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Straße von Hormus: Können Länder die wichtige Meerenge umgehen?

FAQ

Wichtige Handelsroute:Straße von Hormus: Können Länder die Meerenge umgehen?

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Nach den erneuten gegenseitigen Angriffen zwischen USA und Iran am Wochenende hat Iran die Straße von Hormus erneut gesperrt. Gibt es andere Handelsrouten? Fragen und Antworten.

This photo taken on June 20, 2026 shows the Strait of Hormuz near Khasab, a small town in northern Oman.

Zwei Tage nach Abschluss der Absichtserklärung hat Israel erneut den Libanon angegriffen. Iran wirft den USA vor, den Krieg nicht zu beenden und sperrt erneut die Straße von Hormus.

20.06.2026 | 1:20 min

In der Golfregion träumen einige von einer Zukunft, in der die Straße von Hormus beim Exportgeschäft weniger wichtig ist. Rund vier Monate dauert die weitgehende Blockade nun schon - und selbst nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran weiß niemand, wann der Krieg enden und der Seeweg wieder normal befahrbar sein könnte.

Mit den jüngsten Angriffen beider Seiten ist die Lage wieder eskaliert. Iran beansprucht in der Meerenge zudem erneut die vollständige Kontrolle.

Wie schwer wiegt die Blockade der Straße von Hormus?

Durch die Meerespassage werden rund 20 Prozent des globalen Energiehandels abgewickelt. Weil das Nadelöhr für Schiffe der einzige Zugang zum Persischen Golf und damit auch zu mehreren arabischen Golfstaaten ist, kann Iran die Straße von Hormus in Konflikten als Hebel benutzen. Die Schließung zeigt die Verwundbarkeit globaler Lieferketten und hat massive Auswirkungen auf die internationalen Energiemärkte.

Der Verteidigungsminister Boris Pistorius in einem Interview

Deutschland schickt Schiffe ins Rote Meer, um in der Straße von Hormus für eine Minenräumung einsatzbereit zu sein. Der Bundestag könnte sich im Juli mit einem Mandat befassen.

18.06.2026 | 2:48 min

Warum gibt es nicht längst andere Exportwege?

Die gibt es teils, aber Pipelines über Land sind teuer, über Ländergrenzen hinweg politisch oft schwierig umsetzbar und von Verzögerungen geplagt.

Das Problem einer möglichen Blockade ist aber bekannt. Iran hat schon vor mehr als 40 Jahren damit gedroht, die Straße von Hormus faktisch zu schließen, damals im Krieg mit dem benachbarten Irak. Schon lange forderten Energieexperten deshalb, dass die Golfstaaten andere Wege für ihre Exporte finden müssten.

Nun - mit laufenden Verlusten in Milliardenhöhe - ist der Druck nochmals gestiegen. Die niederländische Denkfabrik HCSS spricht vom "größten und komplexesten Energie-Schock der Geschichte". Ein Viertel des weltweiten Erdöltransports zur See läuft über die Straße von Hormus. Ein Teil davon kann über bestehende Pipelines in Saudi-Arabien, den Emiraten und dem Irak umgeleitet werden - der Rest ist weitgehend blockiert.

Ein Autofahrer steckt an einer Tankstelle einen Diesel-Zapfhahn in die Tanköffnung seines Fahrzeugs am 26.05.2019.

Nach Bekanntgabe des Rahmenabkommens zählte für die globale Wirtschaft vor allem, dass Handelsschiffe die Straße von Hormus wieder ungehindert nutzen können. Doch wie reagierten die Finanzmärkte?

15.06.2026 | 3:30 min

Welche Ideen für Alternativen zur Straße von Hormus gibt es?

Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und der Irak suchen dringend nach Alternativen. Es geht vor allem um neue Pipelines, aber auch um den Landweg auf Straßen und Schienen, damit Öl oder auch Containerwaren auf einer anderen Route ans Ziel kommen. Saudi-Arabien denkt auch darüber nach, seine Lagerkapazitäten für Öl weltweit zu erhöhen.

Dies sind einige der Ideen für alternative Strecken:

Was passiert mit anderen Gütern unabhängig vom Öl?

Neben Kerosin und Benzin ist die Straße von Hormus unter anderem auch für den Import von Basisölen, Düngemitteln für Landwirte sowie Helium für beispielsweise Elektronikgeräte und Kühlung wichtig.

Auch hier gibt es Versuche, die Meerenge zu umgehen. Die Reederei MSC kündigte im Mai neue Routen an, die teils mit Lastwagen quer durch Saudi-Arabiens Wüste bedient werden, um "die herausfordernde Lage im Nahen Osten" zu bewältigen. Auch die dänische Großreederei Maersk informiert Kunden seit Wochen über neue "Landbrücken", um Lieferungen etwa aus und nach Saudi-Arabien, Bahrain und Katar möglich zu machen.

Mit Zügen wollen die Türkei und Saudi-Arabien unterdessen gemeinsam eine Zugstrecke über Jordanien und Syrien wiederbeleben, deren Anfänge bis ins Osmanische Reich zurückgehen. Dahinter stehen auch geopolitische Ambitionen und es ist unklar, wann der Betrieb starten kann und wer das Projekt überhaupt finanziert.

Hausdecker in Deutschland

Die gesperrte Straße von Hormus belastet weiter den Warenverkehr. Verzögerte Rohstofflieferungen und steigende Preise sorgen auch in Deutschland für Probleme.

07.06.2026 | 1:30 min

Dennoch werde der Handel im "multimodalen Verkehr" - also mit verschiedenen Verkehrsmitteln - wegen der sinkenden Verlässlichkeit von Seewegen in der Region "neu geschrieben", sagt Kyle Henderson, der den globalen Containerverkehr beobachtet, dem Fachmagazin "FDI Intelligence". Transfers von Gütern in Saudi-Arabien, dem Oman und der Türkei vom See- auf den Landweg würden zu "entscheidenden Verbindungen im weltweiten Containerfluss" und das auf eine Weise, "die es so vorher noch nie gab".

Aktuelle Entwicklungen zum Krieg in Nahost finden Sie in unserem Liveblog:

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Quelle: dpa
Über den Krieg in Iran und die Blockade der Straße von Hormus berichtet das ZDF laufend, zuletzt bei ZDFheute Xpress am 24.06.2026 um 07:00 Uhr.
Themen
IranStraße von HormusNahost-Konflikt

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