zentrales Element des Rahmenabkommens, auf das sich Vertreter aus Washington und Teheran vor knapp drei Wochen verständigt hatten. Die USA fordern freie Durchfahrt für alle Schiffe ohne Gebühren. Nach Beginn der israelischen und amerikanischen Angriffe auf Iran im Februar hatte die iranische Seite mit Drohungen und Attacken den Schiffsverkehr in der Meerenge faktisch zum Erliegen gebracht.

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Erst am Donnerstag bekräftigte das iranische Militär erneut den Anspruch, dass die alleinige Kontrolle über die Straße von Hormus Iran gebühre. Alle Öltanker und Handelsschiffe seien verpflichtet, ausschließlich die von der Islamischen Republik festgelegte Route zu benutzen, hieß es in einer Erklärung der Militärführung, die iranische Medien verbreiteten. "Jede Missachtung dieser Vorgabe (...) wird mit einer unverzüglichen und entschlossenen Reaktion der Streitkräfte beantwortet", hieß es weiter.

Iran und die USA haben sich erneut gegenseitig angegriffen – trotz vereinbarter Waffenruhe. Auch Israel und die mit Iran verbündete Hisbollah-Miliz bekämpfen sich weiterhin gegenseitig. 28.06.2026 | 1:35 min

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Quelle: dpa, AFP