US-Präsident Trump: Iran kann in einer Nacht ausgelöscht werden

US-Präsident Trump hat Iran mit massiven Luftangriffen gedroht. "Das ganze Land könnte in einer Nacht ausgelöscht werden, und diese Nacht könnte morgen sein", so Trump.

Das Weiße Haus hatte zuvor Medienberichte bestätigt, nach denen ein Vorschlag für eine 45-tägige Waffenruhe mit Iran auf dem Tisch liegt. Quelle: AP | Mark Schiefelbein

Seit mehr als einem Monat tobt ein Krieg in Iran. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus betont US-Präsident Donald Trump nun, Iran könne in einer Nacht ausgelöscht werden. Vor den anwesenden Journalistinnen und Journalisten betont er, dass dies schon morgen Nacht der Fall sein könnte.

Das ganze Land kann in einer einzigen Nacht lahmgelegt werden, und diese Nacht könnte schon morgen sein. „ Donald Trump, US-Präsident

Iran stellte der US-Präsident dabei ein Ultimatum. Bis dahin solle das Land die Wasserstraße von Hormus wieder freigeben. Diese ist für den weltweiten Öltransport wichtig.

Trump: Iraner wollen Freiheit

Ursprünglich lief die Frist vor einigen Tagen aus. Trump hatte sie aber bis Ostermontag verlängert und dann erklärt, sie laufe bis Dienstagabend US-Ostküstenzeit (2 Uhr am Mittwochmorgen deutscher Zeit). Halte sich Iran nicht an das Ultimatum, müsse das Land mit einer weitreichenden Zerstörung seiner Infrastruktur rechnen, so Trump.

Ein Reporter fragt Trump auf der Pressekonferenz, ob die Drohung, Irans Infrastruktur anzugreifen und die Stromversorgung zu kappen, nicht die Bevölkerung für die Handlungen des Regimes bestrafen würde. "Sie wären bereit, das für ihre Freiheit in Kauf zu nehmen", entgegnet Trump.

Die Iraner wollten, dass die US-Angriffe fortgesetzt würden. Sie "wollen Freiheit". "Sie haben in einer Welt gelebt, von der Sie nichts wissen", fügt er hinzu. "Es ist eine gewalttätige, schreckliche Welt, in der man erschossen wird, wenn man protestiert."

Die Frist für sein Ultimatum hat US-Präsident Trump offenbar erneut verschoben. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen ordnet die neusten Entwicklungen ein. 06.04.2026 | 1:40 min

Trump begrüßt Waffenruhe, Iran zurückhaltend

Zuvor hatte Trump den Vorschlag einer 45-tägigen Waffenruhe begrüßt. Am Rande einer Veranstaltung am Ostermontag im Weißen Haus betont er: "Das reicht zwar nicht aus, ist aber ein sehr wichtiger Schritt." Verhandlungen dazu würden laufen.

Iran hat bislang allerdings nicht erkennen lassen, dass er sich darauf einlässt. Die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtet, dass Iran eine Waffenruhe zurückgewiesen habe. Teheran poche auf ein "endgültiges Ende des Konflikts".

Trump: Rettung des zweiten Piloten "historisch"

Am Wochenende war der zweite Pilot in Iran durch US-Militär gerettet worden. "Das ist eine Rettung von historischer Bedeutung", betont Trump bei der Pressekonferenz im Weißen Haus.

Er war ziemlich schwer verletzt und saß in einem Gebiet fest, in dem es von Terroristen der Islamischen Revolutionsgarde, einer brutalen Gruppe, sowie von belagerten Militärs, Milizen und lokalen Behörden wimmelte. „ Donald Trump, US-Präsident

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wurde nun auch der zweite Soldat des von Iran abgeschossenen Kampfjets gerettet. Die Maschine war am Freitag in Südwest-Iran abgestürzt. 05.04.2026 | 2:04 min

Darüber hinaus erklärt CIA-Direktor John Ratcliffe, die CIA habe "sowohl menschliche Ressourcen als auch hochmoderne Technologien" eingesetzt, um den zweiten US-Soldaten zu finden. Die Suche vergleicht er mit der "Suche nach einem einzigen Sandkorn mitten in der Wüste".

Ratcliffe bestätigt, dass die CIA eine Täuschungsaktion gestartet habe, um die Iraner zu verwirren, die nach dem Soldaten suchten. Zu Beginn seiner Ausführungen betont er zudem "die einzigartige Tradition der US-Streitkräfte, dass wir keinen Mann und keine Frau zurücklassen".

Quelle: ZDF, mit Material von AFP und Reuters