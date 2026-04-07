Kammer: Hormus-Blockade beschert Russland Milliarden

Die Hormus-Blockade treibt Öl- und Gaspreise hoch und spült Russland laut Auslandshandelskammer Milliarden in die Kassen. Deutschland drohen dagegen spürbare Belastungen.

Der Iran-Krieg lässt die Ölpreise steigen und bringt Russland als großem Exporteur zusätzliche Einnahmen. Quelle: AFP

Russland erzielt nach Berechnungen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer durch die faktische Sperrung der Straße von Hormus mit seinen Rohstoffexporten hohe zusätzliche Milliardeneinnahmen. Die Gewinne Russlands beim Export von Öl, Gas und Dünger beliefen sich auf monatlich mehr als zehn Milliarden Euro, teilte die Kammer mit. Matthias Schepp, der Vorstandsvorsitzende der Kammer, erklärte der Deutschen Presse-Agentur:

Russland ist damit der große Gewinner des neuen Krieges im Nahen Osten. „ Matthias Schepp, Vorstandsvorsitzender der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer

Russland profitiert von den gestiegenen Preisen für Rohstoffe auf dem Weltmarkt, weil es andere Exportrouten nutzt. Das alles könnte "Russland einen unverhofften Geldsegen in historischem Ausmaß bescheren", wie Schepp in Moskau sagt. Allein bei einem anhaltenden Ölpreis von etwa 100 US-Dollar kann Russland demnach mit einem Plus gegenüber dem Haushaltsplan von 71,8 Milliarden US-Dollar (62,1 Milliarden Euro) jährlich rechnen.

Über den hohen Ölpreis profitiert Russlands Wirtschaft vom Iran-Krieg. Die Preisaufschläge gleichen die Verluste durch Sanktionen nahezu aus. Der Kreml sieht sich gut aufgestellt. 26.03.2026 | 3:00 min

Russland vom Verkauf von Öl und Gas abhängig

Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni stieg zum Wochenstart auf mehr als 111 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das sind fast 40 Dollar mehr als vor Beginn des Krieges.

Der russische Haushalt ist zu großen Teilen vom Verkauf von Öl und Gas abhängig, aktuell sind 59 Dollar je Barrel im Etat zugrunde gelegt. Vor dem Iran-Krieg wies er wegen eines Ölpreises unter dem Planwert ein Defizit aus. "Beim aktuellen Preisniveau kann Moskau allein aus Öl und Gas rund 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen pro Jahr generieren", teilte die Kammer weiter mit.

Was macht die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer? Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer repräsentiert die deutsche Wirtschaft in der Russischen Föderation und ist der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland. Sie unterhält Büros in Moskau und St. Petersburg und unterstützt deutsche Unternehmen durch Netzwerkbildung, Marktinformationen und Interessenvertretung gegenüber Behörden.



Quelle: Deutsche Auslandshandelskammer (AHK)

Moskau finanziert mit Einnahmen seinen Ukraine-Krieg

Russland, das zudem auf ein Ende der westlichen Sanktionen hofft, finanziert aus den Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Einige in Moskau hoffen bereits auf einen Ölpreis von 200 US-Dollar je Barrel; dann kämen laut der Kammer 350,4 Milliarden US-Dollar zusammen, 247 Milliarden Dollar mehr als im Haushalt geplant.

Phoenix tagesgespräch mit Rüdiger von Fritsch zur Frage, wie Russlands Präsident Putin vom Krieg im Nahen Osten profitiert. 16.03.2026 | 7:38 min

Die Kammer hat auch ausgerechnet, was der Preisanstieg für Deutschland bedeutet. Allein die deutsche Ölimportrechnung könne bei einem Preis von 100 US-Dollar je Barrel auf mehr als 60 Milliarden Euro steigen. Der Energieexperte der Kammer, Thomas Baier, erklärt:

Zusammen mit den Gas-Mehrkosten droht der deutschen Industrie ein Kostenschock, der die erhoffte wirtschaftliche Erholung 2026 zunichtemacht. „ Thomas Baier, Energieexperte der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer

"Natürlich verliert Russland auch viel durch diesen Krieg", sagt Dr. Fischer. Es gebe aber auch Bereiche, in denen Russland profitiere. 13.03.2026 | 4:47 min

Dünger: Russland gewinnt, deutsche Betriebe zahlen drauf

Beim Dünger könnte Russland in einem mittleren Szenario bis zu 8,9 Milliarden Euro an Mehreinnahmen erzielen. Dagegen drohten deutschen Landwirtschaftsbetrieben Mehrkosten pro Hektar Ackerland von 36 bis 145 Euro jährlich, teilte die Kammer weiter mit.

Die Auslandshandelskammer ist mit 750 Mitgliedern nach eigenen Angaben der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland.

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Quelle: dpa