Iran: Abstürze von US-Kampfjets setzen Trump unter Druck

Trump unter Druck:Abgestürzter US-Kampfjet in Iran: Auch zweiter Pilot gerettet
Nach dem Abschuss eines US-Kampfjets am Karfreitag hat das US-Militär nun auch das zweite vermisste Crewmitglied gefunden. US-Präsident Trump steht weiter unter Druck.
Die Behauptung von US-Präsident Donald Trump, die USA hätten die Lufthoheit in Iran errungen, steht auf wackeligen Füßen. Teheran ist offenbar immer noch dazu in der Lage, den USA gefährlich zu werden.
Am Karfreitag schoß Iran ein US-Kampfflugzeug vom Typ F-15E ab. US-Spezialeinheiten retteten einen der beiden Besatzungsmitglieder, während die Suche nach dem zweiten bis Samstag andauerte. "Wir haben ihn", schrieb Trump schließlich am Sonntag im Onlinedienst Truth Social an die Bürger der USA gerichtet.
Das US-Militär habe den Offizier in "einer der gewagtesten Such- und Rettungsaktionen in der Geschichte der Vereinigten Staaten" gerettet, er könne "voller Freude mitteilen", dass der Soldat zwar verletzt, aber "wohlauf" sei. In einem späteren Post schrieb Trump dann, der Soldat sei "schwer verwundet und wirklich mutig". Zudem kündigte er eine Pressekonferenz mit Vertretern der US-Armee im Oval Office in Washington an. Diese werde am Montag um 13:00 Uhr (Ortszeit, 19 Uhr MESZ) stattfinden.
ZDF-Korrespondent: Abschuss lässt Zweifel an Trumps Aussagen aufkommen
Der US-Präsident bleibe nach dem Vorfall in Erklärungsnot, ordnete ZDF-Korrespondent David Sauer am Samstag ein. "Das ist ja nicht nur ein PR-Problem. Das kratzt einerseits natürlich am Selbstverständnis der amerikanischen Luftwaffe."
Es lasse aber auch Zweifel an Trumps Aussagen aufkommen, wonach Iran schon längst militärisch geschlagen sei.
Nahost-Experte: Abschuss war Pech für USA
Nahost-Experte Hans Jakob Schindler geht davon aus, dass das US-Kampfflugzeug vom Typ F-15E mit schultergestützten Luftabwehrraketen abgeschossen wurde. Im ZDF-Interview sagt er:
Man müsse den Abschuss des Kampfjets in dem Kontext sehen, "dass wir hier seit vier Wochen eine Luftoperation haben, bei denen Tausende von Angriffen durch die US- und israelische Luftwaffe auf Iran geflogen wurden". Schindler spricht von "sehr viel Glück auf iranischer Seite und sehr viel Pech auf US-Seite", um diesen Abschuss zu ermöglichen.
Iran betreibe hybride Kriegsführung. Diese lasse sich "nicht alleine mit konventioneller Kriegsführung gewinnen oder beantworten".
Iran setzt Belohnung für gefangen genommene oder getötete "Feinde" aus
Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, das Gebiet um die Absturzstelle zu durchkämmen. Der Gouverneur der Region versprach jedem eine Belohnung, der Feinde gefangen nehme oder töte.
Bei der Such- und Rettungsaktion der Amerikaner am Vortag stürzte offenbar ein weiteres Kampfflugzeug vom Typ A10 ins Meer. Ein US-Vertreter, der anonym bleiben wollte, sagte der Nachrichtenagentur AP, es sei unklar, ob die A-10 - wie von iranischen Staatsmedien behauptet - von der Luftabwehr der Islamischen Republik abgeschossen worden sei oder aus anderen Gründen abstürzte.
Der A-10-Pilot schaffte es mehreren US-Medien zufolge, seine beschädigte Maschine in den Luftraum Kuwaits zu steuern und sich in Sicherheit zu bringen. Der Jet sei in den Persischen Golf gestürzt.
Iran trifft zwei Black-Hawk-Hubschrauber
Zudem seien Zwei Black-Hawk-Hubschrauber getroffen sowie deren Besatzung verletzt worden, meldeten US-Medien. Die Soldaten hätten sich aber in Sicherheit bringen können.
US-Präsident Donald Trump und sein Team hatten zuletzt den Eindruck erweckt, dass US-Flugzeuge in Irans Luftraum keine Angriffe mehr fürchten mussten. Die USA hätten die Lufthoheit erlangt, hieß es. Immer wieder suggerierte der Präsident: Die militärischen Fähigkeiten Teherans seien bereits nahezu vernichtet.
Die US-Armee hat bei dem seit gut einem Monat andauernden Einsatz in Iran bereits mehrere Flugzeuge verloren, darunter ein Tankflugzeug, das im Irak abgestürzt war, sowie drei F-15-Jets, die versehentlich von Kuwait abgeschossen wurden. Zudem zerstörte Iran auch einen amerikanischen Radar-Jet bei einem Angriff in Saudi-Arabien.
Mehr zu Iran
- Liveblog
Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog
Nachrichten | heute journal:Abgestürzter US-Soldat in Sicherheitvon Jutta SonnewaldVideo2:04
US-Präsident verlängert wohl Ultimatum:Trump droht Iran: "Öffnet die verdammte Meerenge"mit Video2:04
Trump unter Druck:Abgestürzter US-Kampfjet in Iran: Auch zweiter Pilot gerettetmit Video2:04
Nachrichten | heute journal:Iran-Krieg: US-Präsident Trump unter Druckvon David SauerVideo2:18
Nachrichten | heute journal:"Trump bleiben keine attraktiven Optionen"Video1:42
Nachrichten | heute:Tausende demonstrieren bei Ostermärschenvon Svenja BergerhoffVideo1:42
Nachrichten | heute:Werden Lebensmittel günstiger?von D. Ferber / S. ReulmannVideo1:42
Mitten im Iran-Krieg:US-Verteidigungsminister drängt Heereschef zum Rücktrittmit Video0:20
- Interview
Massenflucht nach Angriffen aus Israel:Lage im Libanon "zum Zerreißen angespannt"mit Video15:13
Infrastruktur als Ziel:USA zerstören höchste Brücke in IranVideo1:33
Pendlerbrücke bei Teheran bombardiert:Trump droht Iran: Erst Brücken, dann Kraftwerkemit Video1:33
Börsen weltweit geben nach:Steigende Ölpreise nach Trump-Rede - Dax erholt sichmit Video3:12
Offener Brief:Irans Präsident sendet Botschaft an AmerikanerVideo0:24
Wenig Neues, dafür viel Eigenlob:Trumps Rede an die Nation: Drei BeobachtungenKatharina Schuster, Washington D.C.mit Video1:43
Rede zur Lage der Nation:Trump: "Auf dem besten Weg" Ziele in Iran zu erreichenmit Video18:56
Nachrichten | heute journal update:Ökonomin: "Wir haben strukturelle Schwächen"Video4:05
Nachrichten | heute journal:Start der neuen Preisregel für Tankstellenvon M. Neuss / Petra NeubauerVideo2:33
Nachrichten | heute journal:Trump-Drohungen: "Panik" bei der NatoVideo2:48
Nachrichten | heute journal:Iran: Jahrestag im Kriegvon Phoebe GaaVideo2:46
Nachrichten | heute journal:Warnungen vor "schwerster Energiekrise"Video2:59
Nachrichten | heute journal:Trump droht Nato mit US-Austrittvon Jutta SonnewaldVideo3:04
Ansprache an die Nation angekündigt:Trump stellt Ende der US-Angriffe auf Iran in Aussichtmit Video0:20
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Leben im Kriegvon Phoebe GaaVideo1:43
Milizen überqueren Grenze:Wie Iran den Irak in den Krieg zerrtvon Golineh Ataimit Video14:39