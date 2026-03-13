Sabine Fischer über Moskaus Interessen:Expertin: Russland profitiert vom Iran-Krieg trotz Verlusten
Der Krieg in Iran verändert Russlands Lage. Expertin Sabine Fischer erklärt, inwiefern Moskau wirtschaftlich und politisch profitieren kann - und wo Russland Einfluss verliert.
Welche Rolle spielt Iran für Russland? Im Zuge des Krieges verliere das Land viel, sagte Sabine Fischer, Osteuropa-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, bei ZDFheute live am späten Donnerstagabend. Aber es gebe auch Bereiche, in denen Russland sehr profitieren könne.
Zum einen wirtschaftlich über den Ölpreis. Aber auch durch die Aufhebung von Sanktionen, die tatsächlich in der Nacht zu Freitag folgten [das Interview wurde vor der Maßnahme aufgezeichnet, Anm. d. Red.]. Die USA erlaubten angesichts des stark gestiegenen Ölpreises Ländern zeitlich befristet den Kauf von derzeit per Schiff transportiertem russischen Öl.
Expertin: Russland profitiert politisch, militärisch und wirtschaftlich
Russland gewinne durch Sanktionsaufhebungen aber auch politisch und propagandistisch auf globaler Ebene, sagte Fischer.
Ebenso könne Russland militärisch profitieren, je nachdem, wie lange dieser Krieg dauert. Als Beispiel nannte Fischer die Möglichkeit, dass die Zahl gelieferter Raketen für die Patriot-Luftabwehrsysteme in die Ukraine weiter abnehmen könne. "Und das würde natürlich Russland massiv in die Hände spielen."
Fischer: Substanzielle Partnerschaft, aber weniger Einfluss
Mit Blick auf die Partnerschaft zwischen Iran und Russland sagte die Expertin, dass diese durchaus als substanziell zu beschreiben sei - mit wirtschaftlichen, militärischen und politischen Kooperationen, die in den vergangenen Jahren ausgebaut worden seien. Allerdings sei es kein Verteidigungsbündnis.
Gleichzeitig verliere Russland "sehr stark an Einfluss weiterhin in der Gesamtregion", betonte Fischer. Das sehe man auch daran, dass das Land bei Vermittlungen, Gesprächen auf der politischen Ebene zum Iran-Krieg "so gut wie keine Rolle mehr spielt".
... ist Politikwissenschaftlerin und seit 2021 Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Russland-Expertin beschäftigt sich seit 2014 besonders intensiv mit Russlands Krieg gegen die Ukraine.
Iran verliert an Bedeutung für Russland
Sollte Iran als Verbündeter nun wegbrechen, hätte das keine unmittelbare militärische Bedeutung für Russland, sagte Fischer. In den ersten zwei Jahren des Angriffskrieges auf die Ukraine sei Iran wichtig gewesen, weil es Drohnen lieferte. "Das hat sich verändert, weil Russland diese Drohnen mittlerweile selbst herstellt."
Sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch wäre das ein sehr schlechtes Ergebnis dieses Krieges für Russland, so die Osteuropa-Expertin.
