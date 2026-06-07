Anschlag in Israel - Gewalt auch in Gaza und im Westjordanland

Im Nahost-Konflikt eskaliert die Gewalt erneut. Bei einem Anschlag in Israel starb mindestens ein Mensch. Auch im Gazastreifen und im Westjordanland kamen Menschen ums Leben.

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in Israel ist laut offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Fünf weitere wurden teils lebensbedrohlich verletzt. 07.06.2026 | 0:21 min

Im Nahost-Konflikt ist am Wochenende erneut die Gewalt eskaliert. Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag am Sonntag wurden in Israel fünf Menschen verletzt und eine Person getötet, auch der Verdächtige wurde erschossen. Im Westjordanland starb am Samstag ein Baby durch Schüsse von israelischen Soldaten, zudem kamen im Gazastreifen sieben Menschen nach israelischen Luftangriffen ums Leben.

Mindestens ein Toter bei Anschlag in Israel

Bei einer Serie von Schusswaffenangriffen in Israel wurde nach Angaben von Sanitätern am Sonntag mindestens ein Mensch getötet, fünf weitere Menschen wurden verletzt. Laut Polizei handelte es sich um einen mutmaßlichen Terroranschlag. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Täters sei sichergestellt und der Mann erschossen worden. Ein mutmaßlicher Komplize sei festgenommen worden.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom fielen zuerst an einer Tankstelle bei Kochav Jair nordöstlich von Tel Aviv, in Grenznähe zum besetzten Westjordanland, Schüsse. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Verletzte durch Schüsse gemeldet. Ein 35-jähriger Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz.

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Laut Nachrichtenagentur AP identifizierte die Polizei den getöteten mutmaßlichen Angreifer als israelischen Staatsbürger palästinensischer Herkunft. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt nach Angaben seines Büros wegen des Terrorverdachts eine Lagebesprechung ab.

Die islamistische Terrororganisation Hamas lobte den Anschlag als "heldenhaft", reklamierte ihn aber nicht für sich. Es handele sich um eine Reaktion auf fortwährende Angriffe Israels auf Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen und in Jerusalem, hieß es in einer Mitteilung der Hamas.

Baby im Westjordanland erschossen

Tags zuvor war es ebenfalls zu Gewalt im Westjordanland sowie im Gazastreifen gekommen. Ein sieben Monate altes palästinensisches Baby starb am Samstag nach Schüssen eines israelischen Soldaten auf ein Fahrzeug im Westjordanland. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah teilte mit, Soldaten hätten südlich von Hebron das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet. Das Baby sei später in einem Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Die Eltern wurden demnach mittelschwer verletzt.

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Der Vater des getöteten Babys sagte der israelischen Tageszeitung "Haaretz", er habe sein Auto vollständig gestoppt, bevor ein etwa zehn Meter entfernt stehender Soldat geschossen habe. Der Zwischenfall habe sich bei Tageslicht ereignet, und der Soldat habe gesehen, dass im Auto eine Familie gesessen habe.

Nach Angaben einer israelischen Armeesprecherin hatten die Soldaten den Eindruck, ein Fahrzeug rase mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu. Ein Soldat habe daraufhin mehrere Schüsse abgegeben. Ersten Ermittlungen zufolge seien die Palästinenser unbeteiligte Zivilisten gewesen. Die Umstände des Vorfalls würden untersucht. Die Armee erklärte, sie bedauere zutiefst jeglichen Schaden, der unbeteiligten Personen zugefügt werde.

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Sieben Tote nach Luftangriffen im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen wurden zudem am Samstag nach Angaben von Rettungskräften und Krankenhäusern sieben Menschen getötet. In Gaza-Stadt wurden bei einem Drohnenangriff auf ein Flüchtlingslager sechs Menschen getötet und 15 weitere verletzt, teilte die von der Hamas kontrollierte Zivilschutzbehörde mit. Das Al-Schifa-Krankenhaus bestätigte die Einlieferung von sechs Leichen. Die israelische Armee teilte mit, sie habe "in diesem Gebiet 'Terroristen' ins Visier genommen", ohne nähere Angaben zu machen.

Weiter südlich im Gazastreifen wurde dem Zivilschutz zufolge ein 25-jähriger Mann bei einem Angriff auf ein Flüchtlingszelt getötet. Das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis teilte mit, es habe neben dem Getöteten mehrere Verletzte aufgenommen. Ein israelischer Militärsprecher erklärte ebenfalls, die Armee habe "einen Terroristen" angegriffen.

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